Кормушки и GPS-трекеры: Кинолог Голубев рассказал о полезных устройствах для собак

Автоматические кормушки и поилки, катапульты для мячей, камеры видеонаблюдения, умные будки — рынок зоотоваров полон разнообразных предложений. Многие собаководы с энтузиазмом покупают различные гаджеты для своих питомцев, следят за новинками и постоянно экспериментируют с ними. Но действительно ли это необходимо для собаки?