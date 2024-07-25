«Ромашка успокаивает»: Врач рассказала, опасен ли травяной чай

Новое – это забытое старое, поэтому сейчас большую популярность имеют различные отвары на травах, которые люди прописывают сами себе для спокойствия или для поддержания здоровья. Но есть некоторые противники такого самолечения, уверенные в том, что травы токсически действуют на печень и почки, а некоторые повышают или понижают желудочную секрецию.