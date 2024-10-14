В «Острове мечты» отпразднуют Всероссийский День Отца

Фото: iStock/Drazen Zigic
16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты» состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца при поддержке Департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России».
На празднованиях Дня Отца мужчинам, воспитавшим Героев СВО, вручал общественную медаль «Отец солдата».
16 октября в Концертном зале «Москва» поздравят отцов и выступят ведущие звезды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Николай Расторгуев и многие другие.
20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты». Это место станет первой аллеей отцов в сердце Москвы. Также в этот день посетители парка и гости мероприятия смогут принять участие в интерактивной познавательной программе с мастер-классами и концертной программой, где также выступят популярные артисты.
Организатором празднования Всероссийского Дня Отца выступает Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых», которую возглавляет первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов. Мероприятие будет транслировать один из федеральных каналов, чтобы жители всей России смогли приобщиться к празднику.
Напомним, Всероссийский День Отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.
Читайте также:
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
16 октября в Концертном зале «Москва» поздравят отцов и выступят ведущие звезды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Николай Расторгуев и многие другие.
20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты». Это место станет первой аллеей отцов в сердце Москвы. Также в этот день посетители парка и гости мероприятия смогут принять участие в интерактивной познавательной программе с мастер-классами и концертной программой, где также выступят популярные артисты.
Организатором празднования Всероссийского Дня Отца выступает Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых», которую возглавляет первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов. Мероприятие будет транслировать один из федеральных каналов, чтобы жители всей России смогли приобщиться к празднику.
Напомним, Всероссийский День Отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.
Читайте также:
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
Элина Позднякова