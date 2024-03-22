Демографы усомнились в мерах государства, направленных на повышение рождаемости

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Так, при приобретении жилого помещения гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 миллионов рублей. Плюс к этому гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 миллионов рублей.
Независимый демограф Алескей Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что такие меры вряд ли повлияют на повышение рождаемости.
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Независимый демограф Алескей Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что такие меры вряд ли повлияют на повышение рождаемости.
«Это очень мало денег, семьи их с трудом заметят в своем бюджете. Это не стимулирует семьи рожать детей, раз это незаметно в реальных деньгах, то и на рождаемости не будет заметно. По европейским меркам рождаемость в нашей стране средняя, у нас каких-то больших особенностей нет. При этом, в стране сильно выросла многодетность, и в той же мере бездетность», — отметил Ракша.В тексте письма говорится, что проект создается в рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей, однако Ракша усомнился в том, что меры помогут ее стимулировать .
«Стимулировать денежными выплатами рождение первого ребенка не получится. Для решения проблемы необходимо повысить уровень равенства в обществе. Можно сделать детские сады качественными и доступными, и в целом создать благоприятную атмосферу в городах, пандусы для колясок, отсутствие ступенек, отношение окружающих улучшить. Это много сложных шагов и все делается не сразу», — поделился специалист.Уточняется, что сейчас данные размеры вычетом установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, отметил Антон Орлов.
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Дана Игумнова