День Якова Дровопильца 22 октября: Почему нельзя шить, начинать новые дела и ходить на свидания

Фото: iStock/Arx0nt
22 октября Церковь отмечает память апостола Иакова Алфеева, а в народном календаре этот день известен как Яков Дровопилец или Яков Студёный.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 22 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Существует несколько версий его смерти: по одной, он был забит камнями, по другой — распят на кресте во время пути в Египет. Несмотря на трудности в отслеживании его христианского наследия, память об этом святом остается прочной и незыблемой.
В этот день традиционно готовили различные каши из нового зерна и пироги. На столе обязательно должны были быть грибы (сыроежки), поскольку именно в день Якова Дровопильца последний раз отправлялись за ними в лес.
1. Готовить кашу:
• Готовьте кашу из овса, манки, пшена или другой крупы.
• Подавайте кашу с маслом или салом.
2. Выпекать пироги:
• Испеките пироги и угостите ими родных и соседей.
3. Заготавливать дрова:
• Начните подготовку к зиме, заготовив дрова.
4. Стричь волосы:
• Можно стричь волосы, подравнивать их или делать новые прически.
5. Проводить любовные ритуалы на грибы:
• Девушки могут проводить ритуалы с грибами: наговорить на них и предложить парням.
• Если парень отказывается, грибы закапываются под сухим деревом.
6. Делать заговор для любви:
• Если кто-то другой попробует блюдо с грибами, то обязательно влюбится.
7. Сохранение молодости и красоты:
• В полночь девушки и женщины выходят во двор, набирают в миску землю и заговаривают её.
• Мажут лицо заговоренной землёй и смывают смесь водой из колодца.
• Вытираются белым полотенцем для завершения ритуала.
1. Шить и подшивать одежду:
• Строго запрещается заниматься шитьем и ремонтом одежды. Это может привести к тому, что вещи будут рваться и портиться всю зиму.
2. Начинать новые дела:
• Не рекомендуется начинать новые проекты, уборку или ремонт. Эти начинания могут закончиться неудачей.
3. Ходить на свидания:
• Не подходит этот день для первых свиданий, признаний в чувствах или предложений руки и сердца. Лучше перенести эти события на другую дату.
4. Рассказывать сны:
• Не делитесь своими снами, даже если они были хорошими. Это может привлечь негатив.
5. Ходить в гости с пустыми руками:
• Не приходите в гости без подарков. Это может привести к финансовым проблемам.
6. Отказываться от сладостей:
• В гостях не отказывайтесь от угощений, так как это может вызвать проблемы в общении и появление врагов.
7. Помнить обиды:
• Не вспоминайте старые обиды — это может вернуть в вашу жизнь прошлые проблемы.
8. Нельзя ссориться:
• Избегайте ссор, ругани и крика на детей. Это может привести к болезням ротовой полости.
Появление сосулек в этот день свидетельствует, что осень будет долгой. Если лиственница не сбросила свои иголки, а вишня не уронила листья, то снег, скорее всего, не выпадет или быстро растает.
Обратите внимание на лук: если он имеет «одежки» больше прежнего, зима будет холодной. А если образуется гололедица, это значит, что скоро пойдет дождь. Пушистый заяц предвещает крепкую зиму.
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День Якова Дровопильца — историяО Иакове Алфееве известно очень немного. В библейских текстах его имя лишь упоминается в списке 12 апостолов. В других событиях он не фигурирует. Известно, что он был мытарем (сборщиком налогов) и проповедовал христианство в Иудее. Став апостолом, он проповедовал в Эдессе, а затем в Газе и Южной Палестине.
Существует несколько версий его смерти: по одной, он был забит камнями, по другой — распят на кресте во время пути в Египет. Несмотря на трудности в отслеживании его христианского наследия, память об этом святом остается прочной и незыблемой.
Фото: iStock/Pavel Byrkin
ТрадицииЭтот праздник считался наилучшим временем для заготовки дров, так как деревья, срубленные осенью, обеспечивают сильный жар благодаря своей сухости.
В этот день традиционно готовили различные каши из нового зерна и пироги. На столе обязательно должны были быть грибы (сыроежки), поскольку именно в день Якова Дровопильца последний раз отправлялись за ними в лес.
Фото: iStock/shironosov
Что можно делать 22 октября 2024
1. Готовить кашу:
• Готовьте кашу из овса, манки, пшена или другой крупы.
• Подавайте кашу с маслом или салом.
2. Выпекать пироги:
• Испеките пироги и угостите ими родных и соседей.
3. Заготавливать дрова:
• Начните подготовку к зиме, заготовив дрова.
4. Стричь волосы:
• Можно стричь волосы, подравнивать их или делать новые прически.
5. Проводить любовные ритуалы на грибы:
• Девушки могут проводить ритуалы с грибами: наговорить на них и предложить парням.
• Если парень отказывается, грибы закапываются под сухим деревом.
6. Делать заговор для любви:
• Если кто-то другой попробует блюдо с грибами, то обязательно влюбится.
7. Сохранение молодости и красоты:
• В полночь девушки и женщины выходят во двор, набирают в миску землю и заговаривают её.
• Мажут лицо заговоренной землёй и смывают смесь водой из колодца.
• Вытираются белым полотенцем для завершения ритуала.
Что нельзя делать 22 октября 2024
1. Шить и подшивать одежду:
• Строго запрещается заниматься шитьем и ремонтом одежды. Это может привести к тому, что вещи будут рваться и портиться всю зиму.
2. Начинать новые дела:
• Не рекомендуется начинать новые проекты, уборку или ремонт. Эти начинания могут закончиться неудачей.
3. Ходить на свидания:
• Не подходит этот день для первых свиданий, признаний в чувствах или предложений руки и сердца. Лучше перенести эти события на другую дату.
4. Рассказывать сны:
• Не делитесь своими снами, даже если они были хорошими. Это может привлечь негатив.
5. Ходить в гости с пустыми руками:
• Не приходите в гости без подарков. Это может привести к финансовым проблемам.
6. Отказываться от сладостей:
• В гостях не отказывайтесь от угощений, так как это может вызвать проблемы в общении и появление врагов.
7. Помнить обиды:
• Не вспоминайте старые обиды — это может вернуть в вашу жизнь прошлые проблемы.
8. Нельзя ссориться:
• Избегайте ссор, ругани и крика на детей. Это может привести к болезням ротовой полости.
Приметы на погодуЕсли в этот день выпадет снег, это предвещает удачный год. Однако, если снег пойдет впервые, зима наступит через 40 дней. Если снег будет падать и таять, это может означать неудачный урожай.
Появление сосулек в этот день свидетельствует, что осень будет долгой. Если лиственница не сбросила свои иголки, а вишня не уронила листья, то снег, скорее всего, не выпадет или быстро растает.
Обратите внимание на лук: если он имеет «одежки» больше прежнего, зима будет холодной. А если образуется гололедица, это значит, что скоро пойдет дождь. Пушистый заяц предвещает крепкую зиму.
Фото: iStock/cagkansayin
Именины 22 октября 2024Именины 22 октября отмечают обладатели таких имен, как Авраам, Ефим, Константин, Петр, Максим, Яков.
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Дарья Осипова