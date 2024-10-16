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День Дениса Позимнего 16 октября: Почему нельзя открывать окна и говорить слово «нет»

16 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/Igor Zubkov

Фото: iStock/Igor Zubkov

16 октября 2024 года в народном календаре отмечается Денис Позимний. Этот день посвящен памяти апостола Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Согласно народным поверьям, с этого времени начинаются «прогулки» осенних лихорадок – злых духов, которые могут принести болезни.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 16 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Дениса Позимнего — история

В этот день вспоминают святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в первом столетии. Он был учеником апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году святой Климент послал Дионисия в Галлию для распространения христианства. Через год он умер мученической смертью от рук язычников.



Традиции

Наши предки верили, что в день Дионисия пробуждается нечистая сила, способная наслать разные болезни на людей. Они полагали, что защитить себя можно, нося в кармане кору или сучок осины. Чтобы отогнать злые силы из дома, хозяйки разбрасывали зубчики чеснока, лука и полыни.

Фото: iStock/sebastianosecondi

Что нельзя делать 16 октября 2024

В старину люди верили, что злые духи могут проникнуть в дом через открытые окна и двери. Особенно они стремились навредить детям, поэтому родители прибегали к специальному ритуалу: легонько били берёзовым веником по рукам и ногам детей, затем бросали веник в огонь, а пепел закапывали за порогом дома.

Также нельзя было смотреть в зеркало, поднимать деньги на дороге и выбрасывать мусор вечером. Считалось, что эти действия приведут к неприятностям.

Помимо этого, запрещалось говорить слово «нет», так как оно могло спровоцировать серьёзную ссору с близким человеком.

Кроме того, не рекомендовалось посещать парикмахерские и салоны красоты, поскольку любые изменения во внешности могли негативно сказаться на судьбе человека.

Фото: iStock/CentralITAlliance

Что можно делать 16 октября 2024

В день Дениса Позимнего люди пытались оградить себя от осенней лихорадки, которая особенно активна в этот период. Для этого они носили с собой осиновую кору или сучок.

При заболевании лихорадкой готовили настой из осиновой коры и принимали его внутрь. Если возникала головная боль, под голову клали осиновое полено. При болях в ногах также использовали полено из осины.

Для защиты от сглаза и несчастий применялся следующий ритуал: в стакан наливали воду, добавляли горячие угли, соль и капали этим раствором на руки, ноги и спину человека.

Для защиты дома от болезней и злых сил при проветривании на подоконник клали лук, чеснок или ветку осины.

Важно было одеваться по погоде, чтобы избежать заболеваний, так как выздоровление занимало много времени.

Приметы на погоду

  1. Мороз в этот день предсказывает холодную и долгую зиму;
  2. Оттепель обещает мягкую и теплую зиму;
  3. Если на деревьях виден иней или снег, ожидается суровая зима;
  4. Яркий свет вечерних звезд указывает на предстоящий мороз.

Именины 16 октября 2024

Именины 16 октября отмечают обладатели таких имен, как Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

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#традиции
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#приметы
Юрист Хаминский ответил, как лучше стимулировать рождаемость
Юрист Хаминский предложил стимулировать рождаемость льготами, а не налогами
15 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
По его мнению, не стоит забывать и о том, что вопрос деторождения остаётся личным и внутрисемейным делом.

«Никто не может принудить граждан к деторождению. Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой относится и право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Но государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране», — добавил в беседе с NEWS.ru Хаминский.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости.

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#россия
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Стало известно, какой продукт подешевел в России за неделю
Экономист Абрамов: В России за неделю подешевело сливочное масло
15 октября 2024, 19:49

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в России за неделю на 20% упало в цене сливочное масло.
«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе подорожал сок апельсиновый, но подешевело сливочное масло на 20%. Удешевление масла носит отчасти технический характер. На полки магазина вернулось качественное, но более дешёвое масло», — пояснил в беседе с Газета.ру Абрамов.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщал, что дефицита красной икры в России не будет. Более того, по его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году.

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#продукты
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Перечислены города-лидеры по доступности квартир в сентябре
«Яндекс Недвижимость»: Самые дешёвые квартиры в сентябре были в Уфе и Самаре
15 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/frantic00

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в сентябре наиболее дешёвые квартиры были в Перми, Воронеже, Уфе и Самаре.
Так, студия на первичном рынке Самары обошлась бы покупателю в 3,5 млн рублей, в Перми — в 3,6 млн, а в Уфе — в 3,8 млн рублей.

Как пишет Газета.ру, наоборот, самая дорогая недвижимость в сентябре была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Для сравнения, в Москве студию можно было купить в среднем за 9 млн рублей, в Казани — за 8,5 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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Адвокат Почуев озвучил возможное наказание Литвину за покупку военного билета
Адвокат Почуев: Литвину может грозить до 12 лет заключения
15 октября 2024, 18:51

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Александр Почуев заявил, что блогеру Михаилу Литвину за покупку военного билета может грозить лишение свободы на срок до 12 лет
«Если в результате проверки силовиков будут выявлены признаки преступлений, то это будет дача взятки должностному лицу в военкомате, за что предусмотрено лишение свободы до 12 лет, уклонение от прохождения военной службы, использование поддельного официального документа, если он купил заведомо поддельный документ на чёрном рынке», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Почуев.

До этого налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил плюсы автоматизированной упрощенной системы налогообложения как для малых предприятий, так и для частников.

«Несмотря на несколько более высокие ставки налога в сравнении с обычной УСН в её автоматизированном аналоге гораздо больше плюсов, чем минусов. Налогоплательщик освобождён от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 тыс. штрафов.

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#проверки
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#штрафы
#наказание
#документы
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Василия Ливанова улучшилось
15 октября 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом информирует РИА Новости.
На сегодняшний день медики оценивают состояние звезды советского кино как удовлетворительное. Уточняется, что Ливанов остается в реанимации отделения неврологии.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. После чего Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 октября актер был выведен из состояния медикаментозной комы.

Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую популярность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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#звёзды
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«Насилие, голод, побои»: Зоозащитник объяснил, почему нужно запретить животных в цирках РФ
Зоозащитник Корецких: запрет на животных в цирках нужен из-за невыносимых условий
15 октября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/foras05

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Авторы инициативы отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, поэтому содержащиеся в цирках животные «должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты».
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» сообщил, что регулярно появляются случаи, когда животные нападают на дрессировщиков, что не может говорить об их хорошей жизни.
«Недавно был случай, когда медведи насмерть загрызли своего дрессировщика, позже в другом цирке медведица во время выступления напала на дрессировщика. От хорошей жизни животные нападать не будут», — заявил собеседник.

Он добавил, что говорить про условия содержания животных в цирке сложно, потому что это закрытая отрасль.

«Для того, чтобы понять, в каких условиях животные живут в цирках, достаточно посмотреть текущую нормативную базу по размерам вольеров, клеток, и там есть минимальные параметры. В этих клетках животные содержатся 23 часа в сутки, а если им повезет, их выведут на арену на какую-то тренировку. И тут же мы должны понимать, что это не просто клетка, это полуподвальное помещение, где нет даже окон. Животные не видят солнечного света, не гуляют по траве», — рассказал зоозащитник.

По его словам, дрессура диких животных не может быть гуманной, поэтому применяются различные техники насилия.

«Если говорим о диких животных, то их не приручить с помощью простого пряника. Это всегда будет насилие. Его невозможно заставить хитростями выполнить трюк, который он не хочет. А насилие – это голод, физические побои, голос», — поделился Корецких.

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В ДПМО 15 октября вице-губернатор Московской области встретился со СМИ
15 октября 2024, 18:00

Фото: Радио 1

15 октября в Доме Правительства Московской области состоялась встреча вице-губернатора Евгения Хромушина с журналистами. В ходе встречи Хромушин рассказал об отопительном сезоне в регионе и ремонтных работах на котельных в Подмосковье.
В Московской области насчитывается 43,5 тысячи жилых домов, подключённых к централизованному отоплению.

В этом году особое внимание уделяется состоянию тепловых сетей и котельных, многие из которых находятся на грани износа.

На сегодняшний день уже отремонтировано более 13 котельных и 90 километров теплосетей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и даже с опережением. Особое внимание при формировании плана подготовки уделили муниципалитетам, которые вызывали наибольшие трудности в прошлом отопительном сезоне.

«Мы также контролируем количество аварийных ситуаций в нашем ЦОРе, мы составили программу этого года. Еще раз хочу напомнить, что программа состоит из трех этапов. Это котельные, сети и, собственно говоря, дома», – отметил Хромушин.
В городских округах Солнечногорск, Электросталь, Подольск, Дмитров и Дзержинский провели ремонт котельной.

Было решено отремонтировать основные сети в Воскресенске.

Сети в Химках также требовали внимания, и в прошлом году возникли трудности с отоплением некоторых адресов. Однако благодаря инвестиционной программе «Газпрома» ситуация значительно улучшилась, и количество жалоб снизилось более чем на 50% в начале отопительного сезона.

«На текущий момент у нас не подано отопление всего в 102 дома, но во все эти дома отопление будет подано в течение сегодняшнего дня. Где-то раньше, где-то позже, но сегодня будет», — сообщил вице-губернатор Московской области.

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#отопление
#котельная
#отопительный сезон
#московская область
#встреча
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Госдума приняла в окончательном чтении закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
15 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/VvoeVale

Госдума окончательно приняла законопроект, согласно которому «дачную амнистию» смогут распространить на хозпостройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки.
Законодатели предлагают упростить процедуру регистрации некоторых построек. В настоящее время оформление бани, теплицы и других объектов занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Для их регистрации необходимо проводить кадастровые работы, составлять декларацию об объекте и регистрировать право собственности.

Под новые нормы подходят сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, являющиеся некапитальными строениями или сооружениями, и принадлежащие собственникам участка.

При этом уточняется, что норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

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#подмосковье
#норма
#юрист
#право
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В Подмосковье стартовало народное голосование по программе «100 прудов и озёр»
15 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Голосование для жителей Московской области за включение водоёмов в экологическую программу «100 прудов и озёр» открылось на портале «Добродел», сообщает пресс-служа министерства экологии и природопользования региона.
«Голосование позволит жителям самим выбрать водоемы, которые требуют первоочередной очистки. Для участия онлайн-опросе нужно зайти на портал «Добродел», перейти на карту области в своём муниципалитете выбрать водоём для включения в программу. Затем нужно нажать на кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг — без этого голос засчитан не будет», — говорится в сообщении.
Каждый участник голосования может выбрать только один водоём. Голосование завершится 15 ноября.

В министерстве напомнили, что программа «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было очищено 152 водоёма, их общая площадь составила свыше 700 гектаров.

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