Москвичам раскрыли, когда прекратятся дожди

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.
«Что касается температурного режима – ночи станут прохладнее. В ночь на субботу уже возможна по области и отрицательная температура, до минус 2°C. А дневная температура в выходные дни будет в пределах 5-10°C», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А вот в пятницу, по словам специалиста, возникнет ощущение значительного похолодания из-за сильного ветра.
«В четверг ожидается небольшой дождь. Затем атмосферное давление в регионе будет расти, и уже в пятницу небольшой дождь пройдёт лишь местами. Температура воздуха в ночные часы останется положительной. Но будет плотный северо-западный ветер, дневная температура будет в пределах где-то 6-8°С, она будет близка к климатической норме, но ощущение в пятницу будет, что стало значительно прохладнее из-за ветра», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.
Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра.
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