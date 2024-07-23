Приметы на 23 июля: что надо делать в день Антония Громоносца, чтобы не было беды

23 июля православные верующие отмечают Положение честной Ризы Господней в Москве. В народном календаре этот день называют днём Антония Громоносца.

История









Согласно преданию, игумен Афонского монастыря после долгих размышлений отпустил Антония на родину, чтобы тот распространял христианскую веру среди людей.





Вернувшись домой, преподобный поселился в пещере, которую выкопал священник Иларион. К Антонию шли люди за советом и благословением, а некоторые оставались с ним жить, становясь его учениками. Первыми последователями Антония стали Никон и Феодосий. Вскоре число учеников возросло до двенадцати. Под руководством святителя они выкопали большую пещеру, в которой обустроили церковь, трапезную и кельи. Так началась история Киево-Печерской лавры.





Вскоре Антоний покинул свою обитель и выкопал новую пещеру, куда также стали приходить его последователи. Когда их число достигло сотни, с благословения Антония братия построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.





Антоний Печерский обладал даром исцелять людей и предсказывать будущее. В настоящее время его мощи находятся под спудом, то есть не обретены.

Традиции

Наши предки верили, что день памяти святого Антония, который обычно приходился на среду или пятницу и сопровождался громом, сулил хороший улов рыбы.





23 июля по новому стилю или 10 июля по старому календарю был днём ряски. В этот день на поверхности воды можно было увидеть листочки этого растения. По легенде, вокруг ряски резвились русалки.

Фото: istockphoto / Kharchenko_irina7 Фото: istockphoto / Kharchenko_irina7





Крестьяне собирали ряску вилами, использовали её как удобрение и кормили ею скот.





На Руси в день Антония большое внимание уделяли грому. Если гром был резким, ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к сильному ливню. По грому определяли, какими будут урожай и погода в ближайшее время.





Вода в этот день, согласно поверьям, была наделена особой силой. Все, кто мог, старались умыться или полностью омыться в этой воде. После этого обязательно надевали чистую одежду. Такой ритуал должен был поспособствовать укреплению здоровья и духа.





В этот день считалось хорошей приметой отправляться в дальний путь — под покровительством Антония дорога обещала быть успешной и лёгкой. Также хорошим планом было играть свадьбы 23 июля — молодожёны, скрепившие свои узы в этот день, должны были прожить долгую и счастливую совместную жизнь.

Что нельзя делать в День Антония Громоносца





Также было нежелательно ссориться рядом с водоёмами, бросать в них мусор и хвастаться своими успехами или планами.





Если на поверхности воды вы заметили много ряски, то лучше воздержаться от купания, стирки одежды или мытья в этом месте.





Фото: istockphoto / SH-Design

В день Антония Громоносца лучше воздержаться от уборки в доме и во дворе, не подметать пол и не рвать кувшинки. Также не стоит допивать за кем-то из чужой кружки или стакана.





Не рекомендуется надевать грязную или старую потрёпанную одежду. Не стоит затевать уборку в доме, подметать или мыть пол.





Кроме того, в этот день не следует стирать одежду или мыть что-либо в реках.

Что можно делать 23 июля





Хороший день для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу — ваши планы осуществятся.



В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться преподобному Антонию Печерскому. Его просили о мире и утешении в горе и печали. Перед молитвой было принято умыться.





Наши предки верили, что этот ритуал на целый год защитит их от болезней. После омовения они надевали чистую одежду. Вечером они обязательно топили баню.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов





На Руси 23 июля наблюдали за ряской, которая в это время обильно покрывает поверхность водоёмов. Согласно приметам, её обилие предвещает удачный год. Ряску собирали на корм домашней птице. Из неё также делали отвар, который действовал как снотворное и успокоительное средство.





Рыбакам этот день был особенно благоприятен для выхода на промысел, поскольку в это время начинался отличный клёв.

Приметы





Если гроза началась ночью, то днём будет хорошая погода.





Пчёлы громко жужжат — это значит, что скоро наступят жаркие дни.





Если картофельная ботва стоит прямо, то ближайшие дни будут ясными и тёплыми. Поникшие стебли указывают на приближение дождей.





Заметили радугу 23 июля — значит, ветер переменится и усилится.





Если бабочек не видно — это к непогоде.

Фото: istockphoto / Sajis Rashan De Silva





Если на траве и растениях с утра нет росы, то к вечеру будет дождь.





Радуга, появившаяся на небе до обеда, сулит усиление ветра.





Если на нижней части берёзы уже появились жёлтые листья, то осень будет поздней. Если же пожелтели листья ближе к верхушке дерева — напротив, осень придёт раньше.