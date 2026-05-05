В Московской области приглашают доноров с I отрицательной группой крови
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови обновил донорский светофор по состоянию на 4 мая 2026 года. Служба крови региона ориентируется на запросы больниц и число пациентов, нуждающихся в компонентах крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующая экспедицией с центром управления запасами Анастасия Федорова сообщила: центр особенно ждет доноров с I отрицательной группой крови. Их кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с врожденными патологиями и людям с серьезными болезнями крови.
График работы (Московский областной центр крови и подразделения):
- Москва, ул. Металлургов, 37А: ежедневно с 8:00 до 14:00, 8 мая — до 13:00, 9–10 мая — выходной;
- Подольск (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5): пн–пт с 8:00 до 13:00, 4–8 мая — до 13:00, 9–11 мая — выходной;
- Щёлково (ул. Новая Фабрика, 8) и Воскресенск (Больничный проезд, 5): пн–сб с 8:00 до 13:00, 4–8 мая — до 13:00, 9–11 мая — выходной;
- Наро-Фоминск (ул. Школьная, 1): вт–пт с 8:00 до 13:00, 5–7 мая — до 13:00, 8–11 мая — выходной.