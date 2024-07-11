Подмосковные ветеринары напомнили, как защитить питомцев от клещей

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В период активного загородного отдыха и дачного сезона необходимо защитить домашних животных от клещей. Подмосковья ветеринары напомнили хозяевам, как это сделать и что предпринять в случае проявления первых симптомов заражения.
«Сезон активности опасных насекомых начинается весной и иногда продолжается вплоть до осени. Обитают они в основном в высокой траве и влажных местах – у водоёмов или в оврагах. Некоторые клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, пироплазмоз, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз», – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.Как рассказали сотрудники областной Госветслужбы, перед поездкой за город, к водоёму или прогулки в лесу обезопасить четвероногих от укусов насекомых помогут таблетки, ошейники, и регулярная обработка каплями, шампунями и спреями.
«По возвращении домой нужно обязательно осмотреть животное. Если хозяин заметил признаки недомогания – вялость, ухудшение аппетита, повышение температуры, горячий нос, даже через несколько дней, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику», – посоветовали в ведомстве.Там напомнили, что записаться на приём к специалистам Госветслужбы Подмосковья можно онлайн на портал «Госуслуги Московской области» или по телефону Единого контакт-центра +7(495)668-01-25.
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Лора Луганская