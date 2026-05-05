Капремонт детсада при гимназии «Логос» в Дмитрове завершили наполовину
Здание дошкольного отделения гимназии «Логос» в Дмитрове, расположенное на Кропоткинской улице, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся в рамках областной госпрограммы за счёт бюджета региона.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети, занимаются устройством вентилируемого фасада, ремонтом кровли и отделкой помещений», — говорится в сообщении.Общая площадь детского сада составляет свыше 1 900 квадратных метров. Постройку обновят снаружи и изнутри, а на прилегающей территории проведут благоустройство. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году.