День Евлампия и Евлампии 23 октября: Почему нельзя носить украшения и жениться

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23 октября в народном календаре отмечается день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии, брат и сестра, которые пострадали за свою веру в христианские времена. Этот день также получил название Евлампий Зимоуказатель.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 23 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Юношу привели на суд и потребовали от него отречения от христианской веры. После отказа Евлампия сначала подвергли жестоким пыткам с применением железных орудий, а затем положили на раскаленный железный одр.
Вдруг страдалец заявил, что хочет посетить языческий храм. Судьи обрадовались, считая, что сломили волю юного христианина. В капище Марса святой воскликнул: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, идол немой и бездушный, пади на землю и обратись в прах». Идол с грохотом рухнул. Народ воскликнул: «Един Бог христианский, великий и сильный». После этого святого снова подвергли пыткам.
В этот момент сестра Евлампия пришла к судьям и объявила, что она тоже христианка. После пыток мучеников бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил их и от огня. В конечном итоге, брата обезглавили, а сестра погибла от страданий.
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Евлампий и Евлампия — историяСвятые мученики Евлампий и Евлампия, брат и сестра, жили в начале IV века в Никомидии. Узнав об указе императора Максимиана (284–305) о смертной казни для всех христиан, Евлампий был возмущен тем, что вместо борьбы с врагами родины, император направляет свою агрессию против собственных подданных.
Юношу привели на суд и потребовали от него отречения от христианской веры. После отказа Евлампия сначала подвергли жестоким пыткам с применением железных орудий, а затем положили на раскаленный железный одр.
Вдруг страдалец заявил, что хочет посетить языческий храм. Судьи обрадовались, считая, что сломили волю юного христианина. В капище Марса святой воскликнул: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, идол немой и бездушный, пади на землю и обратись в прах». Идол с грохотом рухнул. Народ воскликнул: «Един Бог христианский, великий и сильный». После этого святого снова подвергли пыткам.
В этот момент сестра Евлампия пришла к судьям и объявила, что она тоже христианка. После пыток мучеников бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил их и от огня. В конечном итоге, брата обезглавили, а сестра погибла от страданий.
ТрадицииНа Руси в этот день обращали внимание на погоду, полагая, что Евлампий подсказывает, какая будет зима. Крестьяне также занимались подготовкой дров.
Фото: iStock/PHOTOEURO
Что можно делать 23 октября 2024
- Заниматься домашними делами. Люди занимались уборкой и подготовкой домов к зимним холодам;
- Наблюдать за погодой. Состояние погоды на Евлампия считалось предвестником зимы;
- Заготавливать продукты. Завершались работы по сбору овощей и подготовке запасов.
Что нельзя делать 23 октября 2024
- Игнорировать природные приметы;
- Начинать новые дела. Считалось, что 23 октября не время для начала крупных проектов, а скорее для завершения текущих работ;
- Нельзя жениться;
- Нельзя оставлять еду на столе после трапезы;
- Нельзя смахивать крошки со стола;
- Нельзя носить украшения. Кольца, серьги, браслеты и ожерелья могут в этот день своей яркостью и блеском привлечь к хозяйке нечистую силу.
Приметы на погоду
- Теплая погода предвещает позднюю зиму;
- Северный ветер и похолодание говорят о ранней и холодной зиме;
- Первый снег указывает на раннюю зиму с возможным таянием снега;
- Дожди предвещают снежную и продолжительную зиму.
Именины 23 октября 2024Именины 23 октября отмечают обладатели таких имен, как Сергей, Симон, Степан, Фома и Яков, Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Киприан, Кузьма, Павел, Савва.
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Дарья Осипова