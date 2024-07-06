День Аграфены Купальницы 6 июля: Что нужно сделать, чтобы укрепить здоровье

Фото: istockphoto / Elena Vilkova
6 июля православные христиане чествуют Владимирскую икону Божией Матери, а также чтут память мученицы Агриппины (Аграфены) Римской.
В народе 6 июля прозвали днём Аграфены Купальницы, так как он предшествует празднику Ивана Купалы. На Руси в это время устраивались шумные гуляния и совершалось множество купальских обрядов.
Святая Агриппина родилась в Риме. Она посвятила свою жизнь служению Господу, храня верность своей вере и оставаясь целомудренной. Поэтому она не желала выходить замуж.
В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и день святых Петра и Павла (который отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник. Он наполнен огромным смыслом и вобрал в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Этот праздник был временем обрядов, примет, гаданий и легенд.
В особом почёте был венок. Его использовали для выражения дружбы и крепкой любви: им обменивались, а также проползали через большой венок, чтобы обрести здоровье. Через венок смотрели, пили и умывались.
Кроме того, с загаданным желанием венок бросали в костёр или пускали по воде, чтобы погадать.
Днём все девушки надевали лучшие наряды и ходили по домам, выпрашивая у родных украшения, ленты и платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг, чтобы толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.
Была ещё одна традиция, связанная с кулинарией — «обетная каша». На Руси так называли обед из постных блюд, которые жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.
В этот день разрешены гадания для молодых девушек. Для этого нужно найти подорожник и положить его под подушку, попросив рассказать, где находится будущий супруг. Верили, что ночью мужчина обязательно явится во сне и расскажет что-то важное.
В день Аграфены принято заготавливать банные веники на год вперёд. Для этого используют целебные травы и ветки берёзы. В этот день люди посещают баню, купаются в прудах и реках.
В этот вечер нужно обязательно искупаться в реке или озере, сходить в баню, принять ванну или душ. Вода считается заряженной особыми силами, способна подарить крепкое здоровье.
6 июля — день, когда, согласно легендам, папоротник расцветает. Хотя это растение и не цветёт в привычном смысле, в ночь с 6 на 7 июля оно, как считается, распускает свой волшебный цветок. И тот, кто найдёт его, обретёт необыкновенные силы и возможности.
Вечером начинается празднование ночи на Ивана Купалу. Отправляйтесь на природу – к рекам, озёрам или прудам, где можно развести костры. Раньше наши предки прыгали через такие костры, водили хороводы, пели песни и играли в разнообразные традиционные игры.
В Купальские костры бросали не только одежду больных и старые ненужные вещи, чтобы очистить дом и привлечь удачу и благополучие, но и крапиву, шиповник и полынь, чтобы распугать нечистую силу, которая может слететься на веселье людей. Костры в этот вечер принято зажигать особым способом — старинным, трением дерева о дерево.
В день Ивана Купалы наши предки не веселились слишком бурно, не переедали и не употребляли алкоголь.
Аграфену раньше воспринимали как день отдыха от домашних забот. В этот день старались избегать ссор и конфликтов. Важно было сохранять позитивный настрой, не допускать, чтобы разговор перерос в конфликт, не унывать и не желать другим людям плохого.
На Аграфену существует строгий запрет — нельзя отказываться от посещения бани. В этот день люди старались быть особенно чистоплотными и следили за чистотой своего тела и одежды.
Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Раньше крестьяне старались помогать всем, кто обращался к ним за помощью.
Считается, что если в день Аграфены лечь спать до полуночи, то придёт Домовой и начнёт душить подушкой.
Согласно народным приметам, если в день Ивана Купала пройдёт дождь, то через пять дней, скорее всего, погода наладится. А если после дождя на небе долго видна радуга, то, вероятно, следующие дни будут пасмурными. Если же вечером на горизонте можно увидеть зарницу, то на следующий день, возможно, пойдёт дождь. А если возле муравейников не видно муравьёв, это тоже может быть признаком приближающегося дождя.
Звёздное небо предвещает богатый урожай грибов осенью. Если кукушка кукует, это означает, что осень будет холодной. Если же вы слышите пение сверчка, то зима будет мягкой и тёплой. А гроза может быть предвестником плохого урожая орехов.
Считается, что сон в ночь на 6 июля может быть вещим и предсказывать исполнение истинных желаний. Если вам приснился лёгкий и радостный сон, то всё, о чём вы мечтали, обязательно сбудется. Но если сон был тяжёлым и пугающим, то, возможно, вашему желанию не суждено осуществиться.
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История
Святая Агриппина родилась в Риме. Она посвятила свою жизнь служению Господу, храня верность своей вере и оставаясь целомудренной. Поэтому она не желала выходить замуж.
Когда к власти пришёл император Валериан, в Римской империи начались гонения на христиан. Святую Агриппину, как и многих других христиан, предали суду и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить её отречься от Иисуса.
Несмотря на то, что её заковали в цепи, ангел освободил её. Агриппина осталась твёрдой в своих убеждениях и, не выдержав мучений, скончалась.
Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно забрали тело святой мученицы и перевезли его на Сицилию. У мощей святой совершалось множество исцелений. Примерно в XI веке мощи мученицы были перенесены в Константинополь.
