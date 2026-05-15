Демонстрационный экзамен в колледжах смогут засчитать как оценку квалификации

15 мая 2026, 11:58

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Оно позволит засчитывать результаты демонстрационного экзамена выпускников колледжей и техникумов как независимую оценку квалификации. Об этом пишет РИА Новости.