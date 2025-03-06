Психолог раскрыла, что делает женщин несчастными

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Опубликован рейтинг женского счастья в России. Как показало исследование, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52% россиянок. Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что если у женщины удовлетворены базовые потребности, то ей хочется развлечений и эмоций.
По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.
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«Прежде всего, я думаю, что под стабильностью женщины подразумевают базовые потребности, но это не только еда и вода, а комфортное жилье, отдых, автомобиль. Это современная комплектация базовых потребностей для счастья», — объяснила эксперт.
По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.
«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — поделилась психолог.
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Анастасия Панченко