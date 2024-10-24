Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег

«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

