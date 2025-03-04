«Странная история»: Нарколог оценил инициативу Госдумы запретить продажу алкоголя по воскресеньям

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В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это в перспективе положительно повлияет на рождаемость в стране.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с «Радио 1» предположил, что этот законопроект коснется только одного из выходных дней, когда действительно употребляется достаточно высокое количество алкоголя.
По его словам, выходные у людей ассоциируются с выпивкой как ритуал.
Он добавил, что это мера является странной историей, с учетом доступности алкоголя и заваленных прилавков.
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«Более того, это с некой заботой о следующем рабочем дне, чтобы люди к понедельнику пришли в себя. Потому что многие начинают употреблять в пятницу, в субботу разгоняются, а в воскресенье не всем удается успешно затормозить», — прокомментировал эксперт.
По его словам, выходные у людей ассоциируются с выпивкой как ритуал.
«Как у детей ассоциируются праздники с вкусной едой, так у взрослых — с алкоголем. Это все уже внедряется на подсознание. Многие просто запасутся алкоголям, предвидя этот закон. И не будет никакой проблемы и препятствия», — отметил врач.
Он добавил, что это мера является странной историей, с учетом доступности алкоголя и заваленных прилавков.
«Огромное ценовое разнообразие. Алкоголь привязывается эмоционально к значимым событиям, поэтому триггеров очень много. А зависимых от алкоголя людей должны лечить врачи», — объяснил Шуров.
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Анастасия Панченко