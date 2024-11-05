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Нападение на депутата Милонова и заработок на пенсионерах в миллионы: скандальное разоблачение «целителя» Коновалова

Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сергей Коновалов — самый известный чародей страны, который уже более 20 лет путешествует по России, обещая исцеление и вечную молодость. За несколько дней аншлага его доходы могут превышать 50 миллионов рублей. Преимущественно, его аудитория состоит из пожилых людей, готовых отдать последние сбережения. Как «целителю» удается зарабатывать миллионы на пенсионерах расскажет «Радио 1».

Что о себе говорит «целитель» Коновалов


На своём сайте Сергей Коновалов представляет себя как военного врача, доктора медицинских наук, профессора и академика Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ). После окончания Куйбышевского медицинского института в 1977 году и Военно-медицинской академии в 1988 году он решил отказаться от традиционной медицины и занялся разработкой так называемого «Информационно-энергетического учения». Следует отметить, что именно в начале 90-х годов наблюдался пик интереса к «паранормальным» методам лечения, что позволило Коновалову успешно занять эту прибыльную нишу.




Заработок в миллионы

Семинар Сергея Коновалова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Интересно, что купить билет на сеансы Коновалова онлайн невозможно. Пенсионеров направляют в офис компании, где сотрудники помогают выбрать места: если у человека болит правое ухо, ему рекомендуют сесть так, чтобы оно было направлено на «доктора». При головной боли подойдет любое место, но лучше ближе к сцене, где места более комфортные и стоят дороже. Цены на билеты колеблются от 3500 до 10 000 рублей. Посетителей также убеждают, что просто так приходить нельзя — нужно предварительно подготовиться, изучив биографию Коновалова и его работы, что подразумевает покупку книг стоимостью около 1000 рублей.

Финансовые поступления от сеансов поступают на банковский счет некой компании «Гармония». В прошлом году его официальный доход составил более 40 миллионов рублей.



Разоблачение лжецелителя


В эфире программы «Малахов» гости студии поделились впечатлениями от посещения семенаров Коновалова. Так, Юрий Петров признается – он читал все книги Коновалова и следит за его учением более 20 лет. С именем «целителя» мужчину также связывает личная трагедия. Оказалось, что, когда Юрий с супругой ожидали ребенка, женщина сделала аборт и ушла из дома навсегда. Причиной стало то, что Юрий отказался принимать учения Коновалова.

«Если в вашей семье появилась эта книга, или ваш родственник начал говорить об этом человеке – в ваш дом пришла беда. Вы можете после пожара восстановить дом, вы можете человека вылечить после болезни, но, если он занялся этими книгами – вы потеряете человека навсегда», – заявил Юрий Петров.

Виталий Милонов (слева) и Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

На Виталия Милонова напали во время сеанса лжецелителя Сергея Коновалова


Депутат Госдумы Виталий Милонов посетил один из сеансов знаменитого «доктора» Коновалова, который вводит людей в заблуждение и заставляет верить в свои невероятные силы. В программе «Малахов» на канале «Россия» политик рассказал, чем закончилось его вторжение на сеанс «исцеления».

Милонов решил прервать выступление Коновалова, заявив о том, что людей в зале безжалостно используют для наживы на их страданиях и болезнях. В качестве аргумента он указал на отсутствие у лжецелителя медицинского образования, что делает его деятельность незаконной с точки зрения лечения людей. Однако вскоре последователи Коновалова начали активно нападать на депутата и съемочную группу, а самого «доктора» защитили своими телами, чтобы он не пострадал.

«Я была в разных жизненных ситуациях: я находилась в падающем самолете с семьей, я – одна из пострадавших теракта "Невский экспресс", но это мероприятие, честно – самое страшное, что я видела в своей жизни. Ты стоишь у сцены, и семь тысяч стеклянных, абсолютно пустых глаз разъярены и в любой момент готовы порвать тебя в клочья», – сообщила шеф-редактор шоу «Малахов» Валерия Машьянова.

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Китаец завел четырех любовниц в том же доме, где жил со своей женой
В Китае мужчина имел жену и четырех любовниц, которые жили в одном доме
05 ноября 2024, 16:45

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Китае женатый мужчина завел четырех любовниц в одном и том же жилом комплексе. Об этом информирует South China Morning Post.
Китаец Сяоцзюнь родился в бедной семье, однако некоторое время он выдавал себя за наследника крупного состояния, в результате чего ему удалось обмануть пятерых женщин, включая свою супругу Сяоцзя. Примечательно, что все они жили в одном жилом комплексе, не зная друг о друге.

После рождения ребенка жена выгнала мужчину, узнав правду о его происхождении. Китаец не отчаялся и завел отношения с четырьмя другими женщинами, используя ту же схему обмана.

