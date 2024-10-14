Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать

Фото: istock/Anna_Anikina
14 октября в России отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который является одним из двунадесятых (12 основных) праздников Русской православной церкви. Его дата остается неизменной — 14 октября. Официальное название праздника звучит как Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 14 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Праздник появился на Руси благодаря Андрею Боголюбскому в середине XII века и с тех пор отмечается широко. Образ Пречистой Девы, покрывающей страну своим платком, стал любимым среди народа.
— Отказывать в гостеприимстве;
— Ругаться и сквернословить;
— Употреблять алкоголь и переедать.
2. Испечь пирожки и булочки, угостив ими гостей и соседей — искренняя щедрость в этот день считалась залогом достатка в будущем.
3. Накрывая праздничный стол, не забыть о Домовом: миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и получить его поддержку перед холодной зимой.
4. Как следует нарядиться, а женщинам — как замужним, так и незамужним — покрыть голову в знак уважения к празднику.
5. Топить печку ветками фруктовых деревьев — это обеспечивало тепло в доме на всю зиму.
— Если снег выпал, то Дмитриев день будет снежным;
— Если журавли улетели до того, как наступил праздник, зимой будет холодно;
— Если листья с деревьев полностью облетели, зима будет легкой и снежной;
— Если ветер дует с востока или запада, зима будет суровая, а если с юга — мягкая, с севера — снежная;
— Какая погода на Покров — такая и зимой будет.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — историяПраздник Покрова Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери у стен Царьграда, который был окружен сарацинами. Согласно Житиям Святых, Пречистая Дева раскрыла свой покров и укрыла им город, тем самым защитив его жителей от захватчиков. Это событие находит отражение в иконописи, где изображена Богоматерь, держащая свой покров над народом, оберегая его от всякого зла. В честь Покрова Пресвятой Богородицы в России построены сотни церквей и храмов.
Праздник появился на Руси благодаря Андрею Боголюбскому в середине XII века и с тех пор отмечается широко. Образ Пречистой Девы, покрывающей страну своим платком, стал любимым среди народа.
ТрадицииВ крестьянском быту Покров символизировал завершение полевых работ и начало зимнего периода. Наши предки наделяли этот день дополнительными значениями, связывая его не только с деянием Богородицы, но и с изменением сезонов и сопровождающими их погодными явлениями. В результате праздник обрел новые смысловые оттенки, которые перешли в народные приметы: в день Покрова предсказывали, каким будет предстоящий зимний сезон.
Фото: istock/standret
Что нельзя делать 14 октября 2024— Нельзя работать по дому;
— Отказывать в гостеприимстве;
— Ругаться и сквернословить;
— Употреблять алкоголь и переедать.
Что можно делать 14 октября 20241. Посетить всенощное бдение в ночь с 13 на 14 октября, чтобы встретить праздник с Божьей благодатью.
2. Испечь пирожки и булочки, угостив ими гостей и соседей — искренняя щедрость в этот день считалась залогом достатка в будущем.
Фото: istock/roman tohtohunov
3. Накрывая праздничный стол, не забыть о Домовом: миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и получить его поддержку перед холодной зимой.
4. Как следует нарядиться, а женщинам — как замужним, так и незамужним — покрыть голову в знак уважения к празднику.
5. Топить печку ветками фруктовых деревьев — это обеспечивало тепло в доме на всю зиму.
Приметы на погоду— Если снега в этот день нет, то до декабря ждать его не стоит;
— Если снег выпал, то Дмитриев день будет снежным;
Фото: istock/ligora
— Если журавли улетели до того, как наступил праздник, зимой будет холодно;
— Если листья с деревьев полностью облетели, зима будет легкой и снежной;
— Если ветер дует с востока или запада, зима будет суровая, а если с юга — мягкая, с севера — снежная;
— Какая погода на Покров — такая и зимой будет.
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Дарья Осипова