Онколог Ивашков назвал три вредные утренние привычки
Онколог Владимир Ивашков призвал россиян отказаться от трех утренних привычек, поскольку они, по его словам, вредят здоровью. Об этом пишет «Лента.ru».
Врач посоветовал не пить кофе натощак. Он объяснил, что напиток повышает уровень кортизола в крови, хотя утром он и без того высокий. Из-за этого могут появиться тревожность и раздражительность.
Еще одна нежелательная привычка — прием лекарств натощак. Ивашков отдельно выделил нестероидные противовоспалительные препараты, в том числе ибупрофен и аспирин. По его словам, такой прием повышает риск язвы желудка.
Кроме того, врач не рекомендовал проводить утром интенсивные тренировки без еды. Он отметил, что исследования показывают снижение производительности на 10–20 процентов, а восстановление в таком случае идет хуже. Перед тренировкой за 1–1,5 часа Ивашков посоветовал съесть что-то легкое с белком и углеводами.
Читайте также: