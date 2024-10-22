Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь в специальном чат-боте

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества»
С июля 2024 года начал свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества, предоставляющий медико-психологическую поддержку семьям и участникам СВО, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества».
Чат функционирует ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. В нем трудится команда квалифицированных психологов, которые предоставляют бесплатные консультации по различным тревожным вопросам.
Общение в чате происходит анонимно, без необходимости предоставления личной информации. Обратиться за помощью может любой желающий, независимо от региона проживания.
Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что помощь должна быть быстрой и своевременной. В связи с растущим спросом чат теперь доступен и в выходные дни, обеспечивая круглосуточную поддержку для всех нуждающихся. Особенно важно, что анонимность запроса способствует увеличению потребности в индивидуальной помощи.
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Общение в чате происходит анонимно, без необходимости предоставления личной информации. Обратиться за помощью может любой желающий, независимо от региона проживания.
Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что помощь должна быть быстрой и своевременной. В связи с растущим спросом чат теперь доступен и в выходные дни, обеспечивая круглосуточную поддержку для всех нуждающихся. Особенно важно, что анонимность запроса способствует увеличению потребности в индивидуальной помощи.
«Мы видим, что цифровой формат психологической помощи оказался востребован. В ближайшей перспективе медицинские психологи проекта будут индивидуально сопровождать сложные случаи, требующие особого внимания и наблюдения за состоянием человека в динамике», — сообщил координатор Чата Комитета семей воинов Отечества, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.За первые два месяца работы чат обработал более 400 обращений, и уже более 6800 человек стали его пользователями.
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Дайана Хусинова