Иван Купала 2024: что это за праздник и как его отмечать

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Древнерусский праздник Ивана Купалы известен в наше время практически всем. Многие традиции, передаваемые из поколения в поколение, до сих пор популярны в народе. Торжество, также известное как Иванов день, отмечают 7 июля, в 2024 году он приходится на пятницу 2024 года. Значение и ритуалы знаменательного события – в материале «Радио 1».
В чем суть праздника Купалы
Празднование пришло в современную культуру из язычества. Славяне праздновали летнее солнцестояние и поклонялись божеству по имени Купала, которое считалось покровителем плодоношения и цветения. Имя идола также отражает основные обряды знаменательного дня – язычники совершали омовение в водоемах и банях, смывая тем самым грехи и несчастья.
Имя Иван появилось в названии праздника после Крещения Руси. Первоначально христианские последователи пытались заменить любимый народом праздник Рождеством Иоанна Крестителя (Ивана), но им не удалось искоренить сложившиеся веками традиции, и праздник стал известен как Иван Купала, объединив языческие и христианские корни.
При переходе на юлианский календарь дата праздника больше не совпадает с солнцестоянием. Иван Купала отмечается 7 июля, а астрономические события теперь приходятся на 20 или 21 июня.
Праздник Ивана Купалы отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Обычно торжество начинают праздновать за день до этого, после захода солнца 6 июля.
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Н2 День и ночь Ивана Купалы
Н3 Народные традиции, обряды и ритуалы
Многие языческие традиции предков сохранились и по сей день. Вот почему люди до сих пор верят, что стихии в ночь Ивана Купалы обладают особой магической силой. Утро принято начинать с умывания утренней росой, что придает молодости и очарования. Днем требуется окунуться в любую акваторию, смыть все трудности и неприятности, а вечером наступает время ритуального костра.
Смелые молодые люди прыгают через костер, а влюбленные пары делают это рука об руку. Те, кому удалось совершить такой прыжок, неотделимы друг от друга. Молодые девушки прыгают через костры, чтобы сохранить свою красоту, а молодые парни – чтобы поймать удачу. Также считается, что огонь может излечить от дурного глаза и невезения.
Особую роль играют травы и растения – девушки собирают их не только для плетения венков и оберегов от злых духов, но и для приготовления лекарственных отваров, которым приписываются чудодейственные свойства. Также травы используются для заготовки веников для зимних бани.
Важное место в легендах и поверьях об Иване Купале занимает цветение папоротников. Считается, что это растение цветет в праздничные ночи, обладает магической силой и обеспечивает богатство, удачу и исполнение желаний. В полночь большинство отправляется в лес, чтобы поймать папоротники во время цветения, но ученые считают, что на самом деле растение не может цвести и размножается спорами.
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Что запрещено 7 июля
Праздник Ивана Купалы совпадает с православным постом, поэтому в день празднования не рекомендуется застолье и употребление алкоголя.
Считается, что деньги, найденные в день празднования, принесут нашедшему несчастье, поэтому оставленный кошелек нужно немедленно вернуть владельцу, а купюру или обнаруженную монеты на земле обойти стороной.
Одно из суеверий связано с ночным бодрствованием – славяне считали, что в праздничную ночь нельзя спать. Однако, в современном мире этому запрету следуют редко.
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Александр Климов