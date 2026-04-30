Археолог Бутягин заявил, что Польше было важно выдать его Украине
Российский археолог Александр Бутягин заявил, что его персона не вызывала интереса у властей Польши, его просто хотели передать Украине. Там он чувствовал себя политическим заложником.
Напомним, 28 апреля удалось освободить Бутягина, арестованного в Польше по запросу Украины из-за участия в археологических экспедициях в Крыму. Он вернулся в Россию в рамках обмена задержанными. В польской тюрьме ученый провел пять месяцев.
«Меня много спрашивают, давили ли на меня. Нет, они просто хотели меня выдать Украине, поэтому Польше я был сам не нужен... Мне ничего не предлагали, ни хорошего, ни плохого — ничего. Меня просто держали в клетке», — приводит RT слова Бутягина.
Он также признался, что в польской тюрьме чувствовал себя политическим заложником.