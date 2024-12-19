«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. Рост рождаемости в стране упал до 1,41%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференцией главы государства.
Он отметил, что количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» объяснил слова президента про необходимость девочек.
По его словам, поскольку женщин меньше, если они будут рожать с той же тенденцией, то произойдет резкое падение рождаемости.
Ткаченко добавил, что еще варианты решения проблемы — фиксировать убыль населения и массовый вызов мигрантов.
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«Девочки нужны, девушки», — заявил Путин.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» объяснил слова президента про необходимость девочек.
«Надо понимать, что это не доля девочек уменьшилась, а речь о другом. В 90-е годы произошло резкое снижение раздельности обоих полов. То есть меньше рождалось и мальчиков, и девочек. Было 100 женщин, и они рожали 100 детей. А теперь 55 женщин, и они родят либо 50 детей либо меньше. То есть количество женщин детородного органа возраста сейчас уменьшилось. Это давно прогнозированный результат», — объяснил эксперт.
По его словам, поскольку женщин меньше, если они будут рожать с той же тенденцией, то произойдет резкое падение рождаемости.
«Это лечится усилением рождаемости, то есть раньше женщина рожала одного ребенка, а сейчас нужно, чтобы она рожала двух, троих, четырех. А поскольку еще много женщин с репродуктивными проблемами, значит, те, которые могут рожать, должны рожать четырех, пятерых, шестерых. Женщина, когда выходит со школы, должна знать, что нужно родить минимум четырех-пятерых детей. А это совершенно другая система поддержки многодетних семей», — сообщил он.
Ткаченко добавил, что еще варианты решения проблемы — фиксировать убыль населения и массовый вызов мигрантов.
«По параметрам это увеличит рождаемость, но в принципе поменяет страну. То есть это вариант сдачи страны», — объяснил специалист.
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Анастасия Бондарева