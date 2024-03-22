Петербург примет 800 детей из Белгородской области

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Петербург примет около 800 детей из Белгородской области, которым уже подготовлены места для проживания и обучения, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации губернатора города.
Их планируют разместить на три недели, с возможностью продления пребывания до лета. Со следующей недели школьники из Белгородской области начнут занятия в Петербурге.
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