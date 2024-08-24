День Евпатия Коловрата 24 августа: что нельзя делать, чтобы не потерять всех друзей

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В Русской Православной Церкви 24 августа чтят двенадцать святых. В их числе есть преподобномученики Феодор и Василий Пещерские. Это русские святые, которые были в числе первых насельников Свято-Успенской Киево-Печёрской Лавры. Можно выделить мученика архидиакона Евпла, который проповедовал язычникам о Христе. Его схватили, пытали и казнили, но многие из язычников уверовали во Христа.
История праздника
Евпл, также известный как Евпатий, был архидиаконом в городе Катане на Сицилии. Он был уважаем среди горожан за то, что всегда носил с собой Евангелие и при каждой возможности проповедовал о христианской вере язычникам.
Однажды, во время одной из своих проповедей, Евпл был схвачен язычниками и предстал перед правителем. Несмотря на жестокие пытки, он не отказался от своей веры и продолжал опровергать языческие верования как ложные.
Даже когда его казнили, Евпл не терял надежду и продолжал рассказывать людям о Евангелии.
Даже когда его казнили, Евпл не терял надежду и продолжал рассказывать людям о Евангелии.
Традиции на Евпатия Коловрата
На Руси 24 августа — это день, который считался страшным. Согласно поверьям, в этот день на болотах можно было встретить белого красивого коня, который потерял своего погибшего всадника. Ночью он приходил на кладбище, обегал каждую могилу, раскапывал землю и жалобно плакал. Также в это время наши предки слышали громкий свист и странное пение.
Многие смельчаки пытались поймать этого коня, но никому это не удавалось. По легенде, на том месте, где видели коня, произошло сражение: русские князья вышли против татар, бились не на жизнь, а на смерть. Им на подмогу выехал русский богатырь на белом коне, победивший немало воинов. Однако молодец не устоял и погиб от рук Батыя. С тех пор бедный конь ищет своего хозяина, а его удалая сотня поёт и свищет, надеясь, что он откликнется.
Фото: istockphoto / Rastan
На болотах и кладбищах в это время люди видели огоньки. Старцы говорили, что это души убитых и утопленников. В этот день строго запрещалось пить алкоголь, несмотря на зловещий дух этого дня. Считалось, что иначе к пьянице явятся усопшие души предков и накажут его.
Ещё в деревнях ходила молва, что возле болот появляются блуждающие огни, которые являются душами убитых воинов и утопленников. В этот день было запрещено приближаться к болотам, так как это сулило большие беды.
Также нельзя было употреблять хмельные напитки, чтобы не навлечь на себя кару умерших.
В праздник было принято заниматься хозяйством, прежде всего, заботиться о скотине.
В этот день стригли овец, убирались в стойлах у лошадей, вычёсывали домашних животных, а из их шерсти делали талисманы и обереги.
Что нельзя делать 24 августа
В этом день было принято воздерживаться от посещения болот. Согласно поверьям, в этот день на болотах появлялись души убитых и утопленных людей, которые могли увести с собой тех, кто приходил на болота.
Также не рекомендовалось посещать кладбища, так как считалось, что там бродят призраки. Встреча с ними могла принести беду.
В этот день не проводили шумные мероприятия и вечеринки, так как верили, что это может привести к болезням близких и безденежью.
Употребление алкоголя, несмотря на зловещую атмосферу этого дня, было строго запрещено. По поверьям, если пьяница встретит души своих предков, они накажут его.
Фото: istockphoto / Jag_cz
На Руси люди боялись увидеть белого коня в этот день, так как это сулило несчастья в семье. Также опасались спать с открытыми окнами.
Не рекомендуется ходить в лес в одиночку на охоту, по грибы или на рыбалку, а также посещать незнакомые и безлюдные места.
Плохой приметой считалось ругаться, громко спорить, злиться и чертыхаться, как в этот день, так и в любой другой.
Что можно делать
В день Коловрата крестьяне ухаживали за домашней скотиной.
Евпатий, или день стрижки овец, был важным событием в жизни крестьян. Они понимали, что до холодов шерсть успеет отрасти снова. Поэтому хозяйки пряли нитки из шерсти овец, собак и кошек, вязали тёплые вещи на зиму, лечебные пояса, носки, талисманы и обереги. А мастера делали валенки.
В этот день также проводили различные обряды для улучшения финансового благополучия. Святой помогал, если его просили.
Фото: istockphoto / VeraPetruk
В это время созревала облепиха, и все отправлялись на её сбор. Ягоду заготавливали по-разному: перетирали с сахаром, сушили или готовили варенье.
Успенский пост продолжался, поэтому на столе были только постные блюда: супы, овощи, салаты, каши и фрукты. Мясо, молочные продукты, рыбу и яйца нельзя было есть до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Приметы
Согласно приметам, если утром над водой стелется туман, то всю неделю будет тепло. А если на рассвете видны звёзды на небе, то в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
Если дым от костра стелется по земле, то это может предвещать ненастье. Если же в лесу вы собрали много орехов, но почти не встретили грибов, то это может быть признаком суровой зимы.
Если 24 августа нет ветра, то можно ожидать, что тёплые дни продлятся. А солнечный день в сентябре может предвещать сухое и тёплое бабье лето.
Фото: istockphoto / AntonioGuillem
Если над водой стоит туман, то ближайшие семь дней будут тёплыми. Если утром начался дождь, то в ближайшие дни погода будет сырой и пасмурной
Солнечный и ясный день может говорить о том, что сентябрь будет сухим.
Если же в лесу мало грибов, то это может указывать на морозную зиму. А красное небо на рассвете может предвещать сильный ветер и дождь.
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