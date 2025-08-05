Эксперт рассказала, когда арбузы и дыни могут быть опасны для пожилых людей

05 августа 2025, 10:24

Доцент Онуфрийчук: арбузы и дыни могут спровоцировать отёки и аритмию

Фото: istockphoto / pilipphoto

Арбузы и дыни полезны благодаря высокому содержанию жидкости и витаминов, однако пожилым людям с хроническими заболеваниями следует употреблять их с осторожностью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.





По словам специалиста, из-за выраженного мочегонного эффекта и высокой нагрузки на почки эти фрукты могут усугубить состояние пациентов с хронической болезнью почек (3-я стадия), вызвать отёки, повысить артериальное давление и нарушить баланс калия, что чревато аритмией.



Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечной недостаточностью, которым назначены диуретики. Дополнительная жидкость от арбуза или дыни усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обезвоживанию и потере электролитов.



Больным сахарным диабетом также рекомендовано ограничить употребление этих продуктов из-за их высокого гликемического индекса (60–70), что провоцирует резкий рост сахара в крови.



Эксперт советует соблюдать следующие рекомендации:

не есть арбуз или дыню натощак;

употреблять только после основного приёма пищи;

не есть позже 16:00, чтобы избежать частых ночных походов в туалет;

соблюдать безопасную порцию: 200–300 г за один раз, а при наличии заболеваний — не более 100–150 г;