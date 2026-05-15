Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

Чай кудин снизил уровень мочевой кислоты и поддержал почки в опыте на мышах

Китайский чай кудин может помочь при гиперурикемии — состоянии с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. В исследовании ученые изучили разновидность напитка Ligustrum robustum и пришли к выводу, что он снижает уровень мочевой кислоты и улучшает показатели работы почек у мышей. Об этом сообщает Food & Function.