Традиции
В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и день святых Петра и Павла (который отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник. Он наполнен огромным смыслом и вобрал в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Этот праздник был временем обрядов, примет, гаданий и легенд.
Фото: istockphoto / Vitalii Petrushenko
На Аграфену все жители деревни купались в прудах и реках, а также мылись в банях. Считалось, что травы и коренья, собранные в ночь с 6 на 7 июля, обладают особенной целебной силой. Рассказывалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, всего на несколько минут. Тот, кто его найдёт, сможет стать провидцем и получить способность находить клады.
В особом почёте был венок. Его использовали для выражения дружбы и крепкой любви: им обменивались, а также проползали через большой венок, чтобы обрести здоровье. Через венок смотрели, пили и умывались.
Кроме того, с загаданным желанием венок бросали в костёр или пускали по воде, чтобы погадать.
Днём все девушки надевали лучшие наряды и ходили по домам, выпрашивая у родных украшения, ленты и платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг, чтобы толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.
Была ещё одна традиция, связанная с кулинарией — «обетная каша». На Руси так называли обед из постных блюд, которые жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.
Что можно делать в День Аграфены Купальницы
В этот день разрешены гадания для молодых девушек. Для этого нужно найти подорожник и положить его под подушку, попросив рассказать, где находится будущий супруг. Верили, что ночью мужчина обязательно явится во сне и расскажет что-то важное.
В день Аграфены принято заготавливать банные веники на год вперёд. Для этого используют целебные травы и ветки берёзы. В этот день люди посещают баню, купаются в прудах и реках.
В этот день люди дарят друг другу милые подарки. Вечером можно устроить посиделки с друзьями, даже во время Апостолова поста, но с постными угощениями.
Кроме того, в этот день можно посеять репу.
В этот вечер нужно обязательно искупаться в реке или озере, сходить в баню, принять ванну или душ. Вода считается заряженной особыми силами, способна подарить крепкое здоровье.
6 июля — день, когда, согласно легендам, папоротник расцветает. Хотя это растение и не цветёт в привычном смысле, в ночь с 6 на 7 июля оно, как считается, распускает свой волшебный цветок. И тот, кто найдёт его, обретёт необыкновенные силы и возможности.
Вечером начинается празднование ночи на Ивана Купалу. Отправляйтесь на природу – к рекам, озёрам или прудам, где можно развести костры. Раньше наши предки прыгали через такие костры, водили хороводы, пели песни и играли в разнообразные традиционные игры.
Фото: istockphoto / Dawid Kalisinski Photography
В Купальские костры бросали не только одежду больных и старые ненужные вещи, чтобы очистить дом и привлечь удачу и благополучие, но и крапиву, шиповник и полынь, чтобы распугать нечистую силу, которая может слететься на веселье людей. Костры в этот вечер принято зажигать особым способом — старинным, трением дерева о дерево.
Что запрещено делать 6 июля
В день Ивана Купалы наши предки не веселились слишком бурно, не переедали и не употребляли алкоголь.
Аграфену раньше воспринимали как день отдыха от домашних забот. В этот день старались избегать ссор и конфликтов. Важно было сохранять позитивный настрой, не допускать, чтобы разговор перерос в конфликт, не унывать и не желать другим людям плохого.
На Аграфену существует строгий запрет — нельзя отказываться от посещения бани. В этот день люди старались быть особенно чистоплотными и следили за чистотой своего тела и одежды.
Фото: istockphoto / Евгений Харитонов
Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Раньше крестьяне старались помогать всем, кто обращался к ним за помощью.
Считается, что если в день Аграфены лечь спать до полуночи, то придёт Домовой и начнёт душить подушкой.
В этот день запрещалось проводить время в одиночестве и покое, потому что нечистая сила могла околдовать и унести душу в свой мир, оставив только тело на земле.
Беременным, старикам и маленьким детям категорически запрещалось подходить к воде, потому что Водяной и русалки могли утопить. Женщинам нельзя было купаться в одежде, чтобы не привлечь кожные болезни.
Также запрещается подбирать найденные на улице деньги, продавать вещи или дарить их. Вместе с вещью можно было забрать все несчастья другого человека. Нельзя ничего никому одалживать и брать в долг, чтобы не передать в чужие руки своё счастье и благополучие.
Под запретом также любые риски, ставки и обещания, потому что они могли принести только неудачу.
Приметы
Согласно народным приметам, если в день Ивана Купала пройдёт дождь, то через пять дней, скорее всего, погода наладится. А если после дождя на небе долго видна радуга, то, вероятно, следующие дни будут пасмурными. Если же вечером на горизонте можно увидеть зарницу, то на следующий день, возможно, пойдёт дождь. А если возле муравейников не видно муравьёв, это тоже может быть признаком приближающегося дождя.
Звёздное небо предвещает богатый урожай грибов осенью. Если кукушка кукует, это означает, что осень будет холодной. Если же вы слышите пение сверчка, то зима будет мягкой и тёплой. А гроза может быть предвестником плохого урожая орехов.
Считается, что сон в ночь на 6 июля может быть вещим и предсказывать исполнение истинных желаний. Если вам приснился лёгкий и радостный сон, то всё, о чём вы мечтали, обязательно сбудется. Но если сон был тяжёлым и пугающим, то, возможно, вашему желанию не суждено осуществиться.
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Мира Полтева