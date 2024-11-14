«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына

Виталий Милонов (Фото: riamediabank/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отвезти на полигон юношу, который сломал скулу его 12-летнему сыну, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может. Знаете, я тоже в детстве дрался», — отметил Виталий Милонов.
Депутат Госдумы подчеркнул, что самым правильным решением будет друг друга простить, поддержать и не позволять подобному происходить вновь.
«Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Я уверен, что нам нечего делить», — обратил внимание политик.
Виталий Милонов сказал о планах отвезти мальчиков на военный полигон, чтобы они подержали в руках автоматы и увидели ценность того, что можно «на своего соратника, сослуживца рассчитывать в трудный момент». Депутат уверен, что его сын с обидчиком станут друзьями.
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