Мошенничество раскрылось, когда одна из обманутых женщин обратилась в правоохранительные органы. Жена Сяоцзюня и одна из любовниц мужчины узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции, когда гуляли во дворе с детьми.

В итоге китайца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за мошенничество, двоеженство и кражу. У преступника также конфисковали 280 тыс. юаней для возврата пострадавшим.

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#измена
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До конца года на маршруты Мострансавто выйдут ещё свыше 100 больших автобусов
05 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия. На маршруты крупнейшего подмосковного перевозчика Мострансавто в этом году вышло 490 транспортных средств, а до конца года парк пополнят ещё свыше 100 больших автобусов.
А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятие обслуживает 255 автобусов, курсирующих на 27 маршрутах в Ленинском округе, Домодедове и Москве. Водители совершают в среднем 4,3 тыс. рейсов в сутки.
«Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулёво вместе с нашими китайскими партнёрами. Они работают надёжно и очень важны для всей страны, и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он напомнил, что Ленинский городской округ заметно растёт.
«Поэтому открываем новые маршруты, делаем развязки, чтобы обеспечить всё, что связано с качеством жизни и удобством. Совместно с Мострансавто стараемся делать так, чтобы количество жалоб и обращений, которые мы иногда получаем от людей, стремилось к нулю», – отметил глава региона.
Новые автобусы оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров – системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Также в каждом автобусе предусмотрена возможность безналичной оплаты проезда.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Современный автобус – как космический корабль. В нем есть всё для комфорта пассажиров и водителей. Кроме того, программное обеспечение упрощает работу слесарей и ремонт. Если предыдущие модели нужно было диагностировать, выяснять, что вышло из строя, то сегодня бортовой компьютер выдаёт всю информацию», – пояснил замдиректора филиала МАП №3 Домодедово Андрей Становкин.
В прошлом году на подмосковные маршруты вышли более 1,4 тыс. автобусов. В этом году автопарк усилят свыше 600 новых транспортных средств. Около 500 из них уже начали перевозить пассажиров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее жители Ленинского городского округа обращали внимание на недостаточное количество автобусов и нарушения графика работы общественного транспорта. Больше всего это касалось пяти маршрутов – №367,379, 1201, 1228к и 356. Поэтому в зимний период на них дополнительно выйдут 24 автобуса различного класса вместимости.

В этом году сотрудникам Мострансавто увеличили зарплату на 5,5%. Кроме того, в регионе для них действуют такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья водителям и слесарям в размере 12 тыс. рублей в месяц, подъёмные для иногородних водителей в 30 тыс. рублей, компенсация части проезда, доплата за прохождение стажировки, а также путёвки для детей в оздоровительные лагеря.

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#московская область
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#андрей воробьёв
#губернатор
#маршрут
#пассажиры
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В Коломне благоустроят парк имени 50-летия Октября
05 ноября 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Благоустройство парка имени 50-летия Октября планируют провести в городском округе Коломна, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит благоустроить лесопарковую зону, расположенную радом с садоводческим товариществом «Победа». В парке нужно будет провести озеленение, обустроить покрытие, сеть водоснабжения и установить малые архитектурные формы. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 598 миллионов 741 тысячу 191 рубль 60 копеек. Заявки принимаются до 22 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#благоустройство
#парк
#коломна
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В Кашире освятили установленный в память о казаках поклонный крест
05 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Поклонный крест, установленный в Кашире в память о казаках и их семьях, погибших в годе репрессий и боёв, освятили, церемония состоялась 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы отдали дань уважения героическому прошлому каширской земли, установили и освятили памятный поклонный крест. Это одновременно и наше послание нашим потомкам. Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Ермак» наравне со взрослыми помогали в изготовлении и установке креста. Им будет, что рассказать их детям», — сказал атаман хутора «Георгиевский» Московского казачьего округа «Всевеликое войско Донское» Сергей Радьков.
Шестиметровый поклонный крест расположен на пересечении Каширского проспекта и 1-й Дзержинской улицы. Освящение креста провёл священник Валерий Сосковец.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#рпц
#казаки
#история
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Гороскоп для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября
05 ноября 2024, 15:19

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры нежелательно расходовать силы на пустые разговоры. Они будут отвлекать от действительно важных дел, требующих внимание.
В любви лучше контролировать амбициозность, не тратить крупные суммы на подарки. Важно сохранить чувства и близость за счёт общения, обмена мнениями и идеями.

В вопросах здоровья надо правильно распределять свои силы и учитывать свой потенциал. Особенно при физической нагрузке. На этой неделе нужно себя беречь от холода и не перемерзать. Также рекомендуется не переедать. От перенапряжения поможет полноценный сон.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября.

У Овна наступают перемены. Он почувствует прилив энергии, станет более работоспособным, реализует дела, которые долго откладывал.

