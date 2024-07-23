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Приметы на 23 июля: что надо делать в день Антония Громоносца, чтобы не было беды

23 июля православные празднуют день святого Антония Печерского: приметы, история
23 июля 2024, 00:00
Фото: istockphoto / piyaset

Фото: istockphoto / piyaset

23 июля православные верующие отмечают Положение честной Ризы Господней в Москве. В народном календаре этот день называют днём Антония Громоносца.

История


Антоний Печерский появился на свет в конце X века, неподалёку от Чернигова. С юности он мечтал побывать в тех местах, где родился и жил Иисус Христос. Антоний посетил Палестину, а на обратном пути задержался на Афоне. Там он принял постриг и провёл несколько лет.



Согласно преданию, игумен Афонского монастыря после долгих размышлений отпустил Антония на родину, чтобы тот распространял христианскую веру среди людей.

Вернувшись домой, преподобный поселился в пещере, которую выкопал священник Иларион. К Антонию шли люди за советом и благословением, а некоторые оставались с ним жить, становясь его учениками. Первыми последователями Антония стали Никон и Феодосий. Вскоре число учеников возросло до двенадцати. Под руководством святителя они выкопали большую пещеру, в которой обустроили церковь, трапезную и кельи. Так началась история Киево-Печерской лавры.

Вскоре Антоний покинул свою обитель и выкопал новую пещеру, куда также стали приходить его последователи. Когда их число достигло сотни, с благословения Антония братия построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Антоний Печерский обладал даром исцелять людей и предсказывать будущее. В настоящее время его мощи находятся под спудом, то есть не обретены.

Традиции


Наши предки верили, что день памяти святого Антония, который обычно приходился на среду или пятницу и сопровождался громом, сулил хороший улов рыбы.

23 июля по новому стилю или 10 июля по старому календарю был днём ряски. В этот день на поверхности воды можно было увидеть листочки этого растения. По легенде, вокруг ряски резвились русалки.

Фото: istockphoto / Kharchenko_irina7

Крестьяне собирали ряску вилами, использовали её как удобрение и кормили ею скот.

На Руси в день Антония большое внимание уделяли грому. Если гром был резким, ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к сильному ливню. По грому определяли, какими будут урожай и погода в ближайшее время.

Вода в этот день, согласно поверьям, была наделена особой силой. Все, кто мог, старались умыться или полностью омыться в этой воде. После этого обязательно надевали чистую одежду. Такой ритуал должен был поспособствовать укреплению здоровья и духа.

В этот день считалось хорошей приметой отправляться в дальний путь — под покровительством Антония дорога обещала быть успешной и лёгкой. Также хорошим планом было играть свадьбы 23 июля — молодожёны, скрепившие свои узы в этот день, должны были прожить долгую и счастливую совместную жизнь.

Что нельзя делать в День Антония Громоносца


На Руси верили, что в этот день водные источники наполнены негативной энергией, поэтому не рекомендовалось проводить возле них ритуалы, гадания или обряды с использованием воды.

Также было нежелательно ссориться рядом с водоёмами, бросать в них мусор и хвастаться своими успехами или планами.

Если на поверхности воды вы заметили много ряски, то лучше воздержаться от купания, стирки одежды или мытья в этом месте.

Фото: istockphoto / SH-Design

В день Антония Громоносца лучше воздержаться от уборки в доме и во дворе, не подметать пол и не рвать кувшинки. Также не стоит допивать за кем-то из чужой кружки или стакана.

Не рекомендуется надевать грязную или старую потрёпанную одежду. Не стоит затевать уборку в доме, подметать или мыть пол.

Кроме того, в этот день не следует стирать одежду или мыть что-либо в реках.

Что можно делать 23 июля


С утра рекомендуется принять душ и надеть чистую одежду — это поможет вам чувствовать себя хорошо в течение всего года.

Хороший день для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу — ваши планы осуществятся.

В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться преподобному Антонию Печерскому. Его просили о мире и утешении в горе и печали. Перед молитвой было принято умыться.

Наши предки верили, что этот ритуал на целый год защитит их от болезней. После омовения они надевали чистую одежду. Вечером они обязательно топили баню.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

На Руси 23 июля наблюдали за ряской, которая в это время обильно покрывает поверхность водоёмов. Согласно приметам, её обилие предвещает удачный год. Ряску собирали на корм домашней птице. Из неё также делали отвар, который действовал как снотворное и успокоительное средство.

