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День Якова Дровопильца 22 октября: Почему нельзя шить, начинать новые дела и ходить на свидания

22 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

22 октября Церковь отмечает память апостола Иакова Алфеева, а в народном календаре этот день известен как Яков Дровопилец или Яков Студёный.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 22 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Якова Дровопильца — история

О Иакове Алфееве известно очень немного. В библейских текстах его имя лишь упоминается в списке 12 апостолов. В других событиях он не фигурирует. Известно, что он был мытарем (сборщиком налогов) и проповедовал христианство в Иудее. Став апостолом, он проповедовал в Эдессе, а затем в Газе и Южной Палестине.



Существует несколько версий его смерти: по одной, он был забит камнями, по другой — распят на кресте во время пути в Египет. Несмотря на трудности в отслеживании его христианского наследия, память об этом святом остается прочной и незыблемой.

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Традиции

Этот праздник считался наилучшим временем для заготовки дров, так как деревья, срубленные осенью, обеспечивают сильный жар благодаря своей сухости.

В этот день традиционно готовили различные каши из нового зерна и пироги. На столе обязательно должны были быть грибы (сыроежки), поскольку именно в день Якова Дровопильца последний раз отправлялись за ними в лес.

Фото: iStock/shironosov

Что можно делать 22 октября 2024


1. Готовить кашу:

• Готовьте кашу из овса, манки, пшена или другой крупы.

• Подавайте кашу с маслом или салом.

2. Выпекать пироги:

• Испеките пироги и угостите ими родных и соседей.

3. Заготавливать дрова:

• Начните подготовку к зиме, заготовив дрова.

4. Стричь волосы:

• Можно стричь волосы, подравнивать их или делать новые прически.

5. Проводить любовные ритуалы на грибы:

• Девушки могут проводить ритуалы с грибами: наговорить на них и предложить парням.

• Если парень отказывается, грибы закапываются под сухим деревом.

6. Делать заговор для любви:

• Если кто-то другой попробует блюдо с грибами, то обязательно влюбится.

7. Сохранение молодости и красоты:

• В полночь девушки и женщины выходят во двор, набирают в миску землю и заговаривают её.

• Мажут лицо заговоренной землёй и смывают смесь водой из колодца.

• Вытираются белым полотенцем для завершения ритуала.

Что нельзя делать 22 октября 2024


1. Шить и подшивать одежду:

• Строго запрещается заниматься шитьем и ремонтом одежды. Это может привести к тому, что вещи будут рваться и портиться всю зиму.

2. Начинать новые дела:

• Не рекомендуется начинать новые проекты, уборку или ремонт. Эти начинания могут закончиться неудачей.

3. Ходить на свидания:

• Не подходит этот день для первых свиданий, признаний в чувствах или предложений руки и сердца. Лучше перенести эти события на другую дату.

4. Рассказывать сны:

• Не делитесь своими снами, даже если они были хорошими. Это может привлечь негатив.

5. Ходить в гости с пустыми руками:

• Не приходите в гости без подарков. Это может привести к финансовым проблемам.

6. Отказываться от сладостей:

• В гостях не отказывайтесь от угощений, так как это может вызвать проблемы в общении и появление врагов.

7. Помнить обиды:

• Не вспоминайте старые обиды — это может вернуть в вашу жизнь прошлые проблемы.

8. Нельзя ссориться:

• Избегайте ссор, ругани и крика на детей. Это может привести к болезням ротовой полости.

Приметы на погоду

Если в этот день выпадет снег, это предвещает удачный год. Однако, если снег пойдет впервые, зима наступит через 40 дней. Если снег будет падать и таять, это может означать неудачный урожай.

Появление сосулек в этот день свидетельствует, что осень будет долгой. Если лиственница не сбросила свои иголки, а вишня не уронила листья, то снег, скорее всего, не выпадет или быстро растает.

Обратите внимание на лук: если он имеет «одежки» больше прежнего, зима будет холодной. А если образуется гололедица, это значит, что скоро пойдет дождь. Пушистый заяц предвещает крепкую зиму.

Фото: iStock/cagkansayin

Именины 22 октября 2024

Именины 22 октября отмечают обладатели таких имен, как Авраам, Ефим, Константин, Петр, Максим, Яков.

