Россиян предупредили о наказании за сбор редких растений и грибов

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Юрист Алла Георгиева напомнила, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.
Она отметила, что такие растения и грибы занесены в Красную книгу РФ.
А исследования экологического сервиса «Сохрани лес» показало, что жители России считают самыми «зелёными» мегаполисами страны Самару, Екатеринбург и Новосибирск. Также в число таких городов вошли Воронеж, Пермь, Уфа, Волгоград, Нижний Новгород.
Ранее владельцам кошек и собак рекомендовали внимательно выбирать растения для дачного участка.
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«За сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. За сбор особо ценных грибов и растений, найденных во время рейда, могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до 1 млн рублей или лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 млн», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Георгиева.
А исследования экологического сервиса «Сохрани лес» показало, что жители России считают самыми «зелёными» мегаполисами страны Самару, Екатеринбург и Новосибирск. Также в число таких городов вошли Воронеж, Пермь, Уфа, Волгоград, Нижний Новгород.
«Две столицы — Москва и Санкт-Петербург — хоть и не расположились на вершине рейтинга, но имеют огромный потенциал для развития зелёных зон. Транспортная инфраструктура, опережающая уровень озеленения в рейтинге значимости городских благ, в этих городах развита лучше, чем в большинстве регионов России», — прокомментировал в беседе с «Известиями» генеральный директор и основатель сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.
Ранее владельцам кошек и собак рекомендовали внимательно выбирать растения для дачного участка.
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Мелисса Тимофеева