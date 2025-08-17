17 августа 2025, 13:45

Фото: istockphoto / lorrichek

18 августа по народному календарю отмечается день Евстигнея Житника, который получил свое название в честь святого Евстигнея, жившего в IV веке. Этот день связан с важными сельскохозяйственными традициями, ведь в старину на Руси именно в этот период начинали уборку ярового хлеба и готовились к осенним работам. Как правильно провести торжество расскажет «Радио 1».







День Евстигнея Житника: история торжества

Традиции и обычаи дня Евстигнея Житника

Фото: istockphoto / Aleksandr Rybalko



Приметы на 18 августа

Что нельзя делать в день Евстигнея Житника

Нельзя ссориться и сквернословить, особенно в поле – это может навлечь беду на урожай.

Запрещалось оставлять неубранным зерно – считалось, что нечистая сила может испортить его.

Не стоит в этот день давать в долг хлеб или зерно – вместе с ним уйдет благополучие.

Нельзя убивать насекомых в доме, особенно мух – это к ссорам и раздорам в семье.

Что можно и нужно делать 18 августа