Жителям Подмосковья объяснили, где «Госуслуги Дом» хранит показания счётчиков
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» позволяет не только с лёгкостью отправлять показания счётчиков воды, газа и электричества, но и сравнивать результаты за разные месяцы, чтобы лучше контролировать расход ресурса. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
История показаний сохраняется в особом разделе приложения.
«Откройте раздел «Показания», ссылка на которое размещается на главном экране. Затем выберите размещённую снизу кнопку «История внесённых показаний», после этого вбейте даты — за какой период нужно сравнить показания, выберите нужный коммунальный ресурс — и получите все данные», — говорится в сообщении.Если данные не отобразились, заявку на корректировку можно направить поставщику ресурса тоже через приложение.