Тельцу надо отложить крупные и дорогостоящие покупки. Во всех сферах ему лучше быть скромным и осмотрительным.

Близнецы смогут отстоять свою точку зрения. Им надо быть увереннее и опираться на факты.

Рак станет притягательнее и загадочнее. Ему хорошо поддерживать у себя хорошее настроение, вести оживлённые беседы и заниматься самосовершенствованием.

Льву важно восстановить силы, высыпаться. В общении ему надо проявить великодушие и доброту.

Деве энергию надо направить на реализацию своих планов. Ей поможет практичность и концентрированность.

Весам надо обратить внимание на деловую сферу и быть более исполнительными. В личной жизни хорошо прислушаться к партнёру и стремиться к компромиссу.

Скорпиону во всех сферах будет помогать приветливость и вежливость. Ему полезно всё соотносить со своими духовными идеалами и со своими принципами.

Стрельцу необходимо найти время для интеллектуального развития и приятного чтения интересных книг. Он приобретёт новые знания, будет воодушевлен и вдохновлён.

Козерогу нужно радовать себя покупками и приятными мелочами. Он будет в прекрасном настроении.

Водолею надо найти время для встреч с единомышленниками. Ему важно находиться среди дружелюбных и добрых людей.

Рыбам поможет серьёзность и любознательность. Им важно расширять свой кругозор и интересоваться новым.

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#зодиак
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Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года
Движение по эстакаде и развязке на Каширском шоссе откроют в конце года
05 ноября 2024, 15:13

А. Воробьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение по разворотной эстакаде и развязке Каширского шоссе откроют в конце года. Их строят в рамках масштабной реконструкции этой транспортной артерии. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается. Создаются индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Рассчитываем, что строительная компания «СтройТрансГаз», с которой мы давно работаем, порадует нас к Новому году, сдав первые два этапа», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил всю команду и сделал акцент на досрочную сдачу объекта.
«Это экономит огромное количество времени и автолюбителям, и общественному транспорту. Сейчас сообщение на Каширке затруднено, нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Выезд из Видного, расширение Каширки и разворотная эстакада – все эти решения помогут значительно улучшить ситуацию», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас Каширское шоссе перегружено и не справляется с потоком транспорта. Самая большая проблема – на пересечении с Володарским шоссе. Людям приходится стоять в пробках по полтора часа. Кроме того, Каширка является вылетной магистралью из Москвы. Она имеет важное значение для расположенных там жилых комплексов.

Открытие движения по разворотной эстакаде обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а по развязке – с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе. Кроме того, автомобилисты получат удобный выезд в область. В результате они смогут экономить в пути до 20 минут. Значительно разгрузятся дороги в соседних деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сёлах Остров и Молоково.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«А в рамках третьего и четвёртого этапов будет реконструирован участок Каширского шоссе от трассы А-105 до Володарского шоссе, построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширены 1,3 км Каширки. Предусмотрены три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод», – сказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас на участках работают более 260 специалистов и 60 единиц техники. Чтобы не перекрывать движение по высокоинтенсивной магистрали, работы разбиты на четыре этапа. Первые два планируют завершить к концу года. Движение запустят по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, а также по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе.

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#андрей воробьёв
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#эстакада
#строительство
#шоссе
#дороги
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В Подмосковье выплаты на новорождённых превысили миллиард рублей
05 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более одного миллиарда рублей перечислили из бюджета Московской области на выплаты на новорождённых детей с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерство социального развития региона.
«Родители новорождённых могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В этом году выплату получили родители более 50 тысяч детей, общая сумма выплат из бюджета составила более 1 млрд рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Отмечается, что выплата предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Оформить её могут родители, зарегистрировавшие рождение малыша на территории Московской области. Оформление выплаты доступно в онлайн-формате — через региональный портал госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне
Космонавт Прокопьев: американцы были на Луне, но могли снять кадры в павильоне
05 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/1971yes

Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом сообщил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», пишет РИА Новости.
Прокопьев отметил, что не все верят в правдивость полета американцев на Луну, но рассказы космонавтов, которые участвовали в тех событиях, говорят об обратном. При этом российский космонавт не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле, поскольку «в те времена камер Gopro не было».

Прокопьев добавил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у Соединенных Штатов, было достаточно трудно.

Напомним, первым человеком, который ступил на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.

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#космос
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В Ивантеевке капитально отремонтируют детсад
05 ноября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в дошкольном отделении школы №7 города Ивантеевка Пушкинского округа, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание детского сада общей площадью более 920 квадратных метров, построенное в 1962 году. Подрядчик также обязан будет поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Детский сад расположен по адресу: город Ивантеевка, Задорожная улица, дом №13. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 123 миллиона 545 тысяч 730 рублей 31 копейку. Заявки принимаются до 11 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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