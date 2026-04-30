Reuters: Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента США Дональда Трампа могли снова выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое предположение основано на ранних заявления представителей Израиля, Камбоджи и Пакистана, которые намеревались поддержать кандидатуру американского лидера.
Официально подтвердить эту информацию невозможно, поскольку полный список номинантов традиционно держится в тайне. В этом году на престижную награду претендуют 208 человек и 79 организаций.
Директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Гарпвикен отметил, что в этот раз среди кандидатов появилось «много новых личностей», если сравнивать с прошлым годом.
Уточняется, что имя лауреата 2026 года объявят 9 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 декабря.