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#церковь
Стали известны минимальные балы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 годы
21 октября 2024, 22:16

Фото: istock/monkeybusinessimages

Министерство просвещения РФ опубликовало минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебный год. В проекте приказа, размещенном на портале нормативных правовых актов, установлены пороговые значения для получения аттестата по 11 предметам.
По русскому языку нужно набрать 42 балла, обществознанию — 42, по истории — 35, литературе — 40, географии — 40, по математике — 39, физике — 39, информатике — 44, иностранному языку — 30, по биологии — 39, столько же по химии — 39.

По сравнению с 2024—2025 учебным годом, в следующем году предлагается поднять проходной балл по русскому языку на два пункта: с 40 до 42 баллов. Также Минпросвещения планирует снизить минимальный балл по обществознанию с 45 до 42 баллов.

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#минпросвещения
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#школьники
#образование
#экзамены
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В Сирии погиб капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко
В Сирии погиб при исполнении капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко
21 октября 2024, 21:32

Фото: istock/CatEyePerspective

В Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Информацию об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Развожаев сообщил, что Михайленко погиб во время выполнения специального задания в Сирии.

Николай Михайленко родился в Чернигове в семье военного. Он окончил Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова и начал службу в ВМФ. Благодаря своему трудолюбию, он быстро продвинулся по карьерной лестнице. В последние годы он читал лекции в ЧВВМУ, передавая опыт будущим офицерам.
«Он не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — написал Развожаев

По словам коллег, Михайленко был настоящим профессионалом и наставником для молодых курсантов, готовящихся стать офицерами и адмиралами российского флота.

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#сирия
#военные
#смерть
#севастополь
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Россиянам раскрыли, как продлить работу ноутбука
IT-эксперт Скаржинский рекомендовал регулярно менять термопрокладки ноутбука
21 октября 2024, 21:06

Фото: iStock/SeventyFour

IT-специалист Николай Скаржинский заявил, что работу ноутбука продлит регулярная замена термопрокладки, поскольку именно перегрев ухудшает скорость и качество техники.
«Причиной перегрева устройства служит недостаточно мощная система охлаждения, так как современные высокопроизводительные процессоры и видеочипы требуют очень сильного охлаждения. Другая причина: особенности его эксплуатации. При использовании ноутбука стоит менять термопрокладки не реже чем раз в три года, так как со временем они теряют свои свойства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Скаржинский.

Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.

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#техника
#компьютер
#рекомендации
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Основатель сети клиник «Мать и дитя» Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля
21 октября 2024, 20:29

Марк Курцер (Фото: пресс-служба Минздрава Московской области)

Основатель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, академик РАН Марк Курцер вместе с вице-губернатором Подмосковья Людмилой Болатаевой посетил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске.

Главный врач больницы Татьяна Шаповаленко сообщила, что в рамках их визита был пройден весь путь пациента от приёмного отделения до реанимации и стационара. Медики показали операционные залы, роботическую хирургию с применением искусственного интеллекта, игровые комнаты для детей, палаты для мамы и ребёнка. Также Курцеру и Болатаевой рассказали об уникальных технологиях, которые позволяют применять новые возможности в детской хирургии.

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Марк Курцер всю жизнь занимается вопросами материнства и детства, его трудовая деятельность связана с детьми. Профессор известен как автор метода, позволяющего парам с генетическими заболеваниями рожать здоровых детей.

«Я по-настоящему удивлен масштабом, реанимация выглядит фантастически! Здесь все сделано с любовью. Поздравляю Подмосковье с открытием такого Детского центра», – поделился впечатлениями Курцер.
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#рошаль
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Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублёво-Архангельской линии метро
21 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Серебряный Бор» на Рублёво-Архангельской линии метро. Это произошло в ходе осмотра главой города строительных работ.
Собянин отметил, что столичные градостроители продолжают возведение новой ветки московского метрополитена. С понедельника они приступили к запуску десятиметрового щита на третьем участке ветки.

По словам мэра, станция «Бульвар Генерала Карбышева» будет очень востребованной среди жителей Москвы. На момент открытия объём пассажиропотока на ней будет свыше 24 тысяч. Также в районе этой станции реализуется крупная программа реновации.

Отмечается, что тоннелепроходческий механизированный комплекс большого диаметра «Лилия» должен будет пройти 850 метров. На это ему потребуется около пяти месяцев при скорости 5-6 метров в сутки.

