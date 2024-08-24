День Евпатия Коловрата 24 августа: что нельзя делать, чтобы не потерять всех друзей

В Русской Православной Церкви 24 августа чтят двенадцать святых. В их числе есть преподобномученики Феодор и Василий Пещерские. Это русские святые, которые были в числе первых насельников Свято-Успенской Киево-Печёрской Лавры. Можно выделить мученика архидиакона Евпла, который проповедовал язычникам о Христе. Его схватили, пытали и казнили, но многие из язычников уверовали во Христа.

История праздника









Однажды, во время одной из своих проповедей, Евпл был схвачен язычниками и предстал перед правителем. Несмотря на жестокие пытки, он не отказался от своей веры и продолжал опровергать языческие верования как ложные.



Даже когда его казнили, Евпл не терял надежду и продолжал рассказывать людям о Евангелии.

Традиции на Евпатия Коловрата

Фото: istockphoto / Rastan

Что нельзя делать 24 августа

Фото: istockphoto / Jag_cz





Что можно делать

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Приметы

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