День Андрона Звездочета 25 октября: Почему нельзя смеяться и заниматься физически тяжелыми делами

Фото: iStock/dimid_86
25 октября отмечают память трех святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 25 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Прова, Тараха и Андроника привели на суд к проконсулу Нумерийу Максимусу, который предложил им принести жертву языческим божествам. На это Тарах ответил, что он приносит жертву истинному Богу с чистым сердцем. За отказ отречься от веры его подвергли бичеванию и заключили в темницу.
Прову пообещали дары, если он склонится перед языческими богами и оставит христианскую веру, но он тоже отказался, выбрав муки. Андроник также не отрекся от Иисуса Христа и был брошен в темницу.
В дальнейшем Пров, Тарах и Андроник стойко выдержали множественные истязания и допросы. Судья, лишившись надежды склонить их к отречению, приговорил их к выселению на съедение диким зверям, однако животные не тронули мучеников. Мучители не смирились с этим и изрубили святых на части.
В этот день нельзя было громко смеяться, обижать людей или спрашивать «Кто там?» на стук в дверь, чтобы не привлечь беду.
Зачинщик ссоры рискует остаться без счастья.
Нельзя спрашивать «Кто там?» на стук в дверь:
Нельзя спрашивать: «Кто там?», чтобы не впустить в дом беду.
Нельзя громко смеяться и веселиться:
Излишняя беспечность может привести к долгим мукам.
Помимо этого, в этот день не рекомендуется обижать животных, а также заниматься стиркой и физически тяжелыми делами.
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Мученики Пров, Тарах и Андроник — историяСвятые страдали за свою веру в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана, в городе Тарсе Киликийском, который в настоящее время является историческим городом на юге центральной части Турции.
Прова, Тараха и Андроника привели на суд к проконсулу Нумерийу Максимусу, который предложил им принести жертву языческим божествам. На это Тарах ответил, что он приносит жертву истинному Богу с чистым сердцем. За отказ отречься от веры его подвергли бичеванию и заключили в темницу.
Прову пообещали дары, если он склонится перед языческими богами и оставит христианскую веру, но он тоже отказался, выбрав муки. Андроник также не отрекся от Иисуса Христа и был брошен в темницу.
В дальнейшем Пров, Тарах и Андроник стойко выдержали множественные истязания и допросы. Судья, лишившись надежды склонить их к отречению, приговорил их к выселению на съедение диким зверям, однако животные не тронули мучеников. Мучители не смирились с этим и изрубили святых на части.
ТрадицииК этому дню завершался помол зерна. Крестьяне верили, что звезды могут предсказать погоду, урожай и судьбу человека.
В этот день нельзя было громко смеяться, обижать людей или спрашивать «Кто там?» на стук в дверь, чтобы не привлечь беду.
Фото: iStock/Maliflower73
Что можно делать 25 октября 2024
- Наблюдать за звездным небом;
- День подходит для дальних поездок и крупных покупок.
Что нельзя делать 25 октября 2024Нельзя ссориться и обижать людей:
Зачинщик ссоры рискует остаться без счастья.
Нельзя спрашивать «Кто там?» на стук в дверь:
Нельзя спрашивать: «Кто там?», чтобы не впустить в дом беду.
Нельзя громко смеяться и веселиться:
Излишняя беспечность может привести к долгим мукам.
Фото: iStock/Nils Jacobi
Помимо этого, в этот день не рекомендуется обижать животных, а также заниматься стиркой и физически тяжелыми делами.
Приметы на погоду
- Ярко светящиеся звезды предвещают морозы;
- Если звезды потускнели, это сигнализирует о предстоящей оттепели;
- Мигающие звезды указывают на возможные перемены в погоде;
- Упавшая звезда говорит о том, что год будет сухим, но ветреным;
- Слабый ветер, дующий в одном направлении, предсказывает пасмурную погоду на долгие дни;
- Гром в день Андрона Звездочета предвещает белоснежную и теплую зиму.
Именины 25 октября 2024Именины 25 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Николай, Федот, Тарас.
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Дарья Осипова