«Ущемляют интересы»: Депутат о нюансах действующих законах о многодетных семьях

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23 января президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Теперь для всех регионов критерий один: «Многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно». Но воспользоваться соцподдержкой можно будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится по очной форме.
Также с 1 июля 2024 года в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Как он уточнил, таким образом Минтруд России предоставит дополнительный сервис, который позволит быстро получить информацию о том, является ли семья многодетной или нет.
Об этом реестре, о его плюсах и, возможно, минусах в эфире «Радио 1» рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Она пояснила, что формироваться реестр будет на основе данных, предоставленных из регионов. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о мерах государственной поддержки многодетных семей предполагает частично решить эти меры, в том числе за счет средств федерального бюджета.
К примеру, если семья приехала из Дагестана в Москву, они захотели пойти в музей, они могут это сделать, предъявив удостоверение многодетной семье. Такое удостоверение будет действовать на территории всей страны, отметила эксперт.
Останина отметила, что необходимо использовать лучшие региональные практики. К примеру, в Москве многодетной признается семья до достижения младшим ребёнком возраста 18 лет. Это вполне логично, отметила депутат.
После совершеннолетия старшего ребенка в такой семье, он по-прежнему остается ребенком, его нужно содержать, пока он учится и не работает. Поэтому утрата статуса в таких семьях могут нанести серьезный удар.
Останина также указала на важность поддержи молодых семей, поскольку для популяризации многодетных семей сначала должны появиться новые, хотя бы с одним ребенком. Так, в правительство направили инициативу о введении социальной выплаты родителям-студентам в размере прожиточного минимума.
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Об этом реестре, о его плюсах и, возможно, минусах в эфире «Радио 1» рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
К примеру, если семья приехала из Дагестана в Москву, они захотели пойти в музей, они могут это сделать, предъявив удостоверение многодетной семье. Такое удостоверение будет действовать на территории всей страны, отметила эксперт.
Останина отметила, что необходимо использовать лучшие региональные практики. К примеру, в Москве многодетной признается семья до достижения младшим ребёнком возраста 18 лет. Это вполне логично, отметила депутат.
«Я вот была в Калининграде, и там губернатор [Калининградской области Антон] Алиханов ввел такую меру. 345 тысяч рублей сразу, разового выплата при рождении ребенка в студенческой семье. И 20 тысяч три года потом выплачивается ежемесячно в семье, где родился ребенок. Поэтому надо транслировать ее на всю Россию», — привела пример Останина.Останина пояснила, что в этом законопроекте много старых стандартов, и в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей чиновники сетуют на полномочия регионов.
«Теперь уже защита многодетной семьи — это полномочия не только регионов. То есть, вот как были штампы у этих чиновников, они так и остались. Вот выбить эти клише — сегодня наша задача. И, конечно, нужна поддержка общественных организаций. Очень много шероховатостей сейчас есть в действующих законах, которые ущемляют интересы семей», — заявила политик.Останина отметила, что крайне важно добиться того, чтобы в указ внесли важную поправку. Чтобы вместо «до исполнения старшему ребенку», было «до исполнения младшего ребенка возраста 18 лет».
После совершеннолетия старшего ребенка в такой семье, он по-прежнему остается ребенком, его нужно содержать, пока он учится и не работает. Поэтому утрата статуса в таких семьях могут нанести серьезный удар.
Останина также указала на важность поддержи молодых семей, поскольку для популяризации многодетных семей сначала должны появиться новые, хотя бы с одним ребенком. Так, в правительство направили инициативу о введении социальной выплаты родителям-студентам в размере прожиточного минимума.
«Это результат нашего совместного заседания двух комитетов — нашего комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И комитета по политике. И понимание того, что сегодня, прежде чем говорить о поддержке многодетной семьи, надо поддержать семью молодую. Трое детей появляются тогда, когда есть двое и есть уже один», — пояснила эксперт.Она отметила, что раньше молодые родители могли отдать ребенка бабушкам и дедушкам, но за счет повышения пенсионного возраста это усложнилось, так как люди работают до более позднего возраста.
«Любая молодая девушка, молодой человек, студент в случае рождения ребенка имеет право на особое отношение к государству. Он стал родителем. И это должно приветствоваться, поощряться государством хотя бы в виде вот этой ежемесячной выплаты. Именно, подчеркиваю, из федерального бюджета. Деньги есть», — заявила Останина.Депутат также выразились на тему прогрессивного налога, указав на его недостатки. С января 2021 года в России ввели повышенный налог на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 миллионов рублей.
«Почему он не пойдет по прогрессии? Почему не освободить от этого на новом тем, кто получает там 50 тысяч и не больше? У учителей и врачей вообще должна нулевая ставку. Остальные там, начиная с нас депутатов Государственной Думы и заканчивая олигархами, должны платить по прогрессивной, причем хорошо 20%, а дальше 45%», — отметила Останина.Эксперт подытожила, что с помощью введения прогрессивной шкалы можно защитить молодых родителей и студентов.
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Алина Юрчак