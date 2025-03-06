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Психолог раскрыла, что делает женщин несчастными

Психолог Лысакова: женщин делает несчастными социальное давление
Фото: iStock/chameleonseye

Фото: iStock/chameleonseye

Опубликован рейтинг женского счастья в России. Как показало исследование, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52% россиянок. Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что если у женщины удовлетворены базовые потребности, то ей хочется развлечений и эмоций.

«Прежде всего, я думаю, что под стабильностью женщины подразумевают базовые потребности, но это не только еда и вода, а комфортное жилье, отдых, автомобиль. Это современная комплектация базовых потребностей для счастья», — объяснила эксперт.

По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.

«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — поделилась психолог.

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Табаков влюбился, а Ефремов ухаживал: на шоу «Малахов» раскрыта тайна Раисы Максимовой. От кого она на самом деле родила сына
06 марта 2025, 11:14

Андрей Гриневич (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сын покойной Раисы Максимовой Андрей Гриневич решил выяснить правду о своем происхождении в телеэфире программы «Малахов». Почему он решился на тест ДНК спустя десятилетия и почему подозревает, что его биологическим отцом может быть Владимир Зельдин, расскажет «Радио 1».

Тайна Раисы Максимовой


В декабре прошлого года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова, которая посвятила почти 75 лет своей жизни театру и кино. Ее смерть, казалось, должна была объединить семью в трудный период, однако в знаменитом роду продолжаются конфликты. Разгорелась борьба за многомиллионное наследство.
Тем временем старший сын артистки, Андрей Гриневич, стремится раскрыть тайну своего происхождения. Он родился, когда Максимова училась на 4-м курсе и участвовала в дипломном спектакле. В это время за ней ухаживал Юрий Боголюбов, сын известного советского актера Николая Боголюбова.

Начинающая актриса отправилась в Саратов к своей матери, где родился мальчик.

«Рожать в Москве было сложно, поэтому она решила приехать сюда. К сожалению, роддом уже не существует», — рассказал Гриневич.

Спустя несколько лет он переехал в Москву. По его словам, он никогда не думал, что его отцом может быть Владимир Зельдин, но всё изменилось, когда он посмотрел старые фотографии и заметил поразительное сходство. В молодости Раису Максимову окружали многие известные актеры.
«У моей мамы появился новый мужчина, и у нас с ним родился младший брат Владимир — Владимир Владимирович. Он усыновил меня и дал мне свое отчество и фамилию, которыми я горжусь. В моем свидетельстве о рождении указано 1960 год, хотя я родился в 1956-м... Что произошло до этого — для меня остается загадкой», — поделился Андрей Гриневич.

Биологический отец сына Максимовой

Раиса Максимова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В 14 лет сын актрисы пытался выяснить правду о своем происхождении, но Раиса Максимова так и не раскрыла секрет его рождения до самой своей смерти. Известно, что в молодости актриса пользовалась большой популярностью среди мужчин-артистов. Его внучка, Елена Гриневич, также выдвинула свою версию о происхождении. Она пошутила, что теперь понимает, откуда у нее такой нос.

«Существует множество версий о моем папе — мама иногда путалась в своих рассказах, упоминала о большой любви, которую встретила в библиотеке, а потом говорила о серьезных отношениях. Она училась вместе с Басилашвили, Евстигнеевым и Казаковым. В театре в нее влюбился Табаков, Ефремов ухаживал, а Пырьев даже сделал предложение», — рассказала она в программе «Малахов».

Результаты ДНК-теста


К сожалению, поскольку Владимир Зельдин уже ушел из жизни, провести прямую генетическую экспертизу не удалось. Однако специалисты использовали биоматериал, найденный среди вещей актера в музее.

«Результаты теста показали, что вероятность того, что Владимир Михайлович Зельдин является биологическим отцом Андрея Гриневича, равна 0%», — сообщила Снежана Королева в эфире канала «Россия».

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Несмотря на сходство, Андрей Гриневич не является сыном Владимира Зельдина. Сын Раисы Максимовой был огорчен услышанным, но выразил намерение продолжить поиски.

«Независимо от результатов, я испытываю уважение к Зельдину. У меня не было никаких претензий на отцовство или наследство. Конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы он был моим отцом. Я не собираюсь останавливаться, поиски продолжатся. В конце концов, я откуда-то появился? Этот вопрос остается открытым», — подытожил актер в разговоре с Андреем Малаховым.

