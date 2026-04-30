День евразийского экономического союза отметят 29 мая
В правительстве России напомнили о Дне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который ежегодно отмечается 29 мая. Праздничная дата была установлена по итогам рассмотрения инициативы Министерства иностранных дел РФ.
В рамках предложений на 2026 год планируется подготовка специального телевизионного репортажа на федеральном канале, посвящённого развитию ЕАЭС. В нём предполагается осветить ключевые достижения объединения, а также его значение для граждан и бизнеса. Проект затронет не только Москву и Санкт-Петербург, но и регионы с активными кооперационными связями со странами Союза — в том числе Республику Башкортостан, Татарстан и Саху (Якутию), а также свыше 15 областей и три крупных края: Краснодарский, Красноярский и Пермский.
К реализации поручения планируется привлечь Министерство цифрового развития, Минэкономразвития и МИД России. В работе также будут задействованы органы власти Москвы и Санкт-Петербурга, региональные администрации ряда субъектов РФ и Евразийская экономическая комиссия.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международное интеграционное объединение, созданное для углубления экономического взаимодействия между странами-участницами. Его ключевая цель — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на едином экономическом пространстве. В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
