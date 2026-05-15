Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток
Китайский чай кудин может помочь при гиперурикемии — состоянии с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. В исследовании ученые изучили разновидность напитка Ligustrum robustum и пришли к выводу, что он снижает уровень мочевой кислоты и улучшает показатели работы почек у мышей. Об этом сообщает Food & Function.
Гиперурикемия считается одним из главных факторов риска подагры и хронических заболеваний почек. В эксперименте ученые вызвали это состояние у мышей и проверили действие чая. Напиток заметно снизил уровень мочевой кислоты. При этом исследователи не увидели признаков токсичности. Анализ показал, что кудин влияет сразу на несколько механизмов обмена мочевой кислоты. Чай подавлял активность белков и ферментов, связанных с ее накоплением, включая XOD, URAT1 и GLUT9. Одновременно он усиливал работу транспортных систем, отвечающих за выведение вещества из организма.
Ученые зафиксировали и снижение воспаления в тканях почек. Такой эффект они связали с подавлением сигнального пути TNF/NF-κB. Авторы работы нашли около 20 биологически активных соединений, способных обеспечивать этот эффект. Самую выраженную активность показали ligupurpuroside A и verbascoside. По мнению исследователей, чай кудин может стать перспективным функциональным напитком для профилактики и контроля гиперурикемии.
Читайте также: