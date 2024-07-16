Крупник призвал ужесточить наказание за плохой уход за дикими животными

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал ужесточить наказание граждан за ненадлежащий уход и плохое содержание опасных, крупных и диких животных.
Он напомнил о трагедии, которая произошла в одном из районов Санкт-Петербурга: там медведь из частного вольера совершил нападение.
А депутат Госдумы Михаил Матвеев указал на недостаток исключения графы «национальность» из ведомственной статистики правоохранителей.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок.
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«Прошу оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях и так далее», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.
А депутат Госдумы Михаил Матвеев указал на недостаток исключения графы «национальность» из ведомственной статистики правоохранителей.
«На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы «национальность» преступника не позволяет в полном объёме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — отметил в беседе с «Царьградом» Матвеев.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок.
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Мелисса Тимофеева