День Ефимия Осеннего 28 октября: Почему нельзя ходить с распущенными волосами и грустить

Фото: iStock/worldwidephotoweb
На Руси 28 октября праздновали день, известный как Ефимий Осенний (Пчельник).
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 28 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Со временем он стал схимником и отправился на Афон, где жил с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда о его подвижничестве стало известно, к нему начали приходить паломники, поэтому он решил уединиться на острове. После смерти Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоник, восстановив руины древнего монастыря святого Андрея.
В этот день на Руси говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было точное наблюдение: зима приближалась, все живые существа готовились к ее приходу.
Женщинам предстояло скручивать лён, а результаты их труда нужно было выставлять на всеобщее обозрение.
Считалось, что злой дух, вернувшийся после летнего отсутствия, мешает работе, особенно вблизи ткачей. Чтобы изгнать нечисть, женщины должны были перекреститься и обратиться за помощью к святому Ефимию.
Святого Ефимия Осеннего также называют пасечником. В его праздник пчеловоды готовили ульи к зимовке.
Женщинам не следует гладить бельё, а девушкам — ходить с распущенными волосами. Лучше всего заплести косы или сделать какую-то причёску, чтобы не привлекать внимание злых духов. Грустить в этот день тоже не рекомендуется.
Облако, появившееся над восходящим солнцем, также может сигнализировать о приближающейся непогоде.
Если кошка начинает пить больше воды, чем обычно, стоит приготовиться к ненастью. Особенно настораживает, если собака отказывается от еды — это верный знак, что впереди нас ждёт плохая погода.
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День Ефимия Осеннего — историяНикита (такое имя дали при рождении), будущий святой, родился в христианской семье и, по настоянию родителей, рано женился. Однако в 18 лет он оставил жену и дочь, приняв монашеский постриг на горе Олимп.
Со временем он стал схимником и отправился на Афон, где жил с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда о его подвижничестве стало известно, к нему начали приходить паломники, поэтому он решил уединиться на острове. После смерти Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоник, восстановив руины древнего монастыря святого Андрея.
В этот день на Руси говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было точное наблюдение: зима приближалась, все живые существа готовились к ее приходу.
Фото: iStock/Wirestock
ТрадицииВ этот день главы семей занимались подготовкой сельскохозяйственных орудий к зиме, готовили сани и шили валенки.
Женщинам предстояло скручивать лён, а результаты их труда нужно было выставлять на всеобщее обозрение.
Считалось, что злой дух, вернувшийся после летнего отсутствия, мешает работе, особенно вблизи ткачей. Чтобы изгнать нечисть, женщины должны были перекреститься и обратиться за помощью к святому Ефимию.
Святого Ефимия Осеннего также называют пасечником. В его праздник пчеловоды готовили ульи к зимовке.
Фото: iStock/Lemanieh
Что можно делать 28 октября 2024
- Заниматься домашними делами;
- На работе нужно быть решительным и настойчивым;
- Полезно сходить в баню.
Что нельзя делать 28 октября 2024В этот день не рекомендуется чинить сломанные предметы или заниматься тяжёлой домашней работой. Стирать вещи и делать уборку также считается плохой приметой — лучше оставить эти дела на другой день.
Женщинам не следует гладить бельё, а девушкам — ходить с распущенными волосами. Лучше всего заплести косы или сделать какую-то причёску, чтобы не привлекать внимание злых духов. Грустить в этот день тоже не рекомендуется.
Приметы на погодуЕсли в этот день выпадет снег, это сулит богатый урожай хлеба следующей осенью. Чистое небо и круглая луна предвещают скорые морозы, а расплывчатые красноватые круги вокруг луны — к снегу и сильному ветру.
Облако, появившееся над восходящим солнцем, также может сигнализировать о приближающейся непогоде.
Если кошка начинает пить больше воды, чем обычно, стоит приготовиться к ненастью. Особенно настораживает, если собака отказывается от еды — это верный знак, что впереди нас ждёт плохая погода.
Фото: iStock/Sonja Rachbauer
Именины 28 октября 2024Именины 28 октября отмечают обладатели таких имен, как Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен. 29 октября — Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий. 30 октября — Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
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