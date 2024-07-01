Петров пост в 2024 году: история, традиции, что можно и чего нельзя делать с 1 по 11 июля

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С 1 по 11 июля православные верующие в России будут придерживаться Петрова поста, который приурочен к празднованию Дня апостолов Петра и Павла.
Подробнее об истории и традициях Петрова поста расскажет редакция «Радио 1».
Петров пост — один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Рождественским и Успенским. О церковном установлении Петрова поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».
Пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе, а в Православной церкви утвердилось готовиться к этому празднику постом и молитвой.
Христиане соблюдали Петров пост с первых веков существования Церкви. Об этом посте есть упоминание в «Апостольском предании» III века, оставленном святым Ипполитом Римским. Тогда этот пост считался «компенсаторным»: те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы), — и назывался постом Пятидесятницы (Троицы). Позже пост стал «Петровским», чтобы христиане уподобили себя апостолам, которые постом и молитвой готовились ко Всемирной проповеди Евангелия.
Апостольским пост называли в честь апостолов Петра и Павла, которые всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) и готовились ко Всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост «петропавловским» слишком сложно, поэтому его стали называть по имени апостола, которое произносится первым.
Петров пост имеет плавающие даты, а также нечёткое количество дней, которым верующим необходимо придерживаться поста. Петров пост всегда начинается через неделю после Троицы и на 57-й день после Пасхи. Воскресение Христово православные христиане в 2024 году праздновали поздно — 5 мая. Троица, или как ее еще называют, Пятидесятница, всегда приходится на 50-й день после Пасхи. В 2024 году она выпала на 23 июня.
Так, в 2024 году Петров пост начнётся 1 июля и закончится 11. Отметим, что Петров пост может длиться от 8 до 42 дней.
Несмотря на то, что Петров пост считается наименее строгим из всех, в него всё же следует соблюдать определённую диету.
Во время Петрова поста запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты, однако верующим разрешается есть рыбу и морепродукты. Помимо этого, говеющим нельзя пить спиртное, допускается только бокал красного вина по воскресеньям. Согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, рыбу в эти дни употреблять нельзя.
Во время Петрова поста не рекомендуется венчаться. Считается, что в паре, которая заключила союз в этот период, будет много ссор и скандалов.
В этот период верующим разрешается есть овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, мед, цукаты и растительное масло. При этом горячую пищу, приготовленную на растительном масле, есть всё же можно.
От поста освобождаются маленькие дети, больные, беременные и кормящие женщины, проходящие военную службу и путешественники, у которых нет возможности говеть (например, во время экспедиций). Однако этим людям настоятельно рекомендуется соблюдать духовный пост — отказаться от вредных привычек, бесцельного времяпровождения и сделать что-то полезное для себя и окружающих.
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История Петрова поста
Петров пост — один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Рождественским и Успенским. О церковном установлении Петрова поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».
Пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе, а в Православной церкви утвердилось готовиться к этому празднику постом и молитвой.
Христиане соблюдали Петров пост с первых веков существования Церкви. Об этом посте есть упоминание в «Апостольском предании» III века, оставленном святым Ипполитом Римским. Тогда этот пост считался «компенсаторным»: те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы), — и назывался постом Пятидесятницы (Троицы). Позже пост стал «Петровским», чтобы христиане уподобили себя апостолам, которые постом и молитвой готовились ко Всемирной проповеди Евангелия.
Апостольским пост называли в честь апостолов Петра и Павла, которые всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) и готовились ко Всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост «петропавловским» слишком сложно, поэтому его стали называть по имени апостола, которое произносится первым.
Когда начинается Петров пост
Петров пост имеет плавающие даты, а также нечёткое количество дней, которым верующим необходимо придерживаться поста. Петров пост всегда начинается через неделю после Троицы и на 57-й день после Пасхи. Воскресение Христово православные христиане в 2024 году праздновали поздно — 5 мая. Троица, или как ее еще называют, Пятидесятница, всегда приходится на 50-й день после Пасхи. В 2024 году она выпала на 23 июня.
Так, в 2024 году Петров пост начнётся 1 июля и закончится 11. Отметим, что Петров пост может длиться от 8 до 42 дней.
Традиции Петрова поста
Что нельзя делать на Петров пост
Несмотря на то, что Петров пост считается наименее строгим из всех, в него всё же следует соблюдать определённую диету.
Во время Петрова поста запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты, однако верующим разрешается есть рыбу и морепродукты. Помимо этого, говеющим нельзя пить спиртное, допускается только бокал красного вина по воскресеньям. Согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, рыбу в эти дни употреблять нельзя.
Во время Петрова поста не рекомендуется венчаться. Считается, что в паре, которая заключила союз в этот период, будет много ссор и скандалов.
Что можно делать на Петров пост
В этот период верующим разрешается есть овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, мед, цукаты и растительное масло. При этом горячую пищу, приготовленную на растительном масле, есть всё же можно.
От поста освобождаются маленькие дети, больные, беременные и кормящие женщины, проходящие военную службу и путешественники, у которых нет возможности говеть (например, во время экспедиций). Однако этим людям настоятельно рекомендуется соблюдать духовный пост — отказаться от вредных привычек, бесцельного времяпровождения и сделать что-то полезное для себя и окружающих.
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Евгения Парфентьева