В Московской области приглашают доноров с I отрицательной группой крови

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови обновил донорский светофор по состоянию на 4 мая 2026 года. Служба крови региона ориентируется на запросы больниц и число пациентов, нуждающихся в компонентах крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Заведующая экспедицией с центром управления запасами Анастасия Федорова сообщила: центр особенно ждет доноров с I отрицательной группой крови. Их кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с врожденными патологиями и людям с серьезными болезнями крови.

График работы (Московский областной центр крови и подразделения):

  • Москва, ул. Металлургов, 37А: ежедневно с 8:00 до 14:00, 8 мая — до 13:00, 9–10 мая — выходной;
  • Подольск (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5): пн–пт с 8:00 до 13:00, 4–8 мая — до 13:00, 9–11 мая — выходной;
  • Щёлково (ул. Новая Фабрика, 8) и Воскресенск (Больничный проезд, 5): пн–сб с 8:00 до 13:00, 4–8 мая — до 13:00, 9–11 мая — выходной;
  • Наро-Фоминск (ул. Школьная, 1): вт–пт с 8:00 до 13:00, 5–7 мая — до 13:00, 8–11 мая — выходной.
Чтобы принять участие, необходимо достичь 18 лет, быть здоровым, взять оригинал паспорта РФ, СНИЛС и при отсутствии постоянной регистрации — подтверждение временной. Также доноры получат компенсацию на питание — 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.
Дайана Хусинова

