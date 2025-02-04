Психиатр раскрыл, до чего может довести нехватка солнечного света

Фото: iStock/dusanpetkovic
Солнечный свет способствует метаболизму серотонину в мелатонин и при его нехватке могут учащаться и удлиняться панические атаки. Об этом рассказал врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед» Геннадий Гуревич. По его словам, следует больше времени проводить на солнце, питаться продуктами с содержанием витамина D и уделять внимание физической активности.
«Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, больше времени проводите на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Но даже в пасмурные дни сквозь тучи организм получает ультрафиолет. Также рекомендуется работать в месте, максимально освещенном естественным светом: в офисе или дома выбирайте рабочий стол у окна, дома обустройте рабочее место в самой светлой комнате также напротив окна», — поделился врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева поделилась, как справиться с другой распространенной психологической проблемой — синдромом отложенной жизни, при котором люди надеются на счастье в будущем и не живут полноценной жизнью в настоящем. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, первое, что нужно сделать — посмотреть внутрь себя и по-настоящему осознать, что настоящее — единственное время, которое действительно существует. Также, по ее мнению, следует начать практиковать осознанность, работать над страхами и учиться получать удовольствие от процесса.
«Важно осознать, что можно и дальше проживать всю жизнь как «черновик». Но действительно ли это то, чего человек на самом деле хочет? Также важно искать опору в себе: становиться своим лучшим другом, учиться поддерживать себя, хвалить даже за небольшие достижения и утешать в моменты неудач», — поделилась психолог.Читайте также:
Консультант рассказала, как грамотно планировать покупки и составлять рацион
Онколог развеял миф об иммунитете к раку у народа хунза
Кардиолог назвал вредные для сердца привычки
Данил Пономарев