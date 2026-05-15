Племенника Варнавы наказали из-за истории с пенсионеркой
Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий не стал подавать апелляцию на приговор по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Зимой мужчину приговорили к году и восьми месяцам принудительных работ. Изначально он вину не признавал, но позже изменил позицию, извинился перед потерпевшей и добровольно возместил ей 200 тысяч рублей.
Следствие и суд установили, что Георгий совершил преступление в феврале прошлого года. Мошенники позвонили 87-летней пенсионерке, представившись правоохранителями, и убедили передать все сбережения курьеру. Женщина пришла снимать наличные в банк, но сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию.
В дальнейшем передача муляжа в 350 тысяч рублей проходила уже под контролем силовиков. При получении денег курьера задержали с поличным — им оказался родственник знаменитости. Он уточнил, что откликнулся на предложение о подработке в мессенджере Telegram.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