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Психолог раскрыла, можно ли доверять партнеру после измены
Психолог Сальникова: если человек изменил один раз, не значит, что изменит еще
06 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/AntonioGuillem

Простить предательство близкого человека для многих является невыполнимой задачей. Браки распадаются, а спустя время партнеры снова находят друг друга и стараются вместе пережить случившиеся.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди зачастую ошибаются, думая, что партнер не изменился и будет поступать также.

«Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз. Если, допустим, он изменил в прошлых отношениях, то он точно изменит еще раз, когда вы сойдетесь. Но у нас нет хрустального шара, который предсказывает будущее и предупреждает о действиях наперед», — сказала эксперт.

По ее словам, люди занимаются прогнозированием и додумыванием, что сказывается на психике не очень хорошо.

«Брать на себя ответственность за предсказание будущего — очень небезопасно, в первую очередь для психики, потому что мы воспринимаем это как правду, опираемся на нее. А когда это оказывается на самом деле не так, то становится очень больно», — объяснила психолог.

Она добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, не кидаться в омут с головой.

«Если вы рассматриваете отношения с человеком, то не надо кидаться в омут с головой, но и отвергать категорично тоже не стоит. Нужно понаблюдать, действительно ли человек меняется и ведет себя с вами по-другому. И на основе этих фактов делать выводы», — посоветовала Сальникова.

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#измена
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Для российских блогеров открыли приём заявок на программу «Медиакампус»
06 марта 2025, 10:43

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Предварительный приём заявок на образовательную программу «Медиакампус» открыл проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Образовательный трек «Медиакампус» поможет участникам узнать законы медиапространства и овладеть ключевыми инструментами контент-креатора. Шанс есть у каждого, независимо от возраста и места жительства. А чтобы подготовка к старту трека была еще эффективнее, для участников устроят тридцатидневный онлайн-марафон – настоящий вызов для тех, кто мечтает заявить о себе и превратить творчество в профессию», — цитируются в сообщении слова первого заместителя гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадия Гурьянова.
Участников трека «Медиакампус» научат контент-стратегии и построению личного бренда, продвижению контента, основным принципам взаимодействия с аудиторией и пр. Заявки на участие принимаются до 31 марта по ссылке.

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Росстат: В России установлен номинальный рекорд по притоку мигрантов с 1995 года
06 марта 2025, 10:25

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

В 2024 году миграционный приток в Россию составил 568,5 тысячи человек (4,081 миллиона прибывших минус 3,513 миллиона покинувших пределы страны). Это является номинальным максимумом, считая с 1995 года.
Такая данные указаны в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По сравнению с 2023 годом прирост мигрантов увеличился в 2,8 раза. Тогда превышение приехавших в Россию над выбывшими составляло 203,6 тысячи человек. Эксперты-демографы связывают такие рекордные показатели за прошлый год с изменениями в сборе статистических показателей.

В предыдущий раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек. Увеличение миграционного прироста обусловлено более полным учетом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с МВД. Теперь Росстат получает данные от миграционного отдела ведомства в ежедневном режиме, отмечают эксперты.

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Лучшие поздравления с 8 Марта для женщин: красивые, трогательные, короткие и длинные, в стихах и прозе
06 марта 2025, 09:59

Фото: istockphoto / Evheniia Vasylenko

8 Марта — праздник весны, красоты и женского очарования. В этот день хочется выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам: мамам, бабушкам, сёстрам, подругам, коллегам и, конечно, любимым. Но как сделать поздравление по-настоящему тёплым и запоминающимся? «Радио 1» расскажет про лучшие варианты поздравлений — короткие и длинные, для родных и любимых, в стихах и прозе.

Короткие поздравления с 8 марта


Если нужно поздравить женщину быстро и красиво — можно отправить короткое, но душевное сообщение:

«С 8 Марта! Пусть в жизни будет столько счастья, сколько лепестков на всех цветах мира!»
«Поздравляю с праздником весны! Желаю улыбок, радости и счастья!»
«Пусть эта весна принесёт тебе море ярких эмоций, тепла и любви!»
«Ты достойна самого лучшего! Пусть каждый день будет полон счастья и вдохновения!»
«Будь всегда такой же прекрасной и неповторимой! С праздником!»

Такие поздравления подойдут для коллег, знакомых или тех, кому хочется пожелать хорошего дня, но без лишних слов.

Поздравления с 8 марта для родных женщин


Для мамы


Мама — самый близкий и родной человек, поэтому поздравление для нее должно быть особенным. Вот несколько вариантов:

«Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть в твоём сердце всегда живёт весна, пусть каждый день будет наполнен радостью, а глаза сияют от счастья. Ты — лучшая мама на свете, и я благодарен(а) за твою заботу, тепло и любовь! Пусть сбудутся все твои мечты, а я всегда буду рядом, чтобы поддерживать тебя!»

В стихах:

Мамочка, любимая, родная,
С 8 Марта! Я тебя спешу обнять
Для меня ты — золотая,
Не устану это повторять!
Будь здорова, радостна, счастлива
Пусть мечты сбываются твои!
Ведь ты — лучик света и море доброты!

Для бабушки


«Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с Международным женским днём! Ты самая добрая, мудрая и заботливая. Пусть твои глаза светятся счастьем, пусть здоровье никогда не подводит, а родные всегда будут рядом. Я очень тебя люблю!»

В стихах:

В этот день пусть солнце светит,
Пусть весна теплом согреет,
Пусть улыбки, смех и счастье
Будут с бабушкой моей!
С 8 Марта! Пусть здоровье
Будет крепким, как гранит,
Пусть весна несёт удачу
И весь год пусть дарит свет!

Для сестры


«Милая сестрёнка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Ты всегда остаёшься для меня родным и любимым человечком. Пусть каждый твой день будет светлым, радостным и полным чудес. Пусть сбудутся все твои мечты!»

В стихах:

Сестра, ты — лучик, ты — улыбка,
Ты вдохновение, весна.
Пусть будет жизнь твоя красива,
Судьба пусть радует сполна!

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Поздравления для любимых женщин


«Моя любимая! Поздравляю тебя с самым нежным и тёплым праздником — 8 Марта! Ты — моя муза, моя радость, мой самый драгоценный человек. Пусть этот день принесёт тебе много улыбок, цветов и счастливых моментов. Я хочу, чтобы ты всегда знала: ты прекрасна и любима».

В стихах:

Ты — как весна, нежный солнечный свет,
Тёплый рассвет, для души вдохновенье.
Пусть этот день принесёт лишь букет
Счастья, любви и чудес восхищенья.
Пусть в твоём сердце живёт красота,
А мир для тебя расцветает весною.
Ты — это свет, без которого тьма,
Ты — моё самое лучшее чудо.

Поздравления с 8 марта для подруги и коллеги


Для подруги


«Дорогая подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть в твоей жизни будет столько счастья, сколько капель в весеннем дожде, столько удачи, сколько звёзд на небе, и столько любви, сколько цветов распускается весной! Ты — чудесный человек, и я счастлива, что ты есть в моей жизни!»

Для коллеги


«Поздравляю с 8 Марта! Желаю успехов в работе, гармонии в душе и счастья в личной жизни. Пусть каждый день будет ярким и радостным, а окружающие ценят за труд и доброту!»

Шуточные поздравления


Если хотите добавить веселья, вот несколько оригинальных вариантов:

«С 8 Марта! Пусть все заботы исчезнут, работа подождёт, а ты насладишься этим днём так, как заслуживаешь — с цветами, комплиментами и вкусняшками!».
«Сегодня твой день! Разрешается всё: шоколад без счёта, бесконечные комплименты и заслуженный отдых!»
«С 8 Марта! Пусть твоя красота будет такой же завораживающей, как скидки в любимом магазине!»

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Чтобы поздравление действительно порадовало, можно:

  • Добавить личные детали. Вспомните, что любит этот человек, какие у него мечты, увлечения;
  • сделать сюрприз. Красивое поздравление в соцсетях, неожиданная открытка, голосовое сообщение или видео — всё это добавит тепла;
  • сказать искренние слова. Главное — не шаблонность, а искренность.
Неважно, в стихах или прозе, длинное или короткое — главное, чтобы поздравление шло от сердца.

Что подарить на 8 Марта


Подарки можно выбрать в зависимости от характера, предпочтений и образа жизни.

Классика:

  • цветы и сладости;
  • украшения и парфюм;
  • сертификаты в салоны красоты или магазины косметики.

Для активных и творческих:

  • билеты в театр, на концерт или выставку;
  • курс по хобби: живопись, танцы, кулинария;
  • набор для рисования, вязания или рукоделия.

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Практичные подарки:

  • книга любимого автора;
  • красивая записная книжка или органайзер;
  • уютный плед, набор чая или кофе.

Эмоциональные подарки:

  • фотоальбом с памятными моментами;
  • письмо с добрыми словами;
  • совместная поездка или пикник.
8 Марта — это не только день весеннего настроения, но и повод напомнить близким, как они важны. Главное — внимание и искренность, ведь даже простое тёплое слово может стать самым лучшим подарком.

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