Капремонт детсада при гимназии «Логос» в Дмитрове завершили наполовину

05 мая 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения гимназии «Логос» в Дмитрове, расположенное на Кропоткинской улице, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт ведётся в рамках областной госпрограммы за счёт бюджета региона.





«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети, занимаются устройством вентилируемого фасада, ремонтом кровли и отделкой помещений», — говорится в сообщении.