День Андрея Налива 17 июля: Что нужно сделать, чтобы быстро выйти замуж

История

Андрей Рублев родился в семье ремесленников в 1360-1370 годах. Жил в Троицкой обители в послушании у Никона Радонежского. Затем переехал в Спасо-Андроников монастырь в Москве. Участвовал в создании иконостаса и росписи иконостаса Благовещенского собора в Москве, Троицкого собора Сергиевой обители и храма Успения Пресвятой Богородицы во Владимире.









Иконы Рублева ценятся очень высоко. Самая известная — «Живоначальная Троица», написанная для преподобного Сергия Чудотворца. Также известны работы «Владимирская Богоматерь», «Спас в силах» и миниатюры для «Евангелия Хитрово». Многие его иконы считаются чудотворными.

Архиепископ Андрей Критский, родившийся в VII веке в Дамаске, был немым в детстве, но после изучения Слова Божия заговорил. Получив образование, он посвятил себя изучению Библии и служению Богу.





Его уважали за кроткий образ жизни. После участия в VI Вселенском Соборе его избрали дьяконом, а затем и архиепископом Критским. Пришедший к власти Юстиниан дал ему этот сан. Андрей написал много молитв и песен, умер в преклонном возрасте в 712 году.

Святой князь Андрей Боголюбский жил в период с 1110 по 1174 год. Он внёс значительный вклад в распространение христианства, построил более 30 храмов и инициировал установление праздника Покрова Божией Матери. После смерти князя его похоронили во Владимире. В 1820 году его мощи были перенесены в серебряную раку.

Традиции на Андрея Налива





Фото: istockphoto / Kostyazar

Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша с маслом. Однако первыми за стол не садились – сначала хорошо кормили лошадей. От их силы и выносливости зависел успех работы в поле. Также животным давали подышать паром от варёной овсяной шелухи, чтобы они были здоровы весь год.





С овсом в этот день было связано несколько интересных ритуалов. Например, если девушка хотела выйти замуж, она варила овсяный кисель, съедала его и даже облизывала миску, чтобы ничего не осталось. Верили, что после этого она встретит своего суженого, который будет ей верен до конца жизни.

Что нельзя делать 17 июля





Также следует избегать ссор и конфликтов, так как они могут навлечь беду. Не стоит давать взаймы или брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.





В этот день лучше не планировать важные дела на утро, так как есть вероятность, что они принесут неприятности. Желательно не спешить и не суетиться, чтобы избежать бед.

Фото: istockphoto / Viorel Kurnosov





Также не рекомендуется давать и брать деньги взаймы, чтобы сохранить гармонию в семье и избежать финансовых трудностей.





На Руси верили, что в этот день излишества могут негативно сказаться на будущем. Купленные 17 июля сверх меры вещи не прослужат долго и могут привести к расстройству.

Что можно делать в День Андрея Наливы

17 июля мы вспоминаем святого Андрея Критского, который считается покровителем всех страждущих и находится наравне с Николаем Чудотворцем.





Этот день особенный, потому что 17 июля молитва святому помогает обрести счастье и изменить жизнь к лучшему. Предки верили, что в этот день можно привлечь внимание своего возлюбленного. Для этого девушки собирались вместе и проводили различные любовные ритуалы.





День памяти Святителя Андрея принято отмечать со своими вторыми половинками. В этот день не рекомендуется ругаться, потому что святой может развести пару, если она несчастлива вместе.





Больше всего в этот день повезёт Андреям, которые отмечают именины. Они могут загадать желание и просить помощи у преподобного.





Чтобы защитить дом от нечистой силы, 17 июля собирали зверобой и поджигали его. Считалось, что дым от пучка травы убьёт всех злых духов, которые поселились в комнатах.





Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ею всех членов семьи.

Фото: istockphoto / LightFieldStudios





В такой праздник нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться на положительный лад. Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведённые в этот день, будут успешны.



Большую часть времени лучше посвятить работе — результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Приметы в День Андрея Налива





Громкий гром в этот день может предвещать град. Если куры прячутся в курятнике, то ожидаются затяжные дожди.





Хороший урожай лесных ягод к 17 июля может указывать на холодную зиму.





Фото: istockphoto / Anastasiia Pipko

Большое количество облаков на небе может говорить о тёплой и солнечной погоде в ближайшие дни.





Если на рассвете или закате небо окрашивается в ярко-красный цвет, то это может быть предвестником ненастья. Яркая радуга может указывать на сильный дождь.





Если стрижи исчезают, то это может предвещать долгие невзгоды. Если рыбки-вьюны поднимаются ближе к поверхности воды, то это может быть признаком грозы.



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