«Странная история»: Нарколог оценил инициативу Госдумы запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Воздержание в Великий пост нужно в первую очередь для того, чтобы проявить любовь к Богу и ближнему, а не ради самого воздержания. Об этом заявил настоятель Георгиевского храма в московском поселке Нахабино иерей Павел Островский. По его словам, 40 дней — большой отрезок времени, потому все люди, так или иначе, пост нарушают.