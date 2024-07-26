День Архангела Гавриила: Что надо делать, чтобы сбылись желания

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26 июля верующие почитают память Архангела Гавриила. В христианской традиции он считается одним из семи главных ангелов, которые служат Богу и являются исполнителями Его чудес и тайн. По старому стилю этот день приходится на 13 июля.
История праздника
Гавриил — один из высших архангелов, о котором упоминается в Священном Писании и который почитается в иудаизме, христианстве и исламе. Его имя можно перевести как «Всевышний — сила моя».
Миссия архангелов заключается в том, чтобы возвещать о великих событиях, нести благую весть, объяснять волю Божью и произносить пророчества. В древности люди просили у Гавриила обильный урожай. По традиции, сбор плодов 26 июля после посещения церкви обещал быть успешным.
Согласно христианской традиции, Гавриил помогает людям получить тайное знание Бога и передаёт им важную информацию. Например, он открыл Моисею тайну о сотворении мира, помог пророку Даниилу увидеть будущее и сообщил точную дату рождения Спасителя. Отцу Иоанна Крестителя он передал весть о рождении сына, а матери Богородицы рассказал о появлении Пречистой Марии. Деве Марии он принёс благую весть о рождении Иисуса Христа и неотступно следил за ней всю её земную жизнь.
На иконах Гавриил изображается как молодой юноша с райской ветвью в руке. На гербе Российской империи он был запечатлён как один из щитодержателей. Праздники в честь архангела Гавриила — 8 апреля и в июле.
В православии архангел Гавриил считается защитником верующих. Люди обращаются к нему, чтобы обрести благополучие в доме, получить помощь в поиске истинного пути и освободиться от страхов. Также его просят о рождении ребёнка и об избавлении от болезней.
Традиции
В старину праздник, посвящённый Архангелу Гавриилу, имел несколько названий: его называли и Гаврилой Летним, и Гавриловым днём, и просто Гаврилой. Однако наиболее распространённым стало название «День Архангела Гавриила».
Этот праздник был связан с предстоящим сбором урожая. Об этом свидетельствуют старинные поговорки: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает», «Архангел Гавриил ржи к землице клониться велит», «На Гаврилов день хлеб дозревает, и колосья к земле клонятся».
Фото: istockphoto / filipfoto
У народного праздника были свои традиции. В День Архангела Гавриила наши предки обязательно посещали храмы. После праздничных молебнов они не спешили домой, а стояли у иконы с ликом Архангела Гавриила и просили святого о помощи.
Издавна считается, что один из главных Архангелов помогает в исцелении, обретении силы духа и правильного пути. К Архангелу Гавриилу обращаются женщины, которым не удаётся обзавестись потомством.
26 июля (13 июля по старому стилю) наши предки пекли пироги и угощали ими людей, нуждающихся в помощи. Считалось, что это способствует привлечению удачи в дом. Несмотря на то что день был праздничным, наши предки проводили его в работе. Архангел Гавриил помогает тем, кто любит трудиться.
26 июля в народе говорили: «Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а мать-рожь поспела, к земле клонится, зерно словно золото отливает, а с небес добрая сила слетает».
Что нельзя делать в день Архангела Гавриила
Нельзя выбрасывать хлеб и относиться к выпечке неуважительно, даже если она зачерствела. Остатки еды следует отдать животным или птицам. В противном случае, по поверьям, весь следующий год будет голодным.
Также в этот день нежелательно лгать, сплетничать, преувеличивать факты или давать ложные обещания. Считается, что всё это может обернуться против вас.
Если 26 июля сесть за стол с кем-то, у кого есть острые углы, то можно сильно поссориться. Если же нет круглого стола, предки советовали поставить на углы округлые предметы.
Фото: istockphoto / gorodenkoff
Желательно вернуть все накопившиеся долги до праздника. В противном случае в течение целого года могут возникнуть финансовые проблемы, которые будет трудно решить.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно поменяться с ними местами.
Также в этот день не рекомендуется хвастаться своими романтическими отношениями. Если рассказать об этом кому-нибудь, то в любви может произойти разлад.
Наконец, в день Архангела Гавриила лучше не посещать баню. Считается, что с водой можно смыть своё благополучие и удачу.
Что можно делать 26 июля
В день Архангела Гавриила, который отмечается 26 июля, принято ходить в церковь и возносить молитвы этому святому.
В этот день хозяйки традиционно пекли пироги и угощали ими всех желающих.
Также в этот день рекомендуется активно работать в поле, поскольку идёт уборка урожая и заготовка сена. Раньше во время полевых работ было принято оставлять на поле краюху хлеба, чтобы сохранить сено от гниения.
В день Архангела Гавриила обычно начинают собирать подберезовики. Однако лучше ориентироваться на рожь: если она поспела, то и грибы точно должны быть.
По поверьям, по ржаному полю можно определить, каким будет урожай малины. Если рожь поспела к 26 июля, то и малины будет много.
Фото: istockphoto / Lyubov Demus
Остатки еды со стола рекомендуется отдать домашним животным и птицам, а не выбрасывать.
В этот день важно хорошо трудиться, так как безделье может привести к неудачам.
Также нужно поддерживать нуждающихся людей и откликаться на просьбы о помощи.
Сжигать свечу у иконы Архангела Гавриила и возвращаться домой с ней — такой ритуал защитит дом от бед и болезней.
Ещё один способ отметить этот день — собрать на улице траву и полевые цветы, а затем готовить из них лечебные отвары.
Приметы
Согласно народным приметам, тёплый и сухой день без осадков 26 июля 2023 года предвещает тёплую и сухую осень. Если же в этот день будет сильный дождь, то урожай может быть плохим.
Если вечером летает много мошкары, то это может означать, что будет много грибов.
Если пчёлы с раннего утра отправляются в луга и поля, то это может предвещать хорошую погоду. Изменение цвета тучи может указывать на перемену погоды.
Если ласточки летают на низкой высоте, то это может быть признаком того, что осень будет поздней.
Фото: istockphoto / drakuliren
Тёмные тучи могут предвещать изменение погоды. Если рыба бьёт хвостом по поверхности воды, то это может указывать на тёплую погоду.
Если во время дождя утки крякают, то это может означать, что осадки скоро прекратятся. Если птицы начали собираться в стаи, то это может быть признаком ранней осени.
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