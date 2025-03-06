Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей

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Зарубежные игрушки навязывают российским детям неправильные ценности, об этом заявила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продаётся огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растёт ребёнок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов», — пояснила она.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между игрушками и детскими суицидами есть, однако она не совсем прямая.
«Нужно зайти чуть шире: это целая индустрия. Сначала появляется какая-то игра, приложение, потом появляется мультик, потом игрушка и так далее. То есть это продвижение какой-то идеи, какого-то тренда», — пояснил эксперт.
По его словам, на психику ребенка влияет не одна игрушка, а совокупность.
«Что-то одно повлиять не может. А вот если это комплексный подход: сначала игрушка, потом карнавальные костюмы, потом сайты или ресурсы и так далее. Нельзя говорить, что отдельно взятая игрушка на что-то повлияла. Но говорить о том, что есть некий подход, идея формирования соответствующего депрессивного влияния на детей — однозначно да», — прокомментировал психиатр.
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Анастасия Панченко