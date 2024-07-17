День Андрея Налива 17 июля: Что нужно сделать, чтобы быстро выйти замуж

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17 июля православная церковь чтит память святых царственных страстотерпцев. В народном календаре этот день называется «Андреем Наливом».
История
Андрей Рублев родился в семье ремесленников в 1360-1370 годах. Жил в Троицкой обители в послушании у Никона Радонежского. Затем переехал в Спасо-Андроников монастырь в Москве. Участвовал в создании иконостаса и росписи иконостаса Благовещенского собора в Москве, Троицкого собора Сергиевой обители и храма Успения Пресвятой Богородицы во Владимире.
Иконы Рублева ценятся очень высоко. Самая известная — «Живоначальная Троица», написанная для преподобного Сергия Чудотворца. Также известны работы «Владимирская Богоматерь», «Спас в силах» и миниатюры для «Евангелия Хитрово». Многие его иконы считаются чудотворными.
Архиепископ Андрей Критский, родившийся в VII веке в Дамаске, был немым в детстве, но после изучения Слова Божия заговорил. Получив образование, он посвятил себя изучению Библии и служению Богу.
Его уважали за кроткий образ жизни. После участия в VI Вселенском Соборе его избрали дьяконом, а затем и архиепископом Критским. Пришедший к власти Юстиниан дал ему этот сан. Андрей написал много молитв и песен, умер в преклонном возрасте в 712 году.
Святой князь Андрей Боголюбский жил в период с 1110 по 1174 год. Он внёс значительный вклад в распространение христианства, построил более 30 храмов и инициировал установление праздника Покрова Божией Матери. После смерти князя его похоронили во Владимире. В 1820 году его мощи были перенесены в серебряную раку.
Традиции на Андрея Налива
17 июля в народном календаре славян назвали Андрей Налива. К этому дню наливались колосья овса. Крестьяне молились о дожде, считая, что «андреевский» дождик будет благоприятен для посевов и сулит урожай.
В этот день крестьяне заготавливали сено и убирали поле, где росла овсяная культура. Также они готовили овсяную кашу. Для этого хозяйки вставали пораньше. Но прежде чем приступить к трапезе, нужно было покормить лошадей, ведь от их здоровья зависел успех уборки урожая.
Другой славянский обычай в этот праздник был связан с женитьбой. Если девушка хочет выйти замуж в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель и выпить его до капли, при этом думая о скорой свадьбе.
Фото: istockphoto / Kostyazar
Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша с маслом. Однако первыми за стол не садились – сначала хорошо кормили лошадей. От их силы и выносливости зависел успех работы в поле. Также животным давали подышать паром от варёной овсяной шелухи, чтобы они были здоровы весь год.
С овсом в этот день было связано несколько интересных ритуалов. Например, если девушка хотела выйти замуж, она варила овсяный кисель, съедала его и даже облизывала миску, чтобы ничего не осталось. Верили, что после этого она встретит своего суженого, который будет ей верен до конца жизни.
Что нельзя делать 17 июля
В день Андрея Налива существует ряд примет и поверий, которые лучше соблюдать, чтобы избежать неприятностей. Не рекомендуется начинать новые дела в этот день, а важные вопросы лучше обсудить во второй половине дня.
Также следует избегать ссор и конфликтов, так как они могут навлечь беду. Не стоит давать взаймы или брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.
В этот день лучше не планировать важные дела на утро, так как есть вероятность, что они принесут неприятности. Желательно не спешить и не суетиться, чтобы избежать бед.
Фото: istockphoto / Viorel Kurnosov
Также не рекомендуется давать и брать деньги взаймы, чтобы сохранить гармонию в семье и избежать финансовых трудностей.
На Руси верили, что в этот день излишества могут негативно сказаться на будущем. Купленные 17 июля сверх меры вещи не прослужат долго и могут привести к расстройству.
Что можно делать в День Андрея Наливы
17 июля мы вспоминаем святого Андрея Критского, который считается покровителем всех страждущих и находится наравне с Николаем Чудотворцем.
Этот день особенный, потому что 17 июля молитва святому помогает обрести счастье и изменить жизнь к лучшему. Предки верили, что в этот день можно привлечь внимание своего возлюбленного. Для этого девушки собирались вместе и проводили различные любовные ритуалы.
День памяти Святителя Андрея принято отмечать со своими вторыми половинками. В этот день не рекомендуется ругаться, потому что святой может развести пару, если она несчастлива вместе.
Больше всего в этот день повезёт Андреям, которые отмечают именины. Они могут загадать желание и просить помощи у преподобного.
Чтобы защитить дом от нечистой силы, 17 июля собирали зверобой и поджигали его. Считалось, что дым от пучка травы убьёт всех злых духов, которые поселились в комнатах.
Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ею всех членов семьи.
Фото: istockphoto / LightFieldStudios
В такой праздник нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться на положительный лад. Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведённые в этот день, будут успешны.
Большую часть времени лучше посвятить работе — результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.
Большую часть времени лучше посвятить работе — результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.
Приметы в День Андрея Налива
Согласно народным приметам, погода 17 июля предсказывает, какой будет погода 11 августа — в Калинов день. Если к этому дню листья на растениях начинают желтеть, то осень наступит раньше обычного.
Громкий гром в этот день может предвещать град. Если куры прячутся в курятнике, то ожидаются затяжные дожди.
Хороший урожай лесных ягод к 17 июля может указывать на холодную зиму.
Фото: istockphoto / Anastasiia Pipko
Большое количество облаков на небе может говорить о тёплой и солнечной погоде в ближайшие дни.
Если на рассвете или закате небо окрашивается в ярко-красный цвет, то это может быть предвестником ненастья. Яркая радуга может указывать на сильный дождь.
Если стрижи исчезают, то это может предвещать долгие невзгоды. Если рыбки-вьюны поднимаются ближе к поверхности воды, то это может быть признаком грозы.
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