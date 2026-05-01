День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая
Ежегодно 29 мая празднуется День Евразийского экономического союза, как это предусмотрено решением Высшего Евразийского экономического совета от 27 мая 2022 года № 3.
В 2025 году в Москве состоялась серия мероприятий, направленных на популяризацию евразийской экономической интеграции. В рамках этой инициативы на медиаэкранах и информационных стендах города, в том числе в общественном транспорте, были представлены тематические материалы.
День Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отмечается ежегодно для подтверждения приверженности стран-участниц принципам и целям, закреплённым в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Евразийский экономический союз был создан на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства между Белоруссией, Казахстаном и Россией. Он представляет собой международную организацию, обладающую международной правосубъектностью и занимающуюся региональной экономической интеграцией.
