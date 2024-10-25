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День Андрона Звездочета 25 октября: Почему нельзя смеяться и заниматься физически тяжелыми делами

25 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/dimid_86

Фото: iStock/dimid_86

25 октября отмечают память трех святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 25 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Мученики Пров, Тарах и Андроник — история

Святые страдали за свою веру в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана, в городе Тарсе Киликийском, который в настоящее время является историческим городом на юге центральной части Турции.



Прова, Тараха и Андроника привели на суд к проконсулу Нумерийу Максимусу, который предложил им принести жертву языческим божествам. На это Тарах ответил, что он приносит жертву истинному Богу с чистым сердцем. За отказ отречься от веры его подвергли бичеванию и заключили в темницу.

Прову пообещали дары, если он склонится перед языческими богами и оставит христианскую веру, но он тоже отказался, выбрав муки. Андроник также не отрекся от Иисуса Христа и был брошен в темницу.

В дальнейшем Пров, Тарах и Андроник стойко выдержали множественные истязания и допросы. Судья, лишившись надежды склонить их к отречению, приговорил их к выселению на съедение диким зверям, однако животные не тронули мучеников. Мучители не смирились с этим и изрубили святых на части.

Традиции

К этому дню завершался помол зерна. Крестьяне верили, что звезды могут предсказать погоду, урожай и судьбу человека.

В этот день нельзя было громко смеяться, обижать людей или спрашивать «Кто там?» на стук в дверь, чтобы не привлечь беду.

Фото: iStock/Maliflower73

Что можно делать 25 октября 2024

  • Наблюдать за звездным небом;
  • День подходит для дальних поездок и крупных покупок.

Что нельзя делать 25 октября 2024

Нельзя ссориться и обижать людей:
Зачинщик ссоры рискует остаться без счастья.

Нельзя спрашивать «Кто там?» на стук в дверь:
Нельзя спрашивать: «Кто там?», чтобы не впустить в дом беду.

Нельзя громко смеяться и веселиться:
Излишняя беспечность может привести к долгим мукам.

Фото: iStock/Nils Jacobi

Помимо этого, в этот день не рекомендуется обижать животных, а также заниматься стиркой и физически тяжелыми делами.

Приметы на погоду

  • Ярко светящиеся звезды предвещают морозы;
  • Если звезды потускнели, это сигнализирует о предстоящей оттепели;
  • Мигающие звезды указывают на возможные перемены в погоде;
  • Упавшая звезда говорит о том, что год будет сухим, но ветреным;
  • Слабый ветер, дующий в одном направлении, предсказывает пасмурную погоду на долгие дни;
  • Гром в день Андрона Звездочета предвещает белоснежную и теплую зиму.

Именины 25 октября 2024

Именины 25 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Николай, Федот, Тарас.

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В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений при переходе через железную дорогу
В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений пересечения железной дороги
24 октября 2024, 22:44

Фото: пресс-служба Минтранса МО

16 подмосковных железнодорожных станций с начала года снабдили 20 камерами распознавания лиц для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В регионе работает уже 136 таких камер. За девять месяцев они зафиксировали около 6 тыс. нарушений правил перехода через пути. Это очень действенный инструмент. Как правило, на станциях, оборудованных подобными камерами, значительно снижается количество нарушений правил перехода через железную дорогу», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что система не только фиксирует нарушение, но и определяет личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. На потенциально опасных участках в Подмосковье строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют стихийные подходы к железнодорожным путям, проводят профилактические рейды.

В ведомстве призвали пересекать пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать при этом капюшон и наушники и не отвлекаться на телефон.

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#подмосковье
#московская область
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Камеры «Безопасный регион» выявили 3,6 тыс. нарушений работы уличных фонарей
24 октября 2024, 22:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С начала осени камеры «Безопасный регион» зафиксировали более 3,6 тыс. случаев нарушения в работе уличных фонарей в Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Свыше 1,5 тыс. дефектов уже устранили, остальные будут ликвидированы в ближайшее время. Мониторинг ведётся постоянно, все выявленные нарушения оперативно направляют коммунальным службам. За исправностью фонарей и осветительных приборов следят инспекторы территориальных отделов министерства», – отметили в Минчистоты.
Там напомнили, что жители Подмосковья могут сообщить в территориальные отделы о неработающем освещении во дворе, тёмных улицах и решить другие вопросы содержания территорий.

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Подмосковные коммунальщики устранили более 5 тыс. неполадок полотенцесушителей
24 октября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальные службы Московской области с начала года устранили свыше 5 тыс. дефектов работы полотенцесушителей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Полотенцесушители – часть системы горячего водоснабжения, относящаяся к общему имуществу собственников. Таким образом, за их содержание и исправное функционирование отвечает управляющая компания. Если дефекты вызваны внесением конструктивных изменений в систему без согласования с УК, ответственность за них будут нести собственники жилья», – пояснили в Минчистоты.
В ведомстве напомнили, что если управляющая организация отказывается выполнять ремонт, нужно обратиться с жалобой в территориальные отделы министерства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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Ветврач Шеляков назвал условия заведения козы как домашнего питомца
Ветврач Шеляков: Для заведения козы надо обеспечить ей комфортные условия
24 октября 2024, 21:13

Фото: iStock/nantonov

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что для того, чтобы заводить козу в качестве домашнего любимца, животному необходимо обеспечить комфортные для него специальные условия в доме.
«Нужно обеспечить достаточные зоогигиенические условия, санитарные, социальные и т. д. Это все тоже регламентируется специальными правилами: уровень освещенности, воздухообмен, площадь и так далее. Для того, чтобы сохранить здоровье животному, чтобы было комфортно», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Он добавил, что сельскохозяйственных коз содержать в городе, по сути, запрещено, однако есть карликовые козы, которые, по его словам, стоят намного дороже обычных.