Рыбакам этот день был особенно благоприятен для выхода на промысел, поскольку в это время начинался отличный клёв.

Приметы


Если гром гремит глухо, то дождь будет небольшим, а если громко — начнётся ливень.

Если гроза началась ночью, то днём будет хорошая погода.

Пчёлы громко жужжат — это значит, что скоро наступят жаркие дни.

Если картофельная ботва стоит прямо, то ближайшие дни будут ясными и тёплыми. Поникшие стебли указывают на приближение дождей.

Заметили радугу 23 июля — значит, ветер переменится и усилится.

Если бабочек не видно — это к непогоде.

Фото: istockphoto / Sajis Rashan De Silva

Если на траве и растениях с утра нет росы, то к вечеру будет дождь.

Радуга, появившаяся на небе до обеда, сулит усиление ветра.

Если на нижней части берёзы уже появились жёлтые листья, то осень будет поздней. Если же пожелтели листья ближе к верхушке дерева — напротив, осень придёт раньше.

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Министр Чечни Дудаев заступился за Тамаева после конфликта блогера с Мизулиной
22 июля 2024, 22:57

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, у которого недавно произошел конфликт с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Чеченский руководитель опубликовал видео, где назвал Тамаева человеком с «твердой, правильной позицией», который регулярно оказывает помощь участникам СВО.
Дудаев заявил, что в последнее время определенные «эксперты и интернет-активисты» пытаются очернить блогера, создать вокруг его фигуры негативный фон, а «непонятно зачем и кем созданные» организации и их руководители пишут на Тамаева заявления, критикуют и публикуют порочащие его материалы.

Ранее ютуб-канал «Министерство правды» выложил ролик, где заявлялось о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер сообщил, что встретился с автором видео и тот извинился перед ним.

После случившегося Мизулина опубликовала сообщение с обвинениями Тамаева.

«Скамер задоксил парня и всех его родственников, <...> а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», — написала глава «Лиги безопасного интернета».
По словам Мизулиной, Тамаев неуважительно относится к исламу, вовлекает детей в азартные игры и подает плохой пример молодежи.

После того, как министр Дудаев выложил видео в защиту блогера, Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, добавив подпись «Хорошее фото, кстати».

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WSJ: Глобальный сбой ОС Windows произошел из-за соглашения с Еврокомиссией
22 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/Elena_Garder

Глобальный сбой операционной системы Windows произошел в результате соглашения между компанией Microsoft и Еврокомиссией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя компании.
Как отметили обозреватели, открытая структура операционной системы позволяет разработчикам создать «мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне».

На практике произошла ошибка, чей результат может быть «катастрофическим». По словам представителя Microsoft, фирма не может по закону оградить свое детище по примеру компании Apple, поскольку между компанией и ЕК действует заключенное после жалобы соглашение. В далеком 2009 году разработчики Windows предоставили своим коллегам по разработке защитного программного обеспечения тот же доступ к ОС, что и у Microsoft.

Сбой произошел 19 июля.

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#мир
#сбой
#компьютер
#еврокомиссия
#новости
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Путин подписал закон о социальных вкладах до 50 тысяч для людей с низким доходом
22 июля 2024, 19:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране социального банковского вклада и социального банковского счета. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовых актов. В связи с этим, люди с низким доходом смогут открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по таким вкладам будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть договор.

Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.

Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.

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#путин
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Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка отмечает второй день рождения
22 июля 2024, 19:09

Фото: iStock/TonyBaggett

Сегодня, 22 июля, тигр Зевс, привезённый в Санкт-Петербург из Мариуполя, отмечает свой второй день рождения.
Издание «Петербургский дневник», подопечным которого является Зевс, подготовило имениннику подарок – зелёный газон.