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#строительство
#станция
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Врач Михалева объяснила вред большого количества витаминов для печени
21 октября 2024, 19:38

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог Оксана Михалева заявила, что большое количество витаминов может вызвать токсическое влияние на организм и нанести пагубное воздействие на печень.
«Увеличилось число случаев токсического гепатита из-за беспорядочного приема витаминов, в некоторых случаях это может привести даже к летальному исходу. Поэтому перед приемом любых БАДов и лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом», — добавила в беседе с Газета.ру Михалева.

До этого заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил об окончании эры антибиотиков из-за проблемы резистентности к ним, что представляет собой угрозу для человечества.

«Я вынужден сообщить, что эра антибиотиков подходит к концу. Проблема не только в том, что существующие антибиотики теряют свою эффективность. Появились «супербактерии» – новые штаммы, которые с самого начала устойчивы к многим видам антибиотиков. Это означает, что даже если мы найдем антибиотики, эффективные против одного вида бактерии, «супербактерии» могут оказаться устойчивыми к другим видам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.

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#здоровье
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Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины
21 октября 2024, 19:26

Фото: iStock/chaoss

Собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.
«Всесезонные шины – это покрышки с усредненными характеристиками. Состав резиной смеси такой, что они недостаточно жесткие для лета, недостаточно мягкие для зимы. Изнашиваются такие шины значительно быстрее, чем резина по сезону. Кроме того, использование «всесезонки» ведет к повышению расхода топлива», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

До этого юрист Илья Русяев рассказал. Какие действия грамотно предпринять при случаях, если в адрес автомобиля происходят действия вандализма. Он рекомендовал в первую очередь оперативно вызывать полицию, фиксировать все повреждения и ущерб, и обратиться в страховую компанию.

«Независимо от того, были ли нанесены наклейки, замазаны стекла клеем, или проколоты колеса, ключевые шаги остаются схожими. Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.

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В Москве 13 домов оформили в ярких цветах по программе капремонта
21 октября 2024, 19:12

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В Москве в рамках программы капитального ремонта 13 жилых домов приобрели новый облик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В районе Отрадное капитально отремонтировали типовое 12-этажное жилое здание 1976 года постройки на ул. Декабристов (д. 21). Специалисты уложили новое кровельное покрытие и восстановили фасад. Стены расчистили от старой краски, обработали антисептическими растворами и утеплили», – говорится в сообщении.

Добавляется, что далее была проведена затирка межпанельных швов, а фасады дома покрасили в апельсиновый и цветочно-желтый цвета. Также в здании заменили входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, а также привели в порядок асфальтобетонную отмостку.

Также в 12-этажном доме 1984 года постройки по адресу: ул. Отрадная, д. 7 провели капремонт. Работы проводили в два этапа. В первую очередь специалисты отмыли стены и отбили старую плитку, после нанесли штукатурно-клеевой состав по стеклотканевой сетке и декоративный штукатурный слой. Далее загерметизировали межпанельные швы и покрасили фасад в белый и желто-оранжевые цвета. Также в ходе работ были восстановлены входные группы, приведены в порядок балконы и лоджии.

Также капитально отремонтировали девятиэтажный панельный дом 1970 года постройки на ул. Шереметьевская. Специалисты обновили крышу здания, отремонтировали балконы и цоколь. Стены помыли, заделали трещины, утеплили швы и покрасили в белый и оранжево-бежевый цвета. В подъездах установили стеклопакеты и привели в порядок балконы.

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Депутат Нилов объяснил необходимость продления и расширения дачной амнистии
21 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/egorodet

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов заявил о необходимости продления и расширения дачной амнистии в России, так как такая мера очень востребована для граждан страны.
«Амнистия неоднократно продлевалась, и граждане это позитивно воспринимают, учитывая то, что бывают разные жизненные ситуации, особенно в это непростое время, когда такая тревожность, такой уровень социальной напряженности. Это очень востребовано», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

А адвокат Камиль Бабасов добавил, что дачная амнистия полезна и выгодна как гражданам, так и самому государству.

«Дачная амнистия — взаимовыгодный для государства и гражданина способ приведения в порядок земельно-правовых отношений. Государству оформление земельных и имущественных прав гражданина позволит увеличить собираемость налогов, а гражданину эта амнистия позволит в упрощённом порядке оформить свои права на землю и объекты недвижимости на ней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бабасов.

Ранее сообщалось, что около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года.

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