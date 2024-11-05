Нападение на депутата Милонова и заработок на пенсионерах в миллионы: скандальное разоблачение «целителя» Коновалова

Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Сергей Коновалов — самый известный чародей страны, который уже более 20 лет путешествует по России, обещая исцеление и вечную молодость. За несколько дней аншлага его доходы могут превышать 50 миллионов рублей. Преимущественно, его аудитория состоит из пожилых людей, готовых отдать последние сбережения. Как «целителю» удается зарабатывать миллионы на пенсионерах расскажет «Радио 1».
Что о себе говорит «целитель» Коновалов
На своём сайте Сергей Коновалов представляет себя как военного врача, доктора медицинских наук, профессора и академика Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ). После окончания Куйбышевского медицинского института в 1977 году и Военно-медицинской академии в 1988 году он решил отказаться от традиционной медицины и занялся разработкой так называемого «Информационно-энергетического учения». Следует отметить, что именно в начале 90-х годов наблюдался пик интереса к «паранормальным» методам лечения, что позволило Коновалову успешно занять эту прибыльную нишу.
Заработок в миллионы
Семинар Сергея Коновалова (Фото: кадр из программы «Малахов»)Интересно, что купить билет на сеансы Коновалова онлайн невозможно. Пенсионеров направляют в офис компании, где сотрудники помогают выбрать места: если у человека болит правое ухо, ему рекомендуют сесть так, чтобы оно было направлено на «доктора». При головной боли подойдет любое место, но лучше ближе к сцене, где места более комфортные и стоят дороже. Цены на билеты колеблются от 3500 до 10 000 рублей. Посетителей также убеждают, что просто так приходить нельзя — нужно предварительно подготовиться, изучив биографию Коновалова и его работы, что подразумевает покупку книг стоимостью около 1000 рублей.
Финансовые поступления от сеансов поступают на банковский счет некой компании «Гармония». В прошлом году его официальный доход составил более 40 миллионов рублей.
Разоблачение лжецелителя
В эфире программы «Малахов» гости студии поделились впечатлениями от посещения семенаров Коновалова. Так, Юрий Петров признается – он читал все книги Коновалова и следит за его учением более 20 лет. С именем «целителя» мужчину также связывает личная трагедия. Оказалось, что, когда Юрий с супругой ожидали ребенка, женщина сделала аборт и ушла из дома навсегда. Причиной стало то, что Юрий отказался принимать учения Коновалова.
«Если в вашей семье появилась эта книга, или ваш родственник начал говорить об этом человеке – в ваш дом пришла беда. Вы можете после пожара восстановить дом, вы можете человека вылечить после болезни, но, если он занялся этими книгами – вы потеряете человека навсегда», – заявил Юрий Петров.
Виталий Милонов (слева) и Сергей Коновалов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
На Виталия Милонова напали во время сеанса лжецелителя Сергея Коновалова
Депутат Госдумы Виталий Милонов посетил один из сеансов знаменитого «доктора» Коновалова, который вводит людей в заблуждение и заставляет верить в свои невероятные силы. В программе «Малахов» на канале «Россия» политик рассказал, чем закончилось его вторжение на сеанс «исцеления».
Милонов решил прервать выступление Коновалова, заявив о том, что людей в зале безжалостно используют для наживы на их страданиях и болезнях. В качестве аргумента он указал на отсутствие у лжецелителя медицинского образования, что делает его деятельность незаконной с точки зрения лечения людей. Однако вскоре последователи Коновалова начали активно нападать на депутата и съемочную группу, а самого «доктора» защитили своими телами, чтобы он не пострадал.
«Я была в разных жизненных ситуациях: я находилась в падающем самолете с семьей, я – одна из пострадавших теракта "Невский экспресс", но это мероприятие, честно – самое страшное, что я видела в своей жизни. Ты стоишь у сцены, и семь тысяч стеклянных, абсолютно пустых глаз разъярены и в любой момент готовы порвать тебя в клочья», – сообщила шеф-редактор шоу «Малахов» Валерия Машьянова.
Читайте также:
Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов
Милонов призвал полечить Кашпировского
Экстрасенс Кашпировский в 85 лет возобновил деятельность и проводит сеансы
Анастасия Хохлова