«Для нас важно, что Зевс живёт в Петербурге и что он растёт и развивается в Ленинградском зоопарке, где работают прекрасные профессионалы. Год назад Зевс стал нашим подопечным, и мы к нему испытываем особые чувства. Сегодня мы решили исполнить желание тигра – газон, на котором ему будет приятно играть, радоваться самому и радовать посетителей зоопарка», – пояснил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

До этого сообщалось, что завтра, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день защитники этих животных, экоактивисты и экологи организуют клубы и общества и стараются привлечь внимание общественности к существующим проблемам, СМИ демонстрируют научно–популярные фильмы о жизни в глубинах океана, также проводятся тематические лекции для любознательных и неравнодушных людей.

Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах, родился детёныш.

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#праздник
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Стартовал приём заявок на Всероссийскую премию «Время молодых»
22 июля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых». Об этом объявила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
«Премия создана для поощрения организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, а также коммерческих организаций, молодёжных СМИ и блогеров, деятельность которых ориентирована на молодых. Кандидаты для участия в премии, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики, выдвигаются Росмолодёжью», – сообщили в ведомстве.
В этом году будут определены победители и призёры семи общих номинаций: «Событие года»; «Сообщества молодых»; «Друг молодых»; «Место молодых»; «Голос молодых»; «ГосСтарт» и «Друг России».

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью.

Узнать все условия присуждения премии и подать заявку можно на сайте.

Кроме того, ранее было объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025». Речь идёт о городах с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона. Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи.

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#премия
#молодёжь
#заявление
#россия
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Министр Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии лишь малоимущим студентам
22 июля 2024, 18:37

Фото: Официальный Сайт Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии только лишь малоимущим студентам. С таким предложением он выступил на расширенном совместном заседании думских комитетов по науке и высшему образованию и по контролю.
«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил Фальков.
По словам министра, все дело в том, что цены на общежития для студентов сильно разнятся с затратами, которые нужны на их содержание, из-за чего они начинают выполнять социальную функцию.

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», – предложил он.
Фальков пояснил, что новый вид жилья для студентов не должен быть гостиницей, должен стоить дороже, чем общежитие, но дешевле, чем где бы то ни было.

Ранее министр Валерий Фальков призывал улучшить высшее медицинское образование в России и запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля.

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#дело
#образование
#общежитие
#цены
#министр
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Вокруг нового детсада в Подольске завершают благоустройство
22 июля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили на Вокзальной улице в Подольске, в настоящее время в здании завершаются последние работы, необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, благоустройство прилегающей территории также почти закончено, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В трёхэтажном здании детского сада проводят пусконаладку инженерных систем и установленного оборудования, наводят порядок в помещениях и расставляют мебель. На прилегающей территории организовано уличное освещение, посажены деревья и кустарники, а также газонная трава. Продолжается обустройство игровых площадок — их будет двенадцать: по одной на каждую группу», — говорится в сообщении.
В детском саду есть игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы и прочие необходимые помещения. Кроме того, в здании установлены два лифта: пассажирский и грузовой.

Новый детский сад откроет двери для воспитанников 1 сентября.

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#детский сад
#детсад
#подольск
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Автоэксперт Гудков назвал методы распознавания автомобиля-«утопленника»
Автоэксперт Гудков рекомендовал проверять электронику
22 июля 2024, 17:30

Фото: iStock/NiseriN

Автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.
Определить «утопленника» можно по качеству работы электроники.

«Визуально тоже можно увидеть следы, заметить ватерлинию по деталям обивки, по ткани или кожи на сидениях. Должны насторожить и следы разборки салона, потому что первым делом, чтобы продать такую машину, нужно разобрать и просушить салон», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов объяснил популярность электромобилей в Европе.

«Причина популярности электромобилей в Европе проста: низкий уровень технического образования рядового автомобилиста, который не позволяет оценить тот вред, который приносят электромобили окружающей среде», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.

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#электромобили
#авто
#меры
#рекомендации
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Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове достигла 50%
22 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на улице Школьная в Щёлкове, в настоящее время строительная готовность здания достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют слаботочные системы, воздуховоды системы вентиляции, прокладывают трубы для канализации и водоснабжения, ведётся черновая и чистовая отделка пола и стен. В работах заняты 65 человек, задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в детском саду будет оборудовано одиннадцать групповых ячеек для ребят от полутора до семи лет. В здании также будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок, административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, спортивные и игровые комплексы, проведут озеленение.

Новый детский сад планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

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#детский сад
#детсад
#щёлково
#министерство строительного комплекса мо
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