День 12 апостолов 13 июля: Что нужно сделать, что бы продлить жизнь

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13 июля православная церковь отмечает праздник — Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. Этот праздник посвящён ученикам Иисуса Христа, которые сыграли важную роль в распространении христианства по всему миру.
В Русской Православной Церкви 13 июля отмечается праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов. В этот день верующие чтят память Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия.
В народном календаре 13 июля называется Полупётр или Макушка лета. Считается, что с этого дня лето постепенно уступает место зиме. День становится короче, но при этом погода остаётся жаркой и солнечной.
История праздника
У Сына Божьего, Иисуса Христа, было 12 последователей, которых он избрал для своей миссии. Среди них были Пётр, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Искариот. После предательства Искариота на его место был избран Матфий.
Ученики Христа, вдохновлённые любовью и учением своего Учителя, несли эту любовь другим людям, проповедуя христианские ценности. Они часто сталкивались с гонениями со стороны язычников, но оставались верны своим убеждениям.
Почти все ученики Христа приняли мученическую смерть за свою веру. В IV веке церковь учредила особый праздник в честь 12 апостолов, помимо отдельных дней почитания каждого из них. Император Константин Великий в честь этого события возвёл в Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов.
Традиции
В день праздника в церквях проходят торжественные богослужения, на которых прихожане узнают о жизни и судьбе двенадцати апостолов.
Собор двенадцати апостолов — это время для примирения с близкими и налаживания отношений с людьми, с которыми были конфликты.
Традиционным угощением в этот день являются яйца и блюда из них. Яйца добавляют в салаты, варят, жарят и даже красят, как на Пасху. Кроме того, праздник наступает на следующий день после окончания Петрова поста, поэтому на праздничном столе нет ограничений. Но не стоит предаваться обжорству и злоупотреблять спиртными напитками.
Фото: istockphoto / Pawel Kacperek
13 июня на Руси отмечали середину лета и проводили массовые гуляния. Девушки блистали на празднике в своих лучших нарядах, а молодые люди старались очаровать красавиц. Веселье длилось целый день и заканчивалось только глубокой ночью.
Главным атрибутом праздника было соломенное чучело, которое украшали цветами, лентами и бусами. Затем его брали с собой и гуляли по деревне, распевая песни. В конце маршрута чучело бросали в реку.
Люди верили, что 13 июля необходимо подарить дорогим людям яйца, причём окрашенные именно в жёлтый цвет. Помимо самих яиц, можно было угощать близких любыми блюдами, куда входил этот ингредиент: приветствовались пироги и яичница.
Верующие в День двенадцати апостолов обязательно посещали храм. Они молились о своей семье и просили святых избавить их от невзгод.
Что можно делать 13 июля
В Древней Руси в пору летнего солнцестояния люди поднимались на возвышенности, чтобы встретить рассвет и поприветствовать лето, которое было в самом разгаре.
После Великого поста они продолжали обмениваться крашеными в жёлтый цвет яйцами. Яйцо было символом жизни, а жёлтый цвет символизировал счастье.
Вечером, после трудового дня, люди собирались на высоком пригорке и водили хороводы, пели песни. После окончания Петрова поста гулянья продолжались.
В этот день было принято восстанавливать отношения и просить прощения у тех, кого обидели.
Фото: istockphoto /AntonioGuillem
13 июля обязательно нужно сходить в церковь, чтобы помолиться у икон и поставить свечи ученикам Иисуса.
Хозяйки готовили из яиц разнообразные блюда, в первую очередь разные виды яичницы: с сыром, с зелёным луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селёдкой.
Что не стоит делать в День 12 апостоловНельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Особенно если вас просят о помощи.
После окончания поста не стоит злоупотреблять алкоголем или переедать. Это не пойдёт на пользу вашему здоровью.
В этот день не принято заниматься домашними делами. Стирку и уборку лучше отложить на потом.
В день праздника не рекомендуется назначать встречи или свидания в первой половине дня. Считается, что беседа может не сложиться. Кроме того, существует поверье, что до полудня лучше не выходить из дома.
Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei
Также в этот день не стоит заниматься садоводством или ухаживать за растениями.
Важно избегать конфликтов и не отказывать в прощении искренне раскаявшемуся человеку.
Согласно приметам, в этот день не рекомендуется стричь волосы.
Лучше отложить домашние дела на потом и насладиться летом. Общайтесь с близкими, ходите в гости.
Не стоит ссориться, ругаться, спорить или конфликтовать.
Несмотря на окончание поста, не нужно злоупотреблять алкоголем и переедать.
Приметы
Этот праздник приходится на середину лета, и с ним связано множество погодных примет. Например, сельские жители обращают внимание на кукушку: если она кукует, то лето будет долгим, а если молчит — значит, скоро похолодает.
Утренняя роса — это ещё один погодный знак. Если утром трава мокрая от росы, то дни будут тёплыми и ясными. А если роса не выпала, то, скорее всего, пойдёт дождь.
Фото: istockphoto / NetPix
Также предвестниками осадков могут быть облака, движущиеся против ветра.
Если кукушка продолжает куковать к этому числу, то лето обещает быть долгим и тёплым.
Жёлтые облака на небе предвещают дождь, а белые — тепло.
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