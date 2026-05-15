Демонстрационный экзамен в колледжах смогут засчитать как оценку квалификации
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Оно позволит засчитывать результаты демонстрационного экзамена выпускников колледжей и техникумов как независимую оценку квалификации. Об этом пишет РИА Новости.
Совет по профессиональным квалификациям сможет признавать итоги экзамена по инициативе работодателя и с согласия выпускника. Для этого колледж или техникум должен использовать контрольные измерительные материалы по выбранному профилю. Эти материалы должны получить положительное заключение советов по профессиональным квалификациям.
Члены экспертной группы в составе государственной экзаменационной комиссии должны соответствовать установленным требованиям. Их квалификацию подтвердит совет по профессиональным квалификациям. Успешное прохождение независимой оценки квалификации поможет выпускнику подтвердить профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства.
