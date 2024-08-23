Продажи презервативов в России достигли рекорда

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По итогам первого полугодия 2024 года в России наблюдается значительный рост продаж презервативов и противозачаточных таблеток. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».
Выручка аптечных сетей составила 19,3 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за последние пять лет. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года выручка составила 16,7 миллиарда рублей, а в 2022 году — 17,2 миллиарда.
Сеть аптек «36,6» отметила увеличение продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост продаж противозачаточных средств на 22%, в то время как Wildberries сообщил о повышении реализации контрацептивов на 25% в годовом выражении.
Эксперты связывают эту тенденцию с растущей осведомленностью молодежи о вопросах полового воспитания. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции более доступными.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также влияет на решение россиян отложить рождение детей, что способствует увеличению спроса на контрацептивы.
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Сеть аптек «36,6» отметила увеличение продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост продаж противозачаточных средств на 22%, в то время как Wildberries сообщил о повышении реализации контрацептивов на 25% в годовом выражении.
Эксперты связывают эту тенденцию с растущей осведомленностью молодежи о вопросах полового воспитания. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции более доступными.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также влияет на решение россиян отложить рождение детей, что способствует увеличению спроса на контрацептивы.
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Дарья Осипова