Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег

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24 октября православные верующие отмечают память апостола от 70 Филиппа, а также святого Феофана Исповедника, епископа Никейского.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 24 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вместе со старшим братом Феодором он был отдан на обучение к пресвитеру в лавру святого Саввы, где позднее оба приняли монашеский постриг, а спустя некоторое время Феофан стал пресвитером.
В это время возникло иконоборчество. Иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь для защиты православия. Братья отважно исполняли свою миссию, что привело к серьезным испытаниям. На протяжении двадцати пяти лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы, подвергая голодным пыткам и заключению.
Их борьба с иконоборческой ересью началась во время правления императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания стали особенно ужасными. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор ушел из жизни около 840 года. Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.
Несмотря на то, что значительная часть жизни святого прошла в заключении и ссылках, он оставил большое наследие: святитель написал около 150 канонов, в том числе замечательный канон в защиту икон. Преподобный Феофан скончался около 847 года.
Апостол Филипп
Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал его в число семидесяти апостолов.
После двенадцати апостолов Филиппа назначили на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Вместе с другими диаконами ему поручили заботиться о приношениях верующих и помогать вдовам, сиротам и нуждающимся.
Когда начались гонения на христиан и старшего диакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где успешно проповедовал. Среди обратившихся к вере был известный волхв Симон.
По указанию Ангела Филипп отправился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой, где встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.
Апостол Филипп неустанно проповедовал во многих странах Ближнего Востока, соседствующих с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и отправили в Лидию, где он крестил множество людей. Апостол Филипп скончался в глубокой старости.
Крестьяне полагали, что к этому времени водоёмы уже покрыты крепким льдом, если удавалось пройти по нему, это предвещало внезапные денежные поступления.
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ИсторияФеофан исповедник, епископ Никейский
Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вместе со старшим братом Феодором он был отдан на обучение к пресвитеру в лавру святого Саввы, где позднее оба приняли монашеский постриг, а спустя некоторое время Феофан стал пресвитером.
В это время возникло иконоборчество. Иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь для защиты православия. Братья отважно исполняли свою миссию, что привело к серьезным испытаниям. На протяжении двадцати пяти лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы, подвергая голодным пыткам и заключению.
Их борьба с иконоборческой ересью началась во время правления императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания стали особенно ужасными. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор ушел из жизни около 840 года. Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.
Несмотря на то, что значительная часть жизни святого прошла в заключении и ссылках, он оставил большое наследие: святитель написал около 150 канонов, в том числе замечательный канон в защиту икон. Преподобный Феофан скончался около 847 года.
Апостол Филипп
Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал его в число семидесяти апостолов.
После двенадцати апостолов Филиппа назначили на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Вместе с другими диаконами ему поручили заботиться о приношениях верующих и помогать вдовам, сиротам и нуждающимся.
Когда начались гонения на христиан и старшего диакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где успешно проповедовал. Среди обратившихся к вере был известный волхв Симон.
По указанию Ангела Филипп отправился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой, где встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.
Апостол Филипп неустанно проповедовал во многих странах Ближнего Востока, соседствующих с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и отправили в Лидию, где он крестил множество людей. Апостол Филипп скончался в глубокой старости.
Традиции24 октября крестьяне начинали возить зерно на мельницу и стремились быстро завершить помол, поскольку с этой даты дороги становились трудными для передвижения.
Крестьяне полагали, что к этому времени водоёмы уже покрыты крепким льдом, если удавалось пройти по нему, это предвещало внезапные денежные поступления.
Фото: iStock/Dirk Hoffmann
Что можно делать 24 октября 2024
- Молоть зерно на муку;
- Идти в церковь и молиться о том, чтобы в следующем году встретить своего будущего мужа.
Что нельзя делать 24 октября 2024
- Нельзя оставлять свой дом неприбранным, потому что в следующем году можно остаться без денег;
- Нельзя переедать, потому что можно проглотить достаток семьи;
- Строжайший запрет наложен на игры с огнем, потому что можно привлечь нечистые силы;
- В этот день запрещено смотреть на ворон, потому что можно столкнуться с бедами.
Приметы на погоду
- Если утром пошел снег, значит, зима будет суровой;
- Ясное ночное небо предвещает мороз;
- Листья на деревьях шуршат – это знак готовящегося снегопада;
- Луна на Филиппову канитель, окруженная тусклой дымкой, обещает ненастье;
- Если к 24 октября на деревьях осталось много листвы, зима будет суровой и долгой;
- Спускающийся туман говорит о предстоящей оттепели.
Именины 24 октября 2024Именины 24 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.
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Дарья Осипова