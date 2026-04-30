Жителям Подмосковья объяснили, где «Госуслуги Дом» хранит показания счётчиков

30 апреля 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» позволяет не только с лёгкостью отправлять показания счётчиков воды, газа и электричества, но и сравнивать результаты за разные месяцы, чтобы лучше контролировать расход ресурса. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





История показаний сохраняется в особом разделе приложения.





«Откройте раздел «Показания», ссылка на которое размещается на главном экране. Затем выберите размещённую снизу кнопку «История внесённых показаний», после этого вбейте даты — за какой период нужно сравнить показания, выберите нужный коммунальный ресурс — и получите все данные», — говорится в сообщении.