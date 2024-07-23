Приметы на 23 июля: что надо делать в день Антония Громоносца, чтобы не было беды

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23 июля православные верующие отмечают Положение честной Ризы Господней в Москве. В народном календаре этот день называют днём Антония Громоносца.
История
Антоний Печерский появился на свет в конце X века, неподалёку от Чернигова. С юности он мечтал побывать в тех местах, где родился и жил Иисус Христос. Антоний посетил Палестину, а на обратном пути задержался на Афоне. Там он принял постриг и провёл несколько лет.
Согласно преданию, игумен Афонского монастыря после долгих размышлений отпустил Антония на родину, чтобы тот распространял христианскую веру среди людей.
Вернувшись домой, преподобный поселился в пещере, которую выкопал священник Иларион. К Антонию шли люди за советом и благословением, а некоторые оставались с ним жить, становясь его учениками. Первыми последователями Антония стали Никон и Феодосий. Вскоре число учеников возросло до двенадцати. Под руководством святителя они выкопали большую пещеру, в которой обустроили церковь, трапезную и кельи. Так началась история Киево-Печерской лавры.
Вскоре Антоний покинул свою обитель и выкопал новую пещеру, куда также стали приходить его последователи. Когда их число достигло сотни, с благословения Антония братия построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Антоний Печерский обладал даром исцелять людей и предсказывать будущее. В настоящее время его мощи находятся под спудом, то есть не обретены.
Традиции
Наши предки верили, что день памяти святого Антония, который обычно приходился на среду или пятницу и сопровождался громом, сулил хороший улов рыбы.
23 июля по новому стилю или 10 июля по старому календарю был днём ряски. В этот день на поверхности воды можно было увидеть листочки этого растения. По легенде, вокруг ряски резвились русалки.
Фото: istockphoto / Kharchenko_irina7
Крестьяне собирали ряску вилами, использовали её как удобрение и кормили ею скот.
На Руси в день Антония большое внимание уделяли грому. Если гром был резким, ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к сильному ливню. По грому определяли, какими будут урожай и погода в ближайшее время.
Вода в этот день, согласно поверьям, была наделена особой силой. Все, кто мог, старались умыться или полностью омыться в этой воде. После этого обязательно надевали чистую одежду. Такой ритуал должен был поспособствовать укреплению здоровья и духа.
В этот день считалось хорошей приметой отправляться в дальний путь — под покровительством Антония дорога обещала быть успешной и лёгкой. Также хорошим планом было играть свадьбы 23 июля — молодожёны, скрепившие свои узы в этот день, должны были прожить долгую и счастливую совместную жизнь.
Что нельзя делать в День Антония Громоносца
На Руси верили, что в этот день водные источники наполнены негативной энергией, поэтому не рекомендовалось проводить возле них ритуалы, гадания или обряды с использованием воды.
Также было нежелательно ссориться рядом с водоёмами, бросать в них мусор и хвастаться своими успехами или планами.
Если на поверхности воды вы заметили много ряски, то лучше воздержаться от купания, стирки одежды или мытья в этом месте.
Фото: istockphoto / SH-Design
В день Антония Громоносца лучше воздержаться от уборки в доме и во дворе, не подметать пол и не рвать кувшинки. Также не стоит допивать за кем-то из чужой кружки или стакана.
Не рекомендуется надевать грязную или старую потрёпанную одежду. Не стоит затевать уборку в доме, подметать или мыть пол.
Кроме того, в этот день не следует стирать одежду или мыть что-либо в реках.
Что можно делать 23 июля
С утра рекомендуется принять душ и надеть чистую одежду — это поможет вам чувствовать себя хорошо в течение всего года.
Хороший день для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу — ваши планы осуществятся.
В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться преподобному Антонию Печерскому. Его просили о мире и утешении в горе и печали. Перед молитвой было принято умыться.
В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться преподобному Антонию Печерскому. Его просили о мире и утешении в горе и печали. Перед молитвой было принято умыться.
Наши предки верили, что этот ритуал на целый год защитит их от болезней. После омовения они надевали чистую одежду. Вечером они обязательно топили баню.
Фото: istockphoto / Евгений Харитонов
На Руси 23 июля наблюдали за ряской, которая в это время обильно покрывает поверхность водоёмов. Согласно приметам, её обилие предвещает удачный год. Ряску собирали на корм домашней птице. Из неё также делали отвар, который действовал как снотворное и успокоительное средство.
Рыбакам этот день был особенно благоприятен для выхода на промысел, поскольку в это время начинался отличный клёв.
Приметы
Если гром гремит глухо, то дождь будет небольшим, а если громко — начнётся ливень.
Если гроза началась ночью, то днём будет хорошая погода.
Пчёлы громко жужжат — это значит, что скоро наступят жаркие дни.
Если картофельная ботва стоит прямо, то ближайшие дни будут ясными и тёплыми. Поникшие стебли указывают на приближение дождей.
Заметили радугу 23 июля — значит, ветер переменится и усилится.
Если бабочек не видно — это к непогоде.
Фото: istockphoto / Sajis Rashan De Silva
Если на траве и растениях с утра нет росы, то к вечеру будет дождь.
Радуга, появившаяся на небе до обеда, сулит усиление ветра.
Если на нижней части берёзы уже появились жёлтые листья, то осень будет поздней. Если же пожелтели листья ближе к верхушке дерева — напротив, осень придёт раньше.
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Мира Полтева