Ранее житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявлял, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.

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#козы
#здоровье
#животные
#ветеринары
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Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
24 октября 2024, 21:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире к 80-й годовщине Дня Победы обустроят памятник «ЯК-9», расположенный при въезде в город. Работы проводит подрядчик МБУ «Благоустройство», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты заменят плитку и бордюры на прилегающей территории, отремонтируют постамент.
«Все объекты округа, посвящённые Великой Отечественной войне, приведём в порядок к 9 Мая. На этом памятнике планируем закончить работы в начале декабря», – сообщил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

«Памятник самолёту «Каширский школьник» открыли 7 мая 2015 года. Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов, сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944-м на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг.

В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пришёл на выручку. Он посадил свой ЯК рядом с повреждённым истребителем, перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.

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#самолёты
#подмосковье
#московская область
#день победы
#9 мая
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Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город»
24 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/yulenochekk

Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства в специальной номинации «ИИ – человеку». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.
Жюри премии указало на комплексный подход властей города к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе городского контакт-центра. Уже на протяжении 10 лет звонки наравне с операторами принимает голосовой ассистент. На сегодняшний день он обрабатывает более половины обращений на 12 горячих линиях.

Сергунина отметила, что ИИ вдвое быстрее человека находит нужную информацию. Благодаря этому жители города могут оперативно получать ответы без ожидания на линии. Это также позволило освободить операторов от большого количества коротких звонков и позволило им сконцентрироваться на решении сложных задач.

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#москва
#премия
#искусственный интеллект
#технологии
#жители
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Общественная палата объявила шорт-лист премии «Сообщество»
24 октября 2024, 20:29

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Объявлены претенденты на премию Общественной платы России «Сообщество». Как заявили в пресс-службе палаты, цель проведения премии – выявить лучшие практики гражданской активности и повысить вовлечённость россиян в общественную деятельность.
Заявки на участие в премии подали более 900 человек в восьми номинациях. Среди них – граждане России, НКО, общественные организации, зарегистрированные на территории страны, деятельность которых направлена на повышение качества жизни россиян и усиление гражданского общества.

Список номинантов премии можно найти на сайте.

Далее экспертный совет путём голосования выберет по одному победителю в каждой номинации. Их имена объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве.

Форум «Сообщество» пройдёт 1 и 2 ноября в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.

Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

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#общество
#общественная палата
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#москва
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Общественная палата представит на форуме доклад о состоянии гражданского общества
24 октября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Члены Общественной палаты России завершают подготовку проекта Доклада о состоянии гражданского общества за 2024 год. Документ презентуют на пленарном заседании форума «Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября, сообщили в пресс-службе палаты.
Доклад представляет собой исследование, основанное на анализе социально значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты. Тематические разделы представят члены профильных комиссий ОП РФ.
«В докладе мы представляем характеристики развития гражданского общества в стране за уходящий год. Выработать позицию и отразить её в документе помогают данные социологических исследований, практические наблюдения и результаты рейтингов. Рейтинги Общественной палаты стали её уникальными продуктами, позволяющими не только измерить состояние различных институтов гражданского общества, но и увидеть их активность во всех регионах страны», – сказала председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.
В докладе будет представлена также актуальная статистика по тематике и количеству обращений граждан, поступивших в палату за текущий год.
«Можно говорить об устойчивой тенденции роста количества таких обращений. Это показывает повышение доверия к палате как к институту, оперативно и чутко реагирующему на проблемы россиян. Одним из главных направлений нашей деятельности в 2024 году стала работа с обращениями жителей новых регионов. В основном они связаны с пенсионным обеспечением, подтверждением инвалидности и другими вопросами социальной защиты», – рассказала глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
Среди ключевых моментов доклада – совершенствование законодательства об общественном контроле.
«За прошедший год были проведены проверки, охватывающие такие важные сферы, как безопасность дорожного движения и качество городской инфраструктуры. Результаты этой работы направлены на улучшение реальной жизни граждан и разработку более эффективных практик государственного управления», – отметила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба.
По окончании пленарного заседания, на котором будет представлен проект доклада, участники смогут внести предложения в текст документа. Его окончательная версия будет представлена президенту России.

Итоговый форум «Сообщество» пройдёт в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.

Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

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#общественная палата
#форум
#общество
#москва
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Эксперт по выживанию Халилов дал основной совет по спасению от дикого животного
Эксперт по выживанию Халилов: При встрече со зверем нельзя вести себя как угроза
24 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/mouse_sonya

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече дикого животного, в частности, в городской черте, нельзя ни в коем случае его пугать или вести себя так, чтобы он воспринимал вас как угрозу.
«Животные редко нападают на людей. Как правило, они обороняются. И как раз обороняясь, защищая своё потомство, себя, территорию, кормовую базу животные угрожают человеку. Даже медведь на людей просто так не нападает, потому что человек для него – не еда. Поэтому важно вести себя так, чтобы вы не были угрозой для животного. Не надо подходить, гладить, фотографироваться, пытаться пугать, бежать за ним. Животное это воспринимает как акт агрессии и может напасть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Ранее директор парка Олег Зубков заявлял, что львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять.

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#человек
#безопасность
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