Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

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Изменения климата спровоцировали увеличение продолжительности дня. Об этом указано в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря», — сказано в исследовании международной группы ученых.Отмечается, что перенос масс от полюса к экватору серьезно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года. Ученые пояснили, что в среднем изменение составило немного больше одной миллисекунды в столетие. Сейчас день на Земле длится порядка 86,4 тысячи секунд.
Ранее российские учёные назвали плюсы глобального потепления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак