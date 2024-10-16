День Дениса Позимнего 16 октября: Почему нельзя открывать окна и говорить слово «нет»

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16 октября 2024 года в народном календаре отмечается Денис Позимний. Этот день посвящен памяти апостола Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Согласно народным поверьям, с этого времени начинаются «прогулки» осенних лихорадок – злых духов, которые могут принести болезни.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 16 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
День Дениса Позимнего — историяВ этот день вспоминают святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в первом столетии. Он был учеником апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году святой Климент послал Дионисия в Галлию для распространения христианства. Через год он умер мученической смертью от рук язычников.
ТрадицииНаши предки верили, что в день Дионисия пробуждается нечистая сила, способная наслать разные болезни на людей. Они полагали, что защитить себя можно, нося в кармане кору или сучок осины. Чтобы отогнать злые силы из дома, хозяйки разбрасывали зубчики чеснока, лука и полыни.
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Что нельзя делать 16 октября 2024В старину люди верили, что злые духи могут проникнуть в дом через открытые окна и двери. Особенно они стремились навредить детям, поэтому родители прибегали к специальному ритуалу: легонько били берёзовым веником по рукам и ногам детей, затем бросали веник в огонь, а пепел закапывали за порогом дома.
Также нельзя было смотреть в зеркало, поднимать деньги на дороге и выбрасывать мусор вечером. Считалось, что эти действия приведут к неприятностям.
Помимо этого, запрещалось говорить слово «нет», так как оно могло спровоцировать серьёзную ссору с близким человеком.
Кроме того, не рекомендовалось посещать парикмахерские и салоны красоты, поскольку любые изменения во внешности могли негативно сказаться на судьбе человека.
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Что можно делать 16 октября 2024В день Дениса Позимнего люди пытались оградить себя от осенней лихорадки, которая особенно активна в этот период. Для этого они носили с собой осиновую кору или сучок.
При заболевании лихорадкой готовили настой из осиновой коры и принимали его внутрь. Если возникала головная боль, под голову клали осиновое полено. При болях в ногах также использовали полено из осины.
Для защиты от сглаза и несчастий применялся следующий ритуал: в стакан наливали воду, добавляли горячие угли, соль и капали этим раствором на руки, ноги и спину человека.
Для защиты дома от болезней и злых сил при проветривании на подоконник клали лук, чеснок или ветку осины.
Важно было одеваться по погоде, чтобы избежать заболеваний, так как выздоровление занимало много времени.
Приметы на погоду
- Мороз в этот день предсказывает холодную и долгую зиму;
- Оттепель обещает мягкую и теплую зиму;
- Если на деревьях виден иней или снег, ожидается суровая зима;
- Яркий свет вечерних звезд указывает на предстоящий мороз.
Именины 16 октября 2024Именины 16 октября отмечают обладатели таких имен, как Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.
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