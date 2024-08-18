День Евстигнея Житника 18 августа: Что нужно делать, чтобы избежать бедности и болезней

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В воскресенье, 18 августа 2024 года, православные вспоминают мученика Евсигния Антиохийского и начинают «предпраздновать» Преображение Господне, которое отмечается на следующий день. Предки называли этот праздник День Евстигнея Житника. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, и каждый соблюдал строгие запреты, зная, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях Дня Евстигнея Житника, истории праздника, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Мученик Евсигний родился в середине III века в Антиохии. Он служил в римской армии в течение 60 лет при императорах Диоклитиане, Максимиане Геркулии, Констанции Хлоре, Константине Великом и его сыновьях.
Евсигний был другом святого Василиска и записал его мученический подвиг. В начале правления святого Константина Великого он стал свидетелем явления звездного креста на небе, который предсказал победу императору.
В преклонном возрасте Евсигний ушел с военной службы и вернулся на родину, где стал проводить время в молитвах, посте и посещении храмов. Так он дожил до правления Юлиана Отступника (361–363), пытавшегося возродить язычество.
По доносу одного из жителей Антиохии святой Евсигний был вызван на суд императора Юлиана в 362 году. На суде он смело обличил императора в отступлении от Христа, напомнив ему о добродетелях святого Константина Великого и рассказал о видении креста.
Несмотря на старость Евсигния, которому тогда было 110 лет, Юлиан приказал отрубить ему голову.
Со временем на Руси день памяти святого Евсигния стали называть Днем Евстигнея Житника, связывая его с началом помола зерна. Подобно многим другим праздникам, поверья славян и православные традиции сплелись между собой после прихода христианства, породив множество особых смыслов и значений.
В этот день на Руси было принято начинать молоть зерно. Из первой партии делали муку, пекли ячменный хлеб и угощали им близких, чтобы грядущая зима прошла в сытости.
Особое значение в этот день уделяли «житной матке» — мифическому стеблю с 12 колосками, который появлялся на полях. Согласно легендам, такая находка приносила в семью неслыханную удачу, богатство и обильный урожай. Считалось, что «житную матку» следовало хранить до следующего лета.
По вечерам на Евстигнея Житника было принято делиться урожаем с ближайшими соседями, родными и близкими. Предки верили, что ослушавшийся этих правил не сможет избежать бедности, болезней и бед.
Кроме того, с Дня Евстигнея начинался сев озимых культур после завершения уборки урожая.
Были на Руси и особые запреты в День Евстигнея Житника:
На День Евстигнея Житника предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
Рожденным на Евстигнея Житника сулили большие успехи в работе. Имя для мальчика или девочки 18 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
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Мученик Евсигний Антиохийский: историяФото: iStock/Jozef Culák
Мученик Евсигний родился в середине III века в Антиохии. Он служил в римской армии в течение 60 лет при императорах Диоклитиане, Максимиане Геркулии, Констанции Хлоре, Константине Великом и его сыновьях.
Евсигний был другом святого Василиска и записал его мученический подвиг. В начале правления святого Константина Великого он стал свидетелем явления звездного креста на небе, который предсказал победу императору.
В преклонном возрасте Евсигний ушел с военной службы и вернулся на родину, где стал проводить время в молитвах, посте и посещении храмов. Так он дожил до правления Юлиана Отступника (361–363), пытавшегося возродить язычество.
По доносу одного из жителей Антиохии святой Евсигний был вызван на суд императора Юлиана в 362 году. На суде он смело обличил императора в отступлении от Христа, напомнив ему о добродетелях святого Константина Великого и рассказал о видении креста.
Несмотря на старость Евсигния, которому тогда было 110 лет, Юлиан приказал отрубить ему голову.
День Евстигнея ЖитникаФото: iStock/Settapongd Dee-ud
Со временем на Руси день памяти святого Евсигния стали называть Днем Евстигнея Житника, связывая его с началом помола зерна. Подобно многим другим праздникам, поверья славян и православные традиции сплелись между собой после прихода христианства, породив множество особых смыслов и значений.
В этот день на Руси было принято начинать молоть зерно. Из первой партии делали муку, пекли ячменный хлеб и угощали им близких, чтобы грядущая зима прошла в сытости.
Особое значение в этот день уделяли «житной матке» — мифическому стеблю с 12 колосками, который появлялся на полях. Согласно легендам, такая находка приносила в семью неслыханную удачу, богатство и обильный урожай. Считалось, что «житную матку» следовало хранить до следующего лета.
По вечерам на Евстигнея Житника было принято делиться урожаем с ближайшими соседями, родными и близкими. Предки верили, что ослушавшийся этих правил не сможет избежать бедности, болезней и бед.
Кроме того, с Дня Евстигнея начинался сев озимых культур после завершения уборки урожая.
Что можно делать 18 августаФото: iStock/bhofack2
- пекли ячменный хлеб из первой партии муки, делились им с близкими;
- искали в полях мифическую «житную матку»;
- начинали сев озимых;
- люди продолжали работать в полях, садах и огородах;
- нелишней будет и домашняя уборка, особенное внимание уделяли мытью зеркал и окон;
- хозяйки могут посвятить время рукоделию;
- для сохранения крепкого здоровья, после обеда ели сырой лук и хлеб с солью, обильно запивая квасом;
- женщины развешивали по дому связки с луком, чтобы прогнать из дома болезнетворный воздух и укрепить здоровье.
Что нельзя делать 18 августаФото: iStock/Jonathan W. Cohen
Были на Руси и особые запреты в День Евстигнея Житника:
- не рекомендовали сплетничать и болтать, чтобы случайно не рассказать тайну и не стать жертвой сглаза;
- запрещали лениться, день следовало посвятить труду;
- в этот день никому не занимали денег, чтобы не лишиться достатка, нуждающимся можно помочь делом;
- ночью запрещали выходить из дома без особой нужды, иначе можно подвергнуться нападению нечисти;
- по старым поверьям, нельзя оставлять кухонную утварь открытой, чтобы еда не испортилась к утру;
- не разрешали хвалиться и говорить о своих успехах, иначе слова подслушает нечистая и нашлет беды.
Народные приметы о погоде на 18 августаФото: iStock/Givaga
На День Евстигнея Житника предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
- весь день была пасмурная погода — декабрь предстоит холодный;
- весь день светило солнце и стояла теплая погода — декабрь будет мягким и щадящим;
- домашний скот сбивается в кучу — жди дождя;
- если в реках пенилась вода, то ждали дождливую неделю;
- густой туман до обеда — впереди солнечные дни;
- тяжелые тучи на небе, но дождь так и не пошел — урожай льна будет богатым;
- чайки летают низко над водой — жди затяжных дождей;
- эхо по вечерам разносится далеко по округе — скоро встанет жаркая и знойная погода.
- на закате небо ярко-красное — скоро придет похолодание.
Именины 18 августаФото: iStock/IvanMikhaylov
Рожденным на Евстигнея Житника сулили большие успехи в работе. Имя для мальчика или девочки 18 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
- Евстигней;
- Евдокий;
- Ефим;
- Иван;
- Максимилиан;
- Степан;
- Феоктист;
- Дарья;
- Евдокия;
- Мария;
- Нонна.
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