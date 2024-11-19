«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Российская академия наук объявила, что поддерживает законодательный запрет услуг тарологов, предложенный в Госдуме.
«Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии», — сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно следить не только за тарологами, но и за всеми причастными.
«К непостижимому можно тянуться вполне понятно. Главное, чтобы это непостижимое не оборачивалось мошенническими схемами. И если мы говорим про тарологов, почему мы забываем всех других жуликов. Конечно, надо браться за всю эту сферу. Эта вся эзотерическая шайка, она же банда, должна быть разоблачена и призвана к покаянию, то есть это к ответственности», — сказал он.
По словам депутата, услуги тарологов стоит приравнять к мошенничеству или к оказанию надлежащих медицинских услуг.
«Необходимо законодательно приравнять деятельность парапсихологов-эзотериков к религиозной деятельности и соответствующим образом запретить до регистрации их религиозной организации производить соответствующие манипуляции и действия, поскольку в соответствии с нашим законодательством осуществлять миссионерскую религиозную деятельность можно только от имени официально зарегистрированной традиционной религиозной организации. Тарологи — демонические силы, они все нетрадиционные для нас», — заключил депутат.
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