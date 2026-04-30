Достижения.рф

Reuters: Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президента США Дональда Трампа могли снова выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.



Такое предположение основано на ранних заявления представителей Израиля, Камбоджи и Пакистана, которые намеревались поддержать кандидатуру американского лидера.

Официально подтвердить эту информацию невозможно, поскольку полный список номинантов традиционно держится в тайне. В этом году на престижную награду претендуют 208 человек и 79 организаций.

Директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Гарпвикен отметил, что в этот раз среди кандидатов появилось «много новых личностей», если сравнивать с прошлым годом.

Уточняется, что имя лауреата 2026 года объявят 9 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 декабря.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0