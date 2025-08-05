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Эксперт рассказала, когда арбузы и дыни могут быть опасны для пожилых людей

Доцент Онуфрийчук: арбузы и дыни могут спровоцировать отёки и аритмию
Фото: istockphoto / pilipphoto

Арбузы и дыни полезны благодаря высокому содержанию жидкости и витаминов, однако пожилым людям с хроническими заболеваниями следует употреблять их с осторожностью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.



По словам специалиста, из-за выраженного мочегонного эффекта и высокой нагрузки на почки эти фрукты могут усугубить состояние пациентов с хронической болезнью почек (3-я стадия), вызвать отёки, повысить артериальное давление и нарушить баланс калия, что чревато аритмией.

Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечной недостаточностью, которым назначены диуретики. Дополнительная жидкость от арбуза или дыни усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обезвоживанию и потере электролитов.

Больным сахарным диабетом также рекомендовано ограничить употребление этих продуктов из-за их высокого гликемического индекса (60–70), что провоцирует резкий рост сахара в крови.

Эксперт советует соблюдать следующие рекомендации:

  • не есть арбуз или дыню натощак;
  • употреблять только после основного приёма пищи;
  • не есть позже 16:00, чтобы избежать частых ночных походов в туалет;
  • соблюдать безопасную порцию: 200–300 г за один раз, а при наличии заболеваний — не более 100–150 г;
  • диабетикам — измерять уровень сахара до и после употребления.
При появлении отёков, слабости или головокружения после употребления арбуза необходимо обратиться к врачу. Летние фрукты должны приносить удовольствие, но при этом важно учитывать индивидуальные особенности здоровья, подчеркнула диетолог.
Дайана Хусинова

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