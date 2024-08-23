Кормушки и GPS-трекеры: Кинолог Голубев рассказал о полезных устройствах для собак

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Автоматические кормушки и поилки, катапульты для мячей, камеры видеонаблюдения, умные будки — рынок зоотоваров полон разнообразных предложений. Многие собаководы с энтузиазмом покупают различные гаджеты для своих питомцев, следят за новинками и постоянно экспериментируют с ними. Но действительно ли это необходимо для собаки?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что gps-трекеры или автоматические кормушки действительно полезны для собаки.
«Но есть такие устройства, которые интересны лишь хозяину. Лучше потратить деньги на поход к грумеру или профессиональному дрессировщику, который поможет вам выстроить комфортную совместную жизнь с собакой, чем приобретать бесполезный гаджет, который не несет практической пользы», — сказал он.
На что обратить внимание
GPS-трекер
Это устройство особенно полезно для владельцев активных собак, которые часто берут их на природу и позволяют бегать без поводка. С помощью специального трекера, прикрепленного к ошейнику, хозяин может следить за перемещениями своей собаки и точно знать, где она находится.
Автоматические кормушки и поилки
Автоматическая кормушка может стать отличным решением для работающих хозяев, особенно когда собаке необходимо дробное питание. Она позволяет удаленно управлять подачей корма: вы заранее устанавливаете время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыпет в миску корм.
Катапульт для мячей
Если вы любите садоводство и часто берете своего питомца на дачу, вам может понадобиться способ занять его игрой, пока вы занимаетесь своими делами. В этом случае автоматическая катапульта для мячей станет отличным решением. Она запускает мячи, которые собака ловит и приносит обратно. Важно сначала продемонстрировать работу устройства, чтобы питомец понял, как им пользоваться. Обычно достаточно нескольких показательных запусков, чтобы собака с радостью начала бегать за мячами.
Интерактивные игрушки
Существует множество игрушек, которые могут помочь в развитии собаки. Среди них есть устройства, которые выдают корм при нажатии на определенную кнопку, головоломки и даже специальные устройства, позволяющие «общаться» с хозяином. Есть устройство, на котором располагаются кнопки-команды. При нажатии определенной кнопки собакой, звучит слово или набор слов, за которыми следует действие хозяина. Например, питомец жмет кнопку и раздается звуковая команда «гулять», в этот момент хозяин берет ошейник и ведет своего питомца на прогулку. Повторив эти действия многократно, собака поймет связь и будет просить владельца вывести ее на улицу.
Гриндер
Все собаки требуют регулярного ухода, независимо от породы. Это не только вопрос эстетики, но и профилактика серьезных проблем со здоровьем. Когти у собак растут с одинаковой скоростью в любое время года, поэтому их необходимо регулярно подстригать. Некоторые собаководы используют для этой цели гриндер — электрический когтерез для животных. Однако его использование требует осторожности, чтобы не навредить животному.
Кроме того, существует множество гаджетов, которые могут быть бесполезными для собаки. Например, умный дом с подсветкой и музыкой, массажер для головы. Важно ориентироваться на безопасность и практическую пользу любого устройства, чтобы сэкономить деньги или направить их на более полезные вещи.
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Дарья Осипова