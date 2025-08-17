День Евстигнея Житника 18 августа: что нельзя делать, иначе в семье будут ссоры, а в делах крах, народные приметы
18 августа по народному календарю отмечается день Евстигнея Житника, который получил свое название в честь святого Евстигнея, жившего в IV веке. Этот день связан с важными сельскохозяйственными традициями, ведь в старину на Руси именно в этот период начинали уборку ярового хлеба и готовились к осенним работам. Как правильно провести торжество расскажет «Радио 1».
День Евстигнея Житника: история торжестваСвятой Евстигней (Евсигний) был римским воином, служившим при императорах Диоклетиане и Константине Великом. После долгих лет службы он удалился в родную Антиохию, где провел остаток жизни в молитвах и благочестии. По преданию, он дожил до 110 лет и был казнен за исповедание христианской веры во времена Юлиана Отступника. На Руси его имя слилось с народными обычаями, связанными с жатвой, и день его памяти стал важным аграрным праздником.
Традиции и обычаи дня Евстигнея ЖитникаВ этот день крестьяне выходили в поле с хлебом и солью, чтобы совершить особый обряд: завязывали в пучки первые сжатые колосья, которые потом хранили в доме как оберег от нечистой силы и для привлечения достатка. Также было принято печь хлеб из зерна нового урожая и угощать им соседей и нищих, чтобы следующий год был урожайным. Важной традицией было заклинание жнив, чтобы защитить поля от злых духов и непогоды.
Приметы на 18 августаЕсли в день Евстигнея стоит теплая и ясная погода – жди хорошего урожая в следующем году. Услышать эхо далеко в лесу – к жарким дням, а если эхо глухое – к дождю. Мухи сильно кусаются – к ненастью. Если в этот день ветер дует с севера – зима будет холодной и снежной. Тот, кто родился 18 августа, будет трудолюбивым и удачливым в делах.
Что нельзя делать в день Евстигнея Житника
- Нельзя ссориться и сквернословить, особенно в поле – это может навлечь беду на урожай.
- Запрещалось оставлять неубранным зерно – считалось, что нечистая сила может испортить его.
- Не стоит в этот день давать в долг хлеб или зерно – вместе с ним уйдет благополучие.
- Нельзя убивать насекомых в доме, особенно мух – это к ссорам и раздорам в семье.
Что можно и нужно делать 18 августаВ День Евстигнея Житника принято печь хлеб из свежего зерна и делиться им с близкими. Заготавливать лекарственные травы, особенно зверобой и полынь, которые в этот день обладают особой силой. Проветривать и чистить амбары, готовя их к новому урожаю. Совершать добрые дела и помогать нуждающимся – это привлечет удачу и достаток.
День Евстигнея Житника – это время благодарности земле за ее дары и заботы о будущем урожае. Соблюдая традиции и приметы, наши предки верили, что смогут обеспечить благополучие своей семьи